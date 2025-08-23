Военкор назвал последствия освобождения Клебан-Быка и Среднего в ДНР

Военкор Громов: ВС России стали ближе к освобождению всей краматорско-славянской агломерации

Tекст: Андрей Резчиков

«Освобождение села Среднее в ДНР говорит в первую очередь о продвижении в сторону города Красный Лиман, который мы уже контролировали в 2022 году. Тогда планировалось, что это будет одна из точек для продвижения на Славянск и Краматорск. И сегодня задача по освобождению краматорско-славянской агломерации никуда не делась. Дальнейшая операция будет очень трудна без овладения Красным Лиманом и если ВС России не встанут по реке Северский Донец», – считает военкор Федор Громов.

Освобождение поселка Клебан-Бык, который расположен примерно в девяти километрах к югу от города Константиновка в бывшем Краматорском районе Донецкой области, произошло в рамках задачи по «полной зачистке пространства между, условно говоря, Торецком и Клебан-Быкским водохранилищем».

«Освобождение Клебан-Быка означает, что путей отхода с этого пространства у украинских войск практически нет, только через водохранилище. Соответственно, задача наших войск заключается в том, чтобы встать по линии водохранилища и опереться на естественный природный рубеж. Таким образом мы сможем развивать наступление в сторону Константиновки», – добавил собеседник.

При освобождении населенного пункта Клебан-Бык бойцы ВС России заходили с разных направлений, чтобы отвлечь Вооруженные силы Украины (ВСУ). Как пояснил Громов, такая тактика стала применяться «относительно недавно по той простой причине, что у Украины не хватает пехоты».

«В 2022-2023 годах такое было практически невозможно. В прошлом году заходить в населенный пункт с разных направлений удавалось от случая к случаю, потому что у ВСУ было достаточно мотивированной пехоты, которая могла держать линию фронта. Сейчас у противника такой возможности почти нет», – объяснил военкор.

То, что относительно Константиновки Клебан-Бык находится на возвышенности, позволяет усилить огневой контроль города. «Сейчас российские войска держат Константиновку под неполным огневым контролем. Для решения поставленной задачи необходимо продвижение от наших текущих позиций в районе Часова-Яра на четыре-пять километров. В таком случае появится устойчивый огневой контроль путей снабжения этого города», – сказал Громов.

Военкор напомнил, что Константиновка – достаточно большой город, в нем есть крупные промзоны. «Оптимальным вариантом освобождения было бы отсечение всех путей подвоза и вынуждение ВСУ выйти оттуда, как происходило уже в Курской области, когда украинским бойцам отрезали снабжение и они были вынуждены отойти, чтобы не попасть в котел», – отметил спикер.

По данным Минобороны, подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Клебан-Бык в Донецкой народной республике (ДНР). По оценке наблюдателей, в окружении там находится около трех тысяч солдат ВСУ из двух бригад.

По информации ведомства, в районах населенных пунктов Червоное, Северск, Миньковка, Васюковка, Марково, Бересток, Дроновка, Свято-Покровское, Николаевка и Константиновка в ДНР поражена живая сила противника и техника трех механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ, а также бригады теробороны.

Населенный пункт Среднее в ДНР освободили военнослужащие российской группировки «Запад». Как пишет в своем Telegram-канале военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, до начала боевых действий в Среднем проживало около 150 человек. Село расположено на берегу реки Нитриус в 17 километрах к западу от ранее освобожденных Тернов, в 15 километрах к северо-западу от Красного Лимана и в 27 километрах к северу от Славянска.