РЖД сообщили о задержке 38 поездов из-за падения БПЛА

В Ростовской области после падения БПЛА задержались 38 поездов

Tекст: Евгения Караваева

Более 30 поездов дальнего следования задерживаются в Ростовской области из-за нарушения работы контактной сети после падения беспилотника, передает ТАСС.

В РЖД сообщили: «Движение поездов приостанавливалось. Благодаря оперативным действиям железнодорожников оно возобновлено в кратчайшие сроки. Все поезда следуют по своим маршрутам. Из-за происшествия в настоящее время задерживаются 38 поездов до 3 часов 40 минут».

В компании отметили, что бригады железнодорожников делают все возможное для сокращения времени отставания поездов. РЖД также заверили, что пассажиры получают всю необходимую информацию об изменениях в движении по СМС.

Получить актуальные сведения о расписании и задержках можно в мобильном приложении «РЖД пассажирам», на официальном сайте компании и через круглосуточный телефон службы поддержки клиентов.

Ранее с задержками движения в сторону Крымского полуострова столкнулись восемь пассажирских составов «Таврия».