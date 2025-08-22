В Крыму раскрыли сеть мошенников, работавших под контролем с Украины

Tекст: Алексей Дегтярев

Задержаны двое организаторов, приехавших из Татарстана. Мужчины 1988 и 2005 года рождения по поручению кураторов с Украины арендовали в Симферополе квартиры для размещения SIM-боксов, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

Через это оборудование совершались массовые мошеннические звонки на российские абонентские номера.

Сотрудники ФСБ провели задержание при поддержке Росгвардии. Также удалось установить лиц, которые обслуживали виртуальные узлы связи по поручению организаторов.

Среди них оказались двое несовершеннолетних в возрасте 15 и 17 лет.

В феврале в Татарстане и Новосибирске задержали более 100 человек, связанных с преступными группами, которые выводили украденные средства, преимущественно на Украину.

До этого в том же регионе выявили финансовую пирамиду, жертвами которой стали 300 россиян из различных областей.