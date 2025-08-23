СМИ сообщили о визите Келлога в Киев 24 августа

Эксперт разъяснил слова Алиева о готовности Азербайджана к войне

Политолог Козюлин: Слова Алиева о готовности к войне обращены к Армении и Ирану

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Ранее Азербайджан и Армения подписали в Вашингтоне декларацию по мирному урегулированию, но весомая часть армянского парламента, а также делового и политического истеблишмента выступают против ратификации документа», – напомнил Вадим Козюлин, заведующий центром ИАМП Дипломатической академии МИД.

«Слова Алиева могут быть элементом давления на армянских противников трехстороннего соглашения. Баку таким образом предупреждает Ереван о готовности снова прибегнуть к силовому сценарию, если не получится договориться мирным путем», – подчеркнул собеседник.

«В какой-то мере заявление Алиева поможет Пашиняну обосновать перед парламентом необходимость ратификации соглашения и объяснить свои действия армянскому народу. Тем не менее сейчас в Армении большая часть общества считает этот договор позорным. Думаю, его ратификация приведет к новым уличным протестам», – добавил аналитик.

«Также слова Алиева можно считать сигналом Тегерану – противнику освоения азербайджанской стороной Зангезурского коридора. Но уверен, это вызовет ответную симметричную реакцию Ирана в виде заявлений о мощи КСИР, новых вооружениях и готовности к войне», – спрогнозировал политолог.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев встретился с людьми, переселившимися в Кяльбаджар, ранее контролируемый властями непризнанной Нагорно-Карабахской республики. Глава государства в своем обращении к гражданам напомнил про победу азербайджанских вооруженных сил над Арменией, передает Azertag.

«Мы не хотим войны. Мы хотим мира. Но Баку следит за возможными источниками угроз и наращивает военную мощь. После второй карабахской войны мы увеличили численность спецназа на тысячи бойцов, были созданы новые силы коммандос», – сказал он. Алиев добавил, что Азербайджан закупил самые современные БПЛА и артиллерийские системы, а также заключил контракты на поставку новых боевых самолетов.

«Мы в любой момент должны быть готовы к войне, потому что ход процессов в мире таков, что невозможно предугадать, что будет завтра. Гарант нашей безопасности – мы сами, государство, народ и наши вооруженные силы», – подчеркнул он, и предостерег от провокаций против Азербайджана.

Стоит отметить, что визит в Карабах состоялся накануне празднования дня рождения жены азербайджанского лидера Мехрибан Алиевой. Президент России Владимир Путин направил поздравление чете, отметив важность государственной деятельности первой леди. Он пожелал Алиевой крепкого здоровья, счастья и успехов в работе. «Прошу передать привет Ильхаму Гейдаровичу и всем членам Вашей семьи», – говорится в поздравлении.