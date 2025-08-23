До мая прошлого года Зеленский совмещал обе работы – президента Украины и наёмного артиста. Сейчас же у него осталась только одна, постоянная. Где он – волею плательщика – делает вид, что у него ещё сохранилась предыдущая.0 комментариев
Рогов назвал ложью слова Зеленского о поддержке флага Украины в новых регионах
Заявления Владимира Зеленского о том, что жители новых российских регионов берегут украинский флаг, являются ложью, заявил Председатель комиссии Общественной палаты России Владимир Рогов.
Рогов подчеркнул, что, по его мнению, никто не относится с уважением к украинскому флагу, поскольку он символизирует для жителей этих территорий долгие годы унижения и грабежа со стороны киевского режима.
«Зеленский живет в мире каких-то иллюзий и лжи. Никто к сине-желтой тряпке не относится с уважением, потому что это символ долгого унижения во времена нахождения в составе Украины, когда киевский режим грабил наши регионы, выводил активы и перекидывал на развитие регионов Галиции на западной Украине», – заявил Рогов.
Он также отметил, что с 2014 года сине-желтый флаг стал для жителей этих регионов символом беззакония, преступлений и горя. По мнению Рогова, Зеленский продолжает вводить в заблуждение общественность, поскольку «врет в очередной раз».
