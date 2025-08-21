Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.0 комментариев
Эксперты назвали флаг России символом единства и суверенитета
Социолог Потуремский: Большинство россиян испытывают гордость и уважение к флагу России
Президент Владимир Путин консолидировал общество и вернул уважение к России и ее символам. Для большинства россиян флаг сегодня ассоциируется с гордостью и суверенитетом. Это единство помогает стране отстаивать национальные интересы на внешней арене, рассказали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Флаг России – символ единства и суверенитета».
«Россия 22 августа отмечает День государственного флага. Уважение россиян к госсимволам и национальное единство усиливают внешнеполитические позиции страны. И встреча на Аляске российского и американского лидеров Владимира Путина и Дональда Трампа яркое тому доказательство», – отметил Павел Данилин, доцент Финансового университета при правительстве России. Спикер напомнил, что непреклонность Путина в защите нацинтересов и соотечественников вынудила считаться с Россией даже ее противников.
Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга, привел данные опроса, согласно которым, 60% россиян испытывают позитивные эмоции в отношении страны и ее госсимволов. «О своей гордости заявили 48% респондентов», – сказал социолог.
«Кроме того, 80% россиян назвали цвета флага символичными. Для четверти населения белый цвет значит чистоту помыслов. Около трети опрошенных трактовали синий цвет, как мирное небо – это ведущая доминанта восприятия. 18% указали, что Россия является морской державой. Красный цвет у большинства респондентов ассоциируется с кровью наших предков и современников, пролитой за Отечество», – отметил он.
Путин консолидировал общество и вернул уважение в мире к России и ее символам, согласен Владимир Шаповалов, руководитель проектов департамента по взаимодействию с экспертным сообществом ЭИСИ. «В 1991 году Запад рассчитывал, что наша страна не оправится от потрясений и развалится, в том числе – под нажимом сепаратистских сил», – напомнил он.
«Но политический курс, проводимый под руководством Путина с начала нулевых, привел к возрождению страны, восстановлению ее позиций как одного из признанных мировых лидеров. Сейчас Россия – флагман в энергетике и атомной отрасли, на зерновом рынке. Государство обладает самыми боеспособными Вооруженными силами и наиболее эффективным оборонно-промышленным комплексом. Нам есть, чем гордиться в прошлом, настоящем и будущем», – указал он.
«Российские бойцы подвигами на СВО и поднятием флага России над освобожденными городами усмирили аппетиты Запада. Это и есть символ победы русского оружия и дипломатии», – добавил Олег Матвейчев, замглавы комитета Госдумы по информационной политике. «Стоит отметить и рост авторитета России в мире: наша страна – один из ведущих членов БРИКС, ШОС, и «ведущая скрипка» в международных вопросах», – подчеркнул парламентарий.
Последние четверть века прогрессирует не только Россия – весь мир меняется благодаря нашей стране и заданному Москвой духовному вектору, заметил политолог Николай Миронов. По его словам, солидарности мирового большинства с российской позицией способствует и отстаивание Путиным принципа неделимости международной безопасности.