Tекст: Мария Иванова

Южная группировка за минувшую неделю также освободила Александро-Шультино в ДНР. Было нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

За прошедшую неделю на этом направлении потери украинских вооруженных формирований составили свыше 1610 военнослужащих, семь бронемашин, в том числе американские бронетранспортер М113, два MaxxPro и бронемашина HMMWV.

Уничтожены 18 орудий полевой артиллерии, семь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 17 складов с боеприпасами, горючим и материальными средствами.

Подразделения группировки «Центр» за последнюю неделю также освободили населенные пункты Сухецкое и Панковку в ДНР. Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, пехотной, егерской, трех десантно-штурмовых, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

Противник при этом потерял до 2840 военнослужащих, два танка, 30 бронемашин, включая три американских бронетранспортера М113 и четыре турецких бронеавтомобиля Kirpi, а также 19 орудий полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

В течение недели подразделения группировки «Север» в Сумской области нанесли поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, четырех механизированных, егерской, двух десантно-штурмовых бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны.

А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны.

За неделю в зоне ответственности группировки потери ВСУ составили свыше 1120 военнослужащих, три танка, 23 бронемашины. Уничтожены 26 орудий полевой артиллерии, три станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 41 склад боеприпасов, горючего и матсредств.

Между тем подразделения группировки «Запад» на неделе освободили Колодези в ДНР. Нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны.

Противник при этом потерял более 1650 военнослужащих, пять танков, в том числе три немецких танка Leopard, 28 бронемашин. Уничтожены 11 орудий полевой артиллерии, боевая машина РСЗО «Град», 39 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 35 складов с боеприпасами, перечислили в Минобороны.

За прошедшую неделю подразделения группировки «Восток» в результате решительных действий освободили Вороное и Новогеоргиевку в Днепропетровской области.

Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ, бригад морской пехоты и теробороны.

Потери противника на этом направлении составили свыше 1,6 тыс. военнослужащих, пять танков, 25 бронемашин, 15 орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ и три склада матсредств.

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение формированиям трех механизированных, горно-штурмовой бригад, бригад береговой обороны и теробороны.

Противник потерял более 555 военнослужащих, пять бронемашин, включая три американских бронеавтомобиля HMMWV, 15 орудий полевой артиллерии, в том числе две американские 155-мм гаубицы М777. Уничтожены 46 станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также 30 складов с боеприпасами, горючим и матсредствами, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили Александро-Шультино к югу от Константиновки. За день до этого они освободили днепропетровскую Новогеоргиевку, Сухецкое и Панковку в ДНР. А ранее российские войска освободили Колодези в ДНР и Вороное в Днепропетровской области.