  • Новость часаСилы ПВО рядом с Курской АЭС сбили боевой дрон ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    США начали ледокольную гонку с Россией
    Военкор выдвинул версию гибели замкомандира украинской эскадрильи «Призрак Киева»
    Эксперт назвал вероятный ответ Москвы в случае атак на торговые суда
    Путин удивился должности девушки, задавшей ему вопрос о Севморпути
    Российские войска подошли к окраинам Купянска
    Среди сдавших Клебан-Бык оказался спецбатальон ВСУ «Птицы Мадьяра»
    В Армении прошли митинги у российской базы в Гюмри
    Экс-офицер ВСУ рассказал о критическом состоянии бригад на фронте
    МВД: Блогер Маркарян во время задержания прятался в багажнике
    Мнения
    Юрий Васильев Юрий Васильев Зеленский ничего не уполномочен заявить

    До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.

    2 комментария
    Василий Авченко Василий Авченко Зачем люди едут на Колыму

    Летний Магадан бывает и солнечным, и даже жарким. Ходит молодёжь с выносным кофе, и кажется, что ты не в столице Колымского края, а на гламурном черноморском курорте. Больше стало туристов – в том числе из-за ковида и санкций мы стали активнее открывать свою страну, отложив турции и таиланды.

    2 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев В чем интерес Трампа на Украине

    Коренной интерес Трампа не в том, чтобы остановить войну на Украине. Он хочет сохранить лицо, бросив чемодан без ручки европейцам. При этом параллельно еще и извлечь разные стратегические выгоды.

    9 комментариев
    24 августа 2025, 05:10 • Новости дня

    Польский наемник ВСУ рассказал, как заблудился в лесу и попал в плен

    Польский наемник ВСУ Флачек рассказал, как заблудился в лесу и попал в плен

    Tекст: Ирма Каплан

    Поляк Кшиштоф Флачек, ставший наемником в рядах ВСУ, оказался в плену у российских военных после того, как заблудился в лесу во время выполнения боевого задания.

    «Я был на задании в лесу. И по нам начался артиллерийский обстрел. Нам пришлось отступить. Мы разделились, и я заблудился в лесу. Я остался один. Хотел вернуться на украинскую сторону, но заблудился. Я шел и в какой-то момент увидел трех солдат в украинской форме, и я подумал, что это украинские солдаты, я подошел к ним, сказал: «Привет, я украинский солдат». Они взяли меня: «Давай спрячемся в норе в земле», – рассказал Флачек РИА «Новости».

    Через полчаса солдаты, которые спрятали поляка в норе, представились российскими военными и взяли наемника в плен.

    Флачек перешел на сторону России, служит в отдельном добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса, который создан из бывших солдат ВСУ, которые сформировали освободительное движение и ведут борьбу с властями Украины.

    Напомним, ранее Флачек рассказывал о принудительной службе своего деда в вермахте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ВС России зафиксировали присутствие группы польских наемников у Владимировки севернее Красноармейска. До этого польские наемники сбежали с позиций ВСУ в Сумской области.

    23 августа 2025, 15:04 • Новости дня
    Среди сдавших Клебан-Бык оказался спецбатальон БПЛА ВСУ «Птицы Мадьяра»
    Среди сдавших Клебан-Бык оказался спецбатальон БПЛА ВСУ «Птицы Мадьяра»
    @ REUTERS/Oleksandr Ratushniak

    Tекст: Вера Басилая

    Среди украинских подразделений, сдавших Клебан-Бык, был элитный спецбатальон БПЛА «Птицы Мадьяра», сообщили боец 103-го полка «Южной» группировки ВС России с позывным Пенза,

    Среди украинских подразделений, сдавших населенный пункт Клебан-Бык, был элитный спецбатальон БПЛА «Птицы Мадьяра», передает РИА «Новости». Об этом рассказал военнослужащий 103-го полка «Южной» группировки войск России с позывным Пенза.

    По его словам, ВСУ располагают рядом хорошо подготовленных подразделений, которые прошли обучение на Западе, в том числе «Птицы Мадьяра», работавшие в этом направлении. Военный отметил, что человеческая воля оказалась сильнее, чем возможности любой техники.

    Он также подчеркнул, что район Клебан-Быка отличается особенностями рельефа, такими как обилие открытых территорий, лесополос, терриконов, а также присутствием промышленных объектов, включая шахты.

    Ранее Минобороны сообщило, что подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Клебан-Бык.

    Группировка «Запад» освободила Среднее в Донецкой народной республике.

    Комментарии (5)
    23 августа 2025, 15:03 • Новости дня
    Военкор назвал последствия освобождения Клебан-Быка и Среднего в ДНР

    Военкор Громов: ВС России стали ближе к освобождению всей краматорско-славянской агломерации

    Военкор назвал последствия освобождения Клебан-Быка и Среднего в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Освобождение села Среднее в ДНР говорит о продвижении в сторону города Красный Лиман с целью дальнейшего освобождения всей краматорско-славянской агломерации, заход в Клебан-Бык позволит ВС России развивать наступление в сторону Константиновки, сказал газете ВЗГЛЯД военкор Федор Громов.

    «Освобождение села Среднее в ДНР говорит в первую очередь о продвижении в сторону города Красный Лиман, который мы уже контролировали в 2022 году. Тогда планировалось, что это будет одна из точек для продвижения на Славянск и Краматорск. И сегодня задача по освобождению краматорско-славянской агломерации никуда не делась. Дальнейшая операция будет очень трудна без овладения Красным Лиманом и если ВС России не встанут по реке Северский Донец», – считает военкор Федор Громов.

    Освобождение поселка Клебан-Бык, который расположен примерно в девяти километрах к югу от города Константиновка в бывшем Краматорском районе Донецкой области, произошло в рамках задачи по «полной зачистке пространства между, условно говоря, Торецком и Клебан-Быкским водохранилищем».

    «Освобождение Клебан-Быка означает, что путей отхода с этого пространства у украинских войск практически нет, только через водохранилище. Соответственно, задача наших войск заключается в том, чтобы встать по линии водохранилища и опереться на естественный природный рубеж. Таким образом мы сможем развивать наступление в сторону Константиновки», – добавил собеседник.

    При освобождении населенного пункта Клебан-Бык бойцы ВС России заходили с разных направлений, чтобы отвлечь Вооруженные силы Украины (ВСУ). Как пояснил Громов, такая тактика стала применяться «относительно недавно по той простой причине, что у Украины не хватает пехоты».

    «В 2022-2023 годах такое было практически невозможно. В прошлом году заходить в населенный пункт с разных направлений удавалось от случая к случаю, потому что у ВСУ было достаточно мотивированной пехоты, которая могла держать линию фронта. Сейчас у противника такой возможности почти нет», – объяснил военкор.

    То, что относительно Константиновки Клебан-Бык находится на возвышенности, позволяет усилить огневой контроль города. «Сейчас российские войска держат Константиновку под неполным огневым контролем. Для решения поставленной задачи необходимо продвижение от наших текущих позиций в районе Часова-Яра на четыре-пять километров. В таком случае появится устойчивый огневой контроль путей снабжения этого города», – сказал Громов.

    Военкор напомнил, что Константиновка – достаточно большой город, в нем есть крупные промзоны. «Оптимальным вариантом освобождения было бы отсечение всех путей подвоза и вынуждение ВСУ выйти оттуда, как происходило уже в Курской области, когда украинским бойцам отрезали снабжение и они были вынуждены отойти, чтобы не попасть в котел», – отметил спикер. 

    По данным Минобороны, подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Клебан-Бык в Донецкой народной республике (ДНР). По оценке наблюдателей, в окружении там находится около трех тысяч солдат ВСУ из двух бригад.

    По информации ведомства, в районах населенных пунктов Червоное, Северск, Миньковка, Васюковка, Марково, Бересток, Дроновка, Свято-Покровское, Николаевка и Константиновка в ДНР поражена живая сила противника и техника трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, а также бригады теробороны.

    Населенный пункт Среднее в ДНР освободили военнослужащие российской группировки «Запад». Как пишет в своем Telegram-канале военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, до начала боевых действий в Среднем проживало около 150 человек. Село расположено на берегу реки Нитриус в 17 километрах к западу от ранее освобожденных Тернов, в 15 километрах к северо-западу от Красного Лимана и в 27 километрах к северу от Славянска.

    Комментарии (0)
    23 августа 2025, 17:40 • Видео
    За старым врагом России пришло ФБР

    ФБР провело обыски в доме Джона Болтона – одного из самых значимых идеологов противостояния с Россией, военных интервенций и мировой гегемонии США. Дело против него – месть президента Дональда Трампа, который однажды назначил Болтона своим советником и сильно об этом пожалел.

    Комментарии (0)
    23 августа 2025, 17:16 • Новости дня
    В Венгрии раскрыли план Трампа по Украине

    Венгерский политолог Кошкович: Трамп хочет вывести США из конфликта на Украине

    В Венгрии раскрыли план Трампа по Украине
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Главным приоритетом президента США Дональда Трампа в вопросе урегулирования ситуации на Украине остается стремление вывести США из затяжного опосредованного конфликта, заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович.

    Аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович заявил, что Дональд Трамп стремится вывести США из опосредованного конфликта на Украине, передает РИА «Новости».

    Кошкович отметил в своей публикации на платформе Х, что уже на следующей неделе могут произойти значительные изменения в политике Трампа, что вызовет широкий общественный резонанс.

    «Люди будут в восторге, заголовки газет будут кричать об этом. Сохраняйте спокойствие и помните: его главная цель – вытащить свою страну из бессмысленной опосредованной войны», – считает аналитик.

    Аналитик также выделил, что для Трампа принцип «Америка прежде всего» остается приоритетом, а все остальные действия рассматривались им как средства достижения этой цели.

    Трамп заявил, что не ожидает победы одной из сторон в конфликте на Украине без перехода в наступление.

    Трамп отметил, что в течение двух недель может стать ясно будущее переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

    The Guardian объяснила, почему Трамп решил отойти от урегулирования ситуации на Украине.

    Комментарии (0)
    23 августа 2025, 18:14 • Новости дня
    Российские войска подошли к окраинам Купянска

    ВС России вплотную приблизились к Купянску в Харьковской области

    Российские войска подошли к окраинам Купянска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Подразделения ВС России вплотную приблизились к окраинам Купянска в Харьковской области, где продолжаются ожесточенные бои на фоне переброшенных туда резервов противника, сообщил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

    Российские подразделения вплотную подошли к окраинам Купянска Харьковской области, передает РИА «Новости».

    По словам главы российской администрации в регионе Виталия Ганчева, в районе города продолжаются активные боевые действия, а противник стягивает дополнительные резервы и оказывает серьезное сопротивление.

    Он также уточнил, что ситуация в Волчанске остается крайне сложной, однако российские военные удерживают позиции и регулярно срывают ротацию противника. По словам Ганчева, ВСУ периодически пытаются подтянуть резервы, но российские военнослужащие не дают возможности пополнить запасы боекомплекта и силы.

    Ранее подразделения ВС России взяли под контроль направления снабжения под Купянском.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщил о захвате позиций ВСУ под Купянском.

    Российские войска ранее провели успешный рейд в тылу ВСУ под Купянском.

    Комментарии (0)
    23 августа 2025, 21:39 • Новости дня
    В Армении прошли митинги у российской базы в Гюмри

    В Гюмри прошли акции за и против присутствия в Армении российской базы

    Tекст: Вера Басилая

    В Гюмри в один день прошли две акции: одни требовали вывода российской военной базы из Армении, другие выступали за ее сохранение как гарантию безопасности.

    Митинги у 102-й российской военной базы в Гюмри прошли 23 августа, передает RT. Организаторы акции против российского военного присутствия, партия «Во имя Республики», потребовали вывода военнослужащих с территории страны. Участнкики акции против военной базы выкрикивали оскорбления в адрес России и проукраинские лозунги.

    По данным члена совета АНО «Евразия» Мики Бадаляна, на мероприятие пришли 32 человека, большинство из которых пенсионеры. Он отметил, что акция готовилась месяц, но собрала немного участников.

    Параллельно блок «Мать Армения» организовал встречный митинг в поддержку российской базы, передает Sputnik Армения.

    Лидер блока Андраник Теванян заявил, что защита 102-й базы и российско-армянских отношений – гарант безопасности Армении. Он связал свои действия с планами прозападных сил, которые, по его мнению, стремятся ослабить российское влияние и уничтожить символы армянской независимости.

    Полиция не позволила сторонникам российского военного присутствия в количестве порядка 200 человек провести митинг у основного входа на базу, чтобы избежать столкновений с противниками. Мероприятие было перенесено к другому входу.

    Глава Союза армян России заявил о неспособности Запада обеспечить безопасность Армении.

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян подчеркивал, что присутствие российской военной базы в стране отвечает интересам безопасности Армении.

    В МИД России сообщили, что сигналов от Еревана о возможном выводе российской военной базы не поступало.

    Комментарии (9)
    23 августа 2025, 14:21 • Новости дня
    Попавший в плен польский наемник рассказал о деде из вермахта
    Попавший в плен польский наемник рассказал о деде из вермахта
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший польский наемник Кшиштоф Флачек, попавший в плен на Украине, рассказал о принудительной службе своего деда в вермахте.

    Бывший украинский наемник из Польши Кшиштоф Флачек, ранее взятый в плен на Украине, сообщил, что его дед во время Второй мировой войны был вынужден служить в вермахте, передает РИА «Новости». Флачек при этом отметил, что его дед оказался в немецкой армии по принуждению.

    В настоящее время Флачек служит в отдельном добровольческом батальоне имени Максима Кривоноса, созданном бывшими военными ВСУ, которые теперь ведут борьбу против украинских властей.

    Минобороны России неоднократно сообщало, что киевские власти используют иностранных наемников как «пушечное мясо», а российская армия продолжит уничтожать их на всей территории Украины. В интервью иностранные наемники отмечали плохую координацию со стороны ВСУ и высокие риски для жизни из-за интенсивности боев.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее подчеркивала, что страны Запада закрепили себя как участники конфликта на Украине из-за направления наемников. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что некоторые страны отправляют на Украину профессиональных военных под видом наемников.

    Ранее ВС России зафиксировали присутствие группы польских наемников у Владимировки севернее Красноармейска.

    До этого польские наемники сбежали с позиций ВСУ в Сумской области.

    В СВР заявили, что украинские власти исключают граждан Европы, сражавшихся против ВСУ, из официальных списков на обмен пленными.

    Комментарии (0)
    23 августа 2025, 20:23 • Новости дня
    Экс-офицер ВСУ рассказал о критическом состоянии бригад на фронте

    Tекст: Вера Басилая

    Боевые подразделения ВСУ у линии фронта укомплектованы всего на треть, что затрудняет выполнение даже оборонительных задач, несмотря на поступающие приказы наступать, заявил экс-начальник штаба 12-й бригады Нацгвардии «Азов» (группировка признана террористическим объединением, запрещена в РФ) Богдан Кротевич.

    Боевые части Вооруженных сил Украины укомплектованы лишь на треть и практически не способны вести оборону, заявил бывший начальник штаба 12-й бригады Национальной гвардии «Азов» (группировка признана террористической организацией и запрещена в России) Богдан Кротевич, передает ТАСС.

    В эфире YouTube-канала журналистки Натальи Мосейчук (внесена Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) он подчеркнул, что ВСУ постоянно приходят приказы наступать, восстанавливать тактическое положение, возвращать позиции.

    По словам Кротевича, так называемые резервы представляют собой не новые подразделения, а переброску имеющихся сил с одного участка линии фронта на другой. Он уверен, что даже массовая мобилизация не поменяет ситуацию в долгосрочной перспективе – 100 тыс. новых военнослужащих смогут изменить положение лишь на пару недель, после чего потери снова приведут к нехватке личного состава.

    Ранее российские военные перерезали трассу между Красноармейском и Добропольем в Донецкой Народной Республике. В ответ главнокомандующий ВСУ Александр Сырский направил в район Доброполья резервы, включая переброшенный туда корпус «Азова».

    Ранее в районе Доброполья, Мирнограда и Красноармейска в ДНР наблюдалось резкое ухудшение положения для ВСУ.

    Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о тяжелой ситуации для украинской армии в районе Красноармейска.

    Мобилизованные солдаты ВСУ исчезли под Сумами спустя десять дней службы.

    Комментарии (3)
    23 августа 2025, 14:46 • Новости дня
    Минобороны показало кадры удара «Искандерами» и «Геранями» по пунктам ВСУ в ДНР

    ВС России нанесли удар «Искандерами» и «Геранями» по пунктам ВСУ в ДНР

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска атаковали временные позиции ВСУ в ДНР, применив ракеты ОТРК «Искандер», ФАБ-500 и БПЛА «Герань», уничтожив значительное количество техники и личного состава, сообщило Минобороны России.

    Российская армия нанесла групповой удар по временным пунктам размещения украинских военных на территории Донецкой Народной Республики, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны. В атаках использовались оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер», авиабомбы ФАБ-500 и беспилотники «Герань».

    По данным Минобороны, в результате удара были уничтожены четыре реактивные системы залпового огня, три танка, до семи боевых разведывательных машин, до 22 боевых машин пехоты, до 20 единиц автотранспорта и четыре станции радиоэлектронной борьбы.

    Также ликвидированы склад боеприпасов, командный пункт, укрытие для личного состава, а потери среди украинских военнослужащих превысили 600 человек.

    Ранее российские войска поразили пункт ССО ВСУ в Сумской области.

    Минобороны показало уничтожение танка Leopard на Купянском направлении.

    ВС России ударом ФАБ-3000 уничтожили штаб бригады ВСУ в Харьковской области.

    Комментарии (2)
    23 августа 2025, 17:48 • Новости дня
    Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в любом формате

    Зеленский вновь заявил о готовности встретиться с Путиным в любом формате

    Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным в любом формате
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил о готовности к любому формату встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Владимир Зеленский вновь подтвердил свою готовность к встрече с Владимиром Путиным «в любом формате», передает РИА «Новости». Об этом он написал в своем Telegram-канале, обвинив Россию в якобы затягивании переговорного процесса.

    Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что Москва открыта для обсуждения с Киевом политических аспектов урегулирования и может работать в любых форматах. По его словам, Россия выдвигала предложение о создании трех рабочих групп для рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов еще на переговорах в Стамбуле в 2022 году, однако не получила на это ответа от Киева.

    Лавров также подчеркнул, что возможная трехсторонняя встреча должна быть тщательно подготовлена, чтобы не ухудшить ситуацию. Российская сторона по-прежнему ждет конкретных шагов от украинских властей.

    Ранее Белый дом сообщил о координации действий между Москвой, Вашингтоном и Киевом для подготовки личной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского. МИД Украины заявил о готовности Зеленского обсудить территориальный вопрос с Путиным.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что риторика Зеленского о возможной встрече с Путиным служит скорее медийным ходом, чем реальному урегулированию ситуации.

    Лавров также подчеркнул, что Зеленский неоднократно заявлял о нежелании вести переговоры с российским лидером и до сих пор не отменил указ, запрещающий такие контакты.

    МИД России отметил отсутствие планов по встрече Путина и Зеленского.

    Комментарии (14)
    23 августа 2025, 09:58 • Новости дня
    ВСУ признали потерю истребителя МиГ-29 при посадке ночью

    ВСУ сообщили о крушении истребителя МиГ-29 и гибели пилота

    ВСУ признали потерю истребителя МиГ-29 при посадке ночью
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ночь на 23 августа истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины потерпел крушение при заходе на посадку, пилот погиб.

    Самолет МиГ-29 Воздушных сил Украины потерпел крушение при заходе на посадку ночью 23 августа, передает ТАСС. Информация об инциденте появилась в телеграм-канале украинских военных.

    Пилот истребителя погиб в результате аварии. Подробности ЧП, а также точное место происшествия не раскрываются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, причиной потери первого французского истребителя Mirage 2000 на Украине стала критическая неисправность электроники.

    Ранее в ходе ночного вылета на Украине истребитель F-16 разбился, в результате чего погиб пилот подполковник Максим Устименко.

    До этого в небе над Украиной истребитель F-16 потерпел крушение во время боевого вылета, пилоту удалось катапультироваться.

    Комментарии (2)
    23 августа 2025, 07:59 • Новости дня
    Морские порты Мариуполь и Бердянск открыли для иностранных судов
    Морские порты Мариуполь и Бердянск открыли для иностранных судов
    @ кадр из видео

    Tекст: Антон Антонов

    Правительство включило морские порты Мариуполь и Бердянск в официальный реестр открытых для захода иностранных судов, следует из распоряжения кабмина России.

    Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации, передает ТАСС.

    «1. Дополнить пунктом 7 следующего содержания: 7. Бердянск (Запорожская область). 2. Дополнить пунктом 23 следующего содержания: 23. Мариуполь (Донецкая Народная Республика)», – приводит РИА «Новости» текст документа, из которого следует, что в морские порты Мариуполь и Бердянск разрешат заход иностранных судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, грузооборот Бердянского морского порта вырос с 244 тыс. тонн в 2023 году до более 300 тыс. тонн в 2024 году, что составляет увеличение на 19%. Зампред правительства Марат Хуснуллин заявил ,что генеральный план Мариуполя делает этот портовый город одним из важнейших центров в Донбассе.

    Комментарии (10)
    23 августа 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР
    Российские войска освободили Клебан-Бык и Среднее в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В результате действий подразделений Южной войск освобожден населенный пункт Клебан-Бык, а группировка «Запад» освободили Среднее в Донецкой народной республике (ДНР).

    Южной группировкой нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны около Червоного, Северска, Миньковки, Васюковки, Марково, Берестока, Дроновки, Свято-Покровского, Николаевки и Константиновки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял свыше 210 военнослужащих, танк, пять бронемашин, орудие полевой артиллерии, шесть складов с боеприпасами и материальными средствами.

    Подразделения группировки «Запад» нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и двух бригад теробороны возле Ольговки, Купянска, Андреевки, Осиново, Ковшаровки Харьковской области, Карповки, Кировска и Колодезей ДНР.

    При этом потери противника составили свыше 230 военнослужащих, четыре броемашины, в том числе французский бронетранспортер VAB, американские бронеавтомобиль MaxxPro и бронемашина HMMWV. Уничтожены артиллерийское орудие, семь станций РЭБ и пять складов с боеприпасами.

    Параллельно подразделения группировки «Север» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, егерской бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах Старой и Новой Гуты, Павловки, Новой Сечи, Кондратовки, Варачино и Юнаковки Сумской области, отчитались в Минобороны.

    А на Харьковском направлении улучшено положение по переднему краю, нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Грановым, Ветеринарным, Охримовкой и Волчанском.

    ВСУ потеряли до 150 военнослужащих, две бронемашины, три орудия полевой артиллерии, в том числе американскую 155-мм гаубицу М777. Уничтожены шесть складов с боеприпасами и матсредствами.

    В то же время подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии поблизости от Удачного, Димитрова, Красноармейска, Белицкого, Сухого Яра, Муравки, Родинского, Новопавловки, Чунишино ДНР и Филии Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили более 430 военнослужащих, девять бронемашин, включая британские бронетранспортер Spartan и Mastiff. Уничтожены три артиллерийских орудия и две израильские радиолокационные станции RADA, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты у Культурного, Полтавки, Зеленого Гая Запорожской области, Новохатского, Камышевахи ДНР, Новониколаевки, Запорожского и Великомихайловки Днепропетровской области.

    При этом ВСУ потеряли свыше 245 военнослужащих, три бронемашины и три орудия полевой артиллерии, включая американскую 155-мм гаубицу М198, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Катериновку, Владимировку и Русин Яр в ДНР.

    За день до этого они освободили Александро-Шультино к югу от Константиновки. А ранее освободили днепропетровскую Новогеоргиевку, Сухецкое и Панковку в ДНР.

    Комментарии (0)
    23 августа 2025, 16:28 • Новости дня
    Журналист Боуз назвал Зеленского неадекватным за слова о демократичной Европе
    Журналист Боуз назвал Зеленского неадекватным за слова о демократичной Европе
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Ирландский журналист Чей Боуз резко осудил заявление Владимира Зеленского о демократичности европейских стран, намекнув на эмоциональное состояние украинского лидера.

    Высказывание Зеленского о том, что только вместе с Украиной Европа может быть по-настоящему демократической и безопасной, вызвало резкую реакцию ирландского журналиста Боуза, передает РИА «Новости».

    Чей Боуз прокомментировал слова главы киевского режима, предположив, что Зеленский находится в неадекватном состоянии.

    «Демократические страны? Он снова должен быть под кайфом», – написал Боуз.

    Поводом для обсуждения стала очередная критика Зеленским мирных инициатив Дональда Трампа, на которые украинский лидер вновь ответил отказом.

    Зеленский заявил, что «гарантированная безопасность для демократических стран может быть достигнута только вместе с Украиной».

    Основатель партии «Неподчинившаяся Франция» Жан-Люк Меланшон отказался считать Владимира Зеленского президентом Украины.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский на встрече в Вашингтоне отверг все предложения Дональда Трампа по урегулированию на Украине.

    Комментарии (0)
    23 августа 2025, 15:11 • Новости дня
    Разбившийся летчик ВСУ оказался одним из «призраков Киева»
    Разбившийся летчик ВСУ оказался одним из «призраков Киева»
    @ Photographer/IPA/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Военный летчик ВСУ Сергей Бондарь, погибший при крушении МиГ-29, был заместителем командира эскадрильи в бригаде, прозванной «Призраком Киева», сообщает «Страна.ua».

    Погибший при аварии МиГ-29 украинский летчик оказался одним из так называемых «призраков Киева», пишет украинское издание «Страна.ua».

    Майор Сергей Бондарь служил в 40-й бригаде тактической авиации ВСУ, получившей прозвище «Призрак Киева». В публикации уточняется, что Бондарь был заместителем командира эскадрильи и преподавал в Национальном авиационном университете Украины.

    По информации издания, после начала специальной военной операции Бондарь ушел на фронт и совершал боевые вылеты на самолетах Л-39 и МиГ-29.

    В ночь на 23 августа истребитель МиГ-29 воздушных сил Украины потерпел крушение при заходе на посадку, пилот погиб.

    Причиной потери первого французского истребителя Mirage 2000 на Украине стала критическая неисправность электроники.

    До этого в ходе ночного вылета на Украине истребитель F-16 разбился, в результате чего погиб пилот подполковник Максим Устименко.

    Комментарии (0)
    23 августа 2025, 08:25 • Новости дня
    В ВСУ появилось новое подразделение наемников из стран Латинской Америки
    В ВСУ появилось новое подразделение наемников из стран Латинской Америки
    @ Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В рядах ВСУ начала действовать новая структура, состав которой формируют латиноамериканские и испаноговорящие наемники, привлеченные через соцсети.

    Новое подразделение наемников из Латинской Америки под названием «Специальная латинская бригада» (СЛБ) сформировано в составе ВСУ, передает РИА «Новости».

    В описании созданной в августе страницы подразделения в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) отмечается, что бригада состоит из латиноамериканских и испаноговорящих бойцов.

    На одной из версий логотипа СЛБ изображены название на английском и украинском языках, а также орел в цветах украинского флага и сова. В социальных сетях перуанца Хулио Сезара Сосы Дюрана, ранее заочно приговоренного российским судом к 24 годам по делу о нападении в Курской области, приводится иной логотип – с флагами 11 стран Южной Америки и Мексики.

    Через страницы подразделения в Instagram (продукт компании Meta, признанной экстремистской в России) и TikTok публикуется приглашение к вступлению в СЛБ с указанием телефонного номера с международным кодом Перу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший наемник из Колумбии Луис рассказал, что по прибытии на Украину его сразу направили в боевую зону вопреки обещаниям.

    Американский наемник получил 28 лет тюрьмы за убийства мирных жителей на Украине.

    Российские военные зафиксировали присутствие группы польских наемников у Владимировки севернее Красноармейска, где была слышна иностранная речь.

    Комментарии (6)
    Главное
    Военкор назвал последствия освобождения Клебан-Быка и Среднего в ДНР
    В США объяснили пост Трампа об «интересных временах» для Украины
    Лавров: Вышинский ощутил на себе всю жестокость киевского режима
    В Венгрии раскрыли план Трампа по Украине
    В Щелково задержали подозреваемых в избиении до смерти мужчины на парковке
    Житель Липецка лишился всех сбережений при покупке картошки
    Оскорблявшему русских блогеру предъявили обвинение

    США начали ледокольную гонку с Россией

    США со своими союзниками начали строительство ледокола на финской верфи, которая ранее принадлежала России и производила суда именно для нашей страны. Теперь США используют ее, чтобы ликвидировать отставание. Вашингтон хочет вдвое больший флот судов ледового класса, чем у России, хотя пока имеет на руках один-единственный старенький ледокол 1976 года. У Китая шансов догнать Россию, кажется, больше. Подробности

    Перейти в раздел

    Ударами по «Дружбе» Киев заставляет Венгрию и Словакию покориться ЕС

    «Логика действий Украины, поддерживаемой Брюсселем, строится на том, что без "Дружбы" Венгрия и Словакия станут куда более сговорчивыми», – так эксперты комментируют новый удар ВСУ по нефтепроводу. При этом действия офиса Владимира Зеленского разозлили даже Дональда Трампа. Чего добивается Киев и как отреагирует Брюссель на призыв Будапешта и Братиславы прекратить нападения на «Дружбу»? Подробности

    Перейти в раздел

    Арест офицера СБУ похож на продолжение операции против «Северного потока»

    Названа фамилия украинца, задержанного в Италии за подрыв трубопровода «Северный поток – 2» на Балтике в сентябре 2022 года. Есть его фотография. Известна ключевая подробность биографии – служба в элитном подразделении СБУ в Киеве. Но остался важный вопрос: почему он все-таки арестован на территории страны – союзницы Украины? Подробности

    Перейти в раздел

    Израиль открыл в Газе врата ада

    ЦАХАЛ возобновляет военную операцию против ХАМАС, выражая решимость захватить весь сектор Газа. Уже сейчас ООН оценивает положение в регионе как «катастрофический голод», но власти Израиля намерены идти до конца. Этот конец ужасен. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • За старым врагом России пришло ФБР

      ФБР провело обыски в доме Джона Болтона – одного из самых значимых идеологов противостояния с Россией, военных интервенций и мировой гегемонии США. Дело против него – месть президента Дональда Трампа, который однажды назначил Болтона своим советником и сильно об этом пожалел.

    • Лавров поставил Зеленского на место

      «Как мы можем встречаться с человеком, который притворяется лидером?» Этим риторическим вопросом глава МИД РФ Сергей Лавров дал понять, что личная встреча президента России Владимира Путина с Владимиром Зеленским пока не назначена, что бы ни утверждали в Киеве и Вашингтоне.

    • Гарантии для Зеленского: реальное и нет

      Страны Европы пытаются сформулировать для Украины «гарантии безопасности». Это условие Владимира Зеленского для завершения военного конфликта. Москва согласилась с такой постановкой вопроса, но европейцев с их расшалившейся фантазией ей пришлось осадить: слишком много хотят.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации