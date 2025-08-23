Летний Магадан бывает и солнечным, и даже жарким. Ходит молодёжь с выносным кофе, и кажется, что ты не в столице Колымского края, а на гламурном черноморском курорте. Больше стало туристов – в том числе из-за ковида и санкций мы стали активнее открывать свою страну, отложив турции и таиланды.0 комментариев
РЖД сообщили о задержке 38 поездов из-за падения БПЛА
В Ростовской области после падения БПЛА задержались 38 поездов
В результате повреждения контактной сети после падения БПЛА в Ростовской области задерживаются 38 поездов дальнего следования, часть из которых опаздывает почти на четыре часа.
Более 30 поездов дальнего следования задерживаются в Ростовской области из-за нарушения работы контактной сети после падения беспилотника, передает ТАСС.
В РЖД сообщили: «Движение поездов приостанавливалось. Благодаря оперативным действиям железнодорожников оно возобновлено в кратчайшие сроки. Все поезда следуют по своим маршрутам. Из-за происшествия в настоящее время задерживаются 38 поездов до 3 часов 40 минут».
В компании отметили, что бригады железнодорожников делают все возможное для сокращения времени отставания поездов. РЖД также заверили, что пассажиры получают всю необходимую информацию об изменениях в движении по СМС.
Получить актуальные сведения о расписании и задержках можно в мобильном приложении «РЖД пассажирам», на официальном сайте компании и через круглосуточный телефон службы поддержки клиентов.
Ранее с задержками движения в сторону Крымского полуострова столкнулись восемь пассажирских составов «Таврия».