Для жителей новых регионов День флага стал символом воссоединения с Росией
Жительница Мелитополя: Под российским флагом мы чувствуем себя защищенными
Жители Краснодона и Мелитополя отметят День флага России митингами, акциями и концертами. Для жителей исторических регионов праздник стал символом воссоединения с Россией и уверенности в завтрашнем дне, рассказали газете ВЗГЛЯД представители местных администраций Анна Царенко и Настасья Нижникова. День Государственного флага России отмечается ежегодно 22 августа.
«В пятницу в Краснодоне пройдет митинг ко Дню государственного флага России, а также поднятие «триколора» участниками почетной вахты памяти «Пост № 1». Глава муниципального округа Сергей Козенко совместно с активистами «Движения первых» выдадут российские паспорта и значки организации тем школьникам, кому исполнилось 14 лет», – рассказала Анна Царенко, начальник отдел культуры окружной администрации.
Так же ожидается концерт артистов местной самодеятельности. «К сожалению, у нас пока действуют ограничения на массовые мероприятия – до 50 человек. Но важна не численность, а значимость события: каждый житель района чувствует вовлеченность в торжество. Для нас флаг России и сам этот праздник – символы воссоединения с Родиной», – подчеркнула собеседница.
«В Мелитополе в День флага «Волонтеры Победы» и молодежь будут раздавать флажки и ленточки с символами России. Затем пройдет концерт исполнителей из клубов районных сельских поселений», – рассказала Настасья Нижникова, пресс-секретарь администрации Мелитополя.
«Праздник в честь Дня флага для местных жителей особенно важен, потому что мы теперь часть большой и сильной страны. «Триколор» объединяет нас, напоминая об общих ценностях, истории и великом будущем. Под этим флагом мы чувствуем себя защищенными, гордыми за свой город и уверенными в завтрашнем дне», – заключила Нижникова.
День Государственного флага России – один из официально установленных праздников, который отмечается ежегодно 22 августа. Традиционно в эту дату проходят выступления президента и депутатов, вручение государственных наград, концерты, торжественные шествия, спортивные состязания. Ранее эксперты ЭИСИ назвали флаг России символом единства и суверенитета.