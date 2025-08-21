Социолог Потуремский: Большинство россиян испытывают гордость и уважение к флагу России

Tекст: Олег Исайченко

«Россия 22 августа отмечает День государственного флага. Уважение россиян к госсимволам и национальное единство усиливают внешнеполитические позиции страны. И встреча на Аляске российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа яркое тому доказательство», – отметил Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве России. Спикер напомнил, что непреклонность Путина в защите нацинтересов и соотечественников вынудила считаться с Россией даже ее противников.

Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга, привел данные опроса, согласно которым, 60% россиян испытывают позитивные эмоции в отношении страны и ее госсимволов. «О своей гордости заявили 48% респондентов», – сказал социолог.

«Кроме того, 80% россиян назвали цвета флага символичными. Для четверти населения белый цвет значит чистоту помыслов. Около трети опрошенных трактовали синий цвет, как мирное небо – это ведущая доминанта восприятия. 18% указали, что Россия является морской державой. Красный цвет у большинства респондентов ассоциируется с кровью наших предков и современников, пролитой за Отечество», – отметил он.

Путин консолидировал общество и вернул уважение в мире к России и ее символам, согласен Владимир Шаповалов, руководитель проектов департамента по взаимодействию с экспертным сообществом ЭИСИ. «В 1991 году Запад рассчитывал, что наша страна не оправится от потрясений и развалится, в том числе – под нажимом сепаратистских сил», – напомнил он.

«Но политический курс, проводимый под руководством Путина с начала нулевых, привел к возрождению страны, восстановлению ее позиций как одного из признанных мировых лидеров. Сейчас Россия – флагман в энергетике и атомной отрасли, на зерновом рынке. Государство обладает самыми боеспособными Вооруженными силами и наиболее эффективным оборонно-промышленным комплексом. Нам есть, чем гордиться в прошлом, настоящем и будущем», – указал он.

«Российские бойцы подвигами на СВО и поднятием флага России над освобожденными городами усмирили аппетиты Запада. Это и есть символ победы русского оружия и дипломатии», – добавил Олег Матвейчев, замглавы комитета Госдумы по информационной политике. «Стоит отметить и рост авторитета России в мире: наша страна – один из ведущих членов БРИКС, ШОС, и «ведущая скрипка» в международных вопросах», – подчеркнул парламентарий.

Последние четверть века прогрессирует не только Россия – весь мир меняется благодаря нашей стране и заданному Москвой духовному вектору, заметил политолог Николай Миронов. По его словам, солидарности мирового большинства с российской позицией способствует и отстаивание Путиным принципа неделимости международной безопасности.