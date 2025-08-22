  • Новость часаСловакия предупредила об остановке поставок нефти по «Дружбе» из-за удара Украины
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России усилить позиции в Центральной Азии

    Разговоры о конкуренции за Центральную Азию нередко сводятся к метафоре «большой игры» или «новой большой игры» – геополитического клише из XIX века. Для конструктивного диалога с регионом России необходимо отказаться от этого взгляда.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Вслед за БПЛА стартовала эра морских дронов

    Тема беспилотных систем на вооружении военных флотов не исчерпывается небольшими ударными безэкипажными катерами. По задачам морской пехоты будут действовать разведчики, десантные, транспортные дроны, безэкипажные тральщики.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Пусть Европа ищет гуннов в зеркале

    Европейцы охотно поддерживают украинско-прибалтийский миф о «дикости» русских. Не потому, что он соответствует реальности, а потому, что он совпадает с их собственным мифом. Фактически это союз, построенный даже не на каких-то материальных интересах, а на фантасмагорической лжи о России.

    22 августа 2025, 10:23

    Суд продлил арест последователю блогера Лесли по домогательствам

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В столице увеличили срок содержания под стражей последователю блогера Александра Кириллова (Алекса Лесли) Алексею Башину, обвиняемому по статье о насильственных действиях сексуального характера в отношении девушек.

    Тверской суд Москвы продлил срок ареста Башину по делу о домогательствах, передает РИА «Новости».

    Башин был задержан в Тульской области, где по месту его жительства провели обыск и изъяли документы, среди которых оказался сертификат о прохождении курса Лесли. После задержания его доставили в Москву и допросили следователи столичного СК. Башину предъявлено обвинение по статье «Насильственные действия сексуального характера».

    В отношении другого последователя Лесли, Данилы Прыгункова, был составлен протокол о мелком хулиганстве, и Савеловский суд Москвы отправил его в изолятор на 11 суток.

    Ранее в августе Кириллова объявили в розыск в России после возбуждения уголовного дела по обвинению в склонении к изнасилованию.

    Напомним, в 2018 году Лесли и блогершу Настю Рыбку (Анастасия Вашукевич) задержали вместе с восемью другими россиянами в Таиланде за незаконное проведение секс-тренинга. Впоследствии суд Паттайи вынес в отношении них оправдательный приговор.

    21 августа 2025, 19:03
    Вассерман назвал «самую долгоиграющую» катастрофу Хрущева
    @ РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Изъятие предмета «Логика» из школьной программы – самая долгоиграющая из созданных Хрущевым катастроф, сказал газете ВЗГЛЯД член комитета Госдумы по просвещению, публицист Анатолий Вассерман.

    Современным школьникам не хватает такого предмета, как логика, считает депутат. Этот предмет позволяет упорядочивать, систематизировать различные знания и воспринимать их не как россыпь разрозненных фактов.

    «На первом месте среди дисциплин, позволяющих формировать целостную картину мира, стоит логика. Замечу, что ее изъяли из школьной программы при Хрущеве. Это, пожалуй, самая долгоиграющая из созданных им катастроф», – говорит Вассерман.

    Курс логики был введен в учебные планы советских школ в 1947 году. Это решение было принято на государственном уровне при непосредственном участии Иосифа Сталина.

    Предмет преподавался в объеме одного часа в неделю в выпускном классе. Программа включала изучение основных форм мышления: понятий, суждений и умозаключений, с особым вниманием к категорическому силлогизму. Курс должен был способствовать развитию аналитических способностей, необходимых для работы со сложной информацией, включая научно-техническую литературу.

    Из школьной программы курс исключили в 1955 году, в период руководства Никиты Хрущева. Логика, наряду с другими теоретическими дисциплинами, была признана не имеющей непосредственного прикладного значения для подготовки кадров для народного хозяйства.

    21 августа 2025, 19:53
    Россия вышла из процесса ООН по делу о керченском инциденте с украинскими кораблями
    @ Пресс-служба ПУ ФСБ по Республике Крым/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Россия отказалась продолжать участие в арбитражном процессе по инциденту с задержанием украинских военных кораблей в Черном море в 2018 году, указав на нелегитимный состав трибунала и предвзятость арбитров, сообщил МИД РФ.

    Официальное заявление Министерства иностранных дел России опубликовано на сайте ведомства.

    В документе отмечается, что Москва вышла из арбитражного процесса по Конвенции ООН по морскому праву из-за грубых нарушений процедуры и нелегитимного состава арбитража по делу о задержании в 2018 году в Черном море украинских военных кораблей.

    Процесс был инициирован Киевом в 2019 году, но Россия указывает на отсутствие нарушений международного права в своих действиях и считает представленные доказательства достаточными.

    В 2024 году Россия добилась отвода двух арбитров – из Германии и Канады, однако оставшиеся члены арбитража, по мнению Москвы, продолжили поддерживать явно антироссийскую позицию.

    Каждое новое назначение сопровождалось конфликтом интересов и ангажированностью новых арбитров против России. Российская сторона заявляет, что фактическое рассмотрение дела теперь осуществляет орган, сформированный с явными процессуальными нарушениями, без участия России и с предвзятым отношением к ней.

    Россия подчеркнула, что любое решение такого состава арбитров не будет обладать юридической силой и не будет признано Москвой. МИД напомнил о необходимости независимости судебных и арбитражных органов для справедливого разрешения международных споров.

    Напомним, три корабля ВМС Украины 25 ноября 2018 года были задержаны после нарушения границы России в ходе провокации.

    Украина в апреле 2019 года обратилась в Международный трибунал по морскому праву с требованием немедленного освобождения судов и моряков.

    Моряков 7 сентября 2019 года передали Украине в рамках обмена задержанных и осужденных лиц.

    21 августа 2025, 20:00
    Гарантии для Зеленского: реальное и нет

    Страны Европы пытаются сформулировать для Украины «гарантии безопасности». Это условие Владимира Зеленского для завершения военного конфликта. Москва согласилась с такой постановкой вопроса, но европейцев с их расшалившейся фантазией ей пришлось осадить: слишком много хотят.

    21 августа 2025, 14:09
    The Guardian: Трамп решил отойти от урегулирования на Украине

    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент решил предоставить инициативу по разрешению конфликта на Украине лидерам России и Украины, рассчитывая на их самостоятельную встречу.

    По данным The Guardian, Дональд Трамп на время решил отказаться от участия США в переговорах по российско-украинскому урегулированию и занять, как выразился источник издания, «выжидательную позицию».

    Президент США надеется, что Владимир Путин и Владимир Зеленский смогут самостоятельно организовать двустороннюю встречу без вмешательства Вашингтона.

    Американский лидер 19 августа подчеркнул, что главные решения по урегулированию ситуации на Украине должны принимать именно Путин и Зеленский, поскольку США, по его словам, находятся слишком далеко от места событий.

    Источник в администрации главы Белого дома сообщил газете, что Трамп будет наблюдать за развитием ситуации, чтобы оценить перспективы проведения прямых переговоров между Россией и Украиной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, высокопоставленный представитель Пентагона заявил союзникам о намерении США ограничить участие в будущих гарантиях безопасности для Украины. Госсекретарь Марко Рубио получил задание вести переговоры с Европой о вариантах обеспечения безопасности Украины без участия американских войск.

    21 августа 2025, 21:23
    Дочь Орнеллы Мути заявила о желании получить российское гражданство
    @ Maurizio D'Avanzo/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Актриса и певица Найке Ривелли, дочь известной итальянской актрисы Орнеллы Мути, заявила о своем намерении получить российское гражданство.

    Она объяснила это разочарованием в политике Евросоюза и Италии после недавних международных событий, передает ТАСС.

    «После очередной встречи [премьер-министра Италии] Джорджи Мелони и европейских лидеров с [президентом США Дональдом] Трампом я не считаю, что они меня представляют. Они меня пугают. Я люблю Италию, но видя, что происходит, хочу поменять гражданство и обращусь за российским», – сказала Ривелли.

    Артистка напомнила, что по материнской линии у нее российские корни: бабушка и дедушка Орнеллы Мути были родом из Петербурга, затем переехали в Эстонию, где родилась мать знаменитой актрисы. По словам Ривелли, она очень близка с мамой и даже внешне на нее похожа.

    Найке не уточнила, предпринимала ли уже конкретные шаги по оформлению российского гражданства. Однако она отметила, что ее мать Орнелла Мути также подумывает о получении российского паспорта.

    Ранее Орнелла Мути рассказала о русских корнях и заявила, что хотела бы получить российское гражданство. Она также сообщила, что является резидентом России и имеет московскую прописку.

    21 августа 2025, 17:29
    Политолог объяснил анекдотом взаимоотношения Украины и НАТО

    @ REUTERS/Yves Herman

    Tекст: Андрей Резчиков

    Сейчас НАТО выжимает из Украины последние капли крови. И происходящее во многом напоминает анекдот о том, как жена, чтобы отучить мужа пить, бросила дохлую кошку в ведро с водкой, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич. О том, что ценность Украины для альянса заключается в умении «убивать русских», ранее заявил посол Украины в Польше Василий Боднар.

    «Боднар родом из Тернопольской области, в которой даже в советские годы было бандеровское гнездо. А уже при Никите Хрущеве бандеровцы массово пошли в компартию и захватили на западе республики позиции», – напомнил Николай Межевич, главный научный сотрудник Института Европы РАН. По мнению собеседника, НАТО и без формального членства активно использует Украину, так как альянс «взял от Украины в экономическом и демографическом плане все что хотел». Сложившуюся ситуацию политолог сравнил со старым анекдотом.

    «Жена, чтобы отучить мужа пить, бросила дохлую кошку в ведро с водкой. Вернувшись, застала его выжимающим тушку со словами: "Ну, кошечка, ну хоть капельку"». Но все уже выпито, – сказал Межевич. – Сейчас из Украины выжимают последние капли, только не спирта, а крови».

    Ранее на этой неделе посол Украины в Польше Василий Боднар объяснил ценность своей страны в НАТО умением «убивать русских», которого «пока нет» у членов Североатлантического альянса. Посол считает, что Украина должна тесно сотрудничать с НАТО, а в будущем стать его частью. По его словам, украинцы якобы готовы на размещение натовских баз «в каждом селе».

    По мнению Межевича, украинские дипломаты делают подобные заявления с целью угодить властям – из личных побуждений поддерживают режим до его краха. «В их среде даже ходит цитата из "Семнадцати мгновений весны": "А вот когда в Берлине будет грохотать русская канонада и солдаты будут драться за каждый дом, вот тогда отсюда можно будет уйти, не хлопая дверью". И Боднар, наверняка имея недвижимость за пределами Украины, вероятно, поступит так же», – заключил Межевич.

    Как пишет американское издание Politico, США намерены ограничить свое участие в будущих гарантиях безопасности для Украины. Об этом было заявлено во время закрытых переговоров военных представителей Великобритании, Франции, Германии и Финляндии с главой политического блока Пентагона Элбриджем Колби, который ранее проводил аудит американских запасов вооружений. Он также давно призывал Европу активнее участвовать в собственной обороне, что, по мнению наблюдателей, усложняет получение гарантий со стороны США.

    21 августа 2025, 12:24
    Рар указал на недостаток плана Мелони по гарантиям безопасности Украине

    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Хотя план премьера Италии по гарантиям Украине не предусматривает размещения иностранных войск, у инициативы есть недостаток: Европа не остановит милитаризацию страны, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Так он прокомментировал предложение Джорджи Мелони варианта «НАТО-лайт» для Киева.

    «После того как активизировалась дискуссия о мирном урегулировании украинского кризиса, в повестке вновь возникла тема о гарантиях безопасности для Украины. Членство страны в НАТО исключается – этот вопрос никто больше не поднимает», – напомнил германский политолог Александр Рар.

    Между тем, по его словам, «на столе» как минимум три варианта. Первый – план Эммануэля Макрона, который поддерживают Кир Стармер и Фридрих Мерц. «Он предусматривает размещение контингентов Франции, Британии и Германии на территории Западной Украины и на западном побережье Черного моря», – указал собеседник.

    «Однако без поддержки США идея нереализуемая, а Дональд Трамп не хочет направлять американские войска», – добавил эксперт. Второй вариант гарантий предполагает дислокацию «миротворческих сил» ООН на линии боевого соприкосновения, продолжил Рар, уточнив, что решение не может быть принято без согласия всех постоянных членов Совбеза организации.

    Еще один вариант – это план премьера Италии Джорджи Мелони. Ее предложение подразумевает отдельные договоры между Киевом и его союзниками о военном сотрудничестве и помощи, отметил спикер. «Несмотря на то, что речи о размещении иностранных войск на Украине не идет, что отвечает интересам России, у инициативы есть недостаток: она не остановит милитаризацию страны при участии Европы», – детализировал политолог.

    «Как будут развиваться события, и удастся ли найти компромисс? В былые годы мирные договоры основывались на пактах о ненападение. Может, такой путь окажется приемлемым для Москвы и Киева?», – задается риторическими вопросами Рар.

    Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила вариант «НАТО-лайт» в качестве гарантий безопасности для Украины. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, инициатива не предусматривает вступления украинской стороны в Североатлантический альянс, однако формирует институциональный механизм оказания коллективной поддержки, аналогичный пятой статье устава блока.

    Так, согласно предложенному Мелони плану, союзники Киева берут на себя обязательство в срочном порядке – в течение 24 часов – определять меры ответного характера в случае нападения. Среди возможных вариантов действий: быстрое предоставление Украине военной поддержки и экономической помощи, усиление армии, уточнили источники Bloomberg.

    Дискуссия о гарантиях активизировалась после встречи Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске. Именно тогда президент России заявил, что Москва готова к совместной работе над обеспечением безопасности Украины. Затем американский лидер обсудил этот вопрос с Владимиром Зеленским и главами европейских государств на встрече в Белом доме.

    По ее итогам была создана профильная группа, целью которой стала итоговая разработка гарантий безопасности. Возглавил ее госсекретарь Марко Рубио. Несмотря на то, что «коллектив» западных дипломатов до сих пор не предоставил официальной позиции по содержанию будущих договоренностей, некоторые европейские лидеры уже озвучили свои «пожелания» в их отношении.

    Так, президент Франции Эммануэль Макрон в интервью телеканалу TF1 заявил, что «центральным элементом» гарантий должно стать создание «мощной украинской армии», способной самостоятельно противостоять любым угрозам. Кроме того, он назвал необходимым присутствие на территории страны западных «сил сдерживания». При этом Трамп в интервью Fox News заверил сторонников MAGA, что он не станет посылать американские войска на Украину. 

    Россия настаивает на том, чтобы гарантии безопасности для Украины со стороны Запада были надежны и учитывали интересы ее соседей. В этой связи глава МИД Сергей Лавров напомнил, что данный вопрос уже поднимался в ходе двусторонних переговоров Киева и Москвы в Стамбуле в 2022 году.

    Тогда украинская делегация самостоятельно предложила разработать гарантии безопасности, участниками которой стали бы все постоянные члены Совета безопасности ООН (СБ ООН), а также некоторые отдельные страны, в частности, Германия и Турция. По словам Лаврова, российская сторона подобную инициативу поддержала.

    По мнению опрошенных газетой ВЗГЛЯД экспертов, непоследовательность позиции ЕС проистекает из нежелания Дональда Трампа создать четкие рамки для дискуссии по этому вопросу.

    21 августа 2025, 14:51
    Генерал-полковник Никифоров возглавил группировку войск «Север»
    @ Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Генерал-полковник Евгений Никифоров стал новым командующим группировкой войск «Север», сменив на этом посту Александра Лапина.

    Информацию о смене главы группировки войск «Север» подтвердило Минобороны России в своем Telegram-канале. По данным ведомства, министр обороны Андрей Белоусов проинспектировал группировку и заслушал доклад нового руководителя.

    Напомним, Белоусову во время инспекционного визита в место дислокации группировки войск «Север» представили новейшие робототехнические средства, используемые в зоне спецоперации.

    22 августа 2025, 01:37
    Алиев заявил о готовности Азербайджана к войне в любой момент
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Азербайджан продолжает модернизировать армию, чтобы быть готовым к войне в любой момент, заявил президент страны Ильхам Алиев.

    «Мы в любой момент должны быть готовы к войне, потому что ход процессов в мире таков, что невозможно предугадать, что будет завтра», – приводит слова Алиева «Интерфакс».

    По его словам, Азербайджан не стремится к ведению вооруженных конфликтов, однако обязан гарантировать собственную безопасность в нынешних условиях. Алиев сообщил, что республика получила современные беспилотники и новые артиллерийские системы, пишет «Московский комсомолец».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры Армении и Азербайджана при посредничестве президента США парафировали соглашение о мире между Ереваном и Баку. Зангезурский коридор, предназначенный для транспортной связи Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой, передан под контроль США и получает название «Маршрут Трампа для международного мира и процветания».

    22 августа 2025, 07:09
    Bloomberg: Слова Лаврова о гарантиях безопасности Украины напугали ЕС
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Высказывания министра иностранных дел России Сергея Лаврова по гарантиям безопасности для Украины вызвали опасения европейских чиновников относительно дальнейших переговоров с США, сообщили источники.

    В Европе считают, что комментарии Лаврова по гарантиям безопасности для Украины могут негативно отразиться на перспективах переговоров между Россией и США, передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

    После заявлений министра по вопросу гарантий в переговорах «возникла трещина». Европейские чиновники полагают, что Москва может попытаться убедить Вашингтон отказаться от предоставления гарантий Киеву и склонить к переговорам на более низком уровне.

    Источник агентства среди европейских дипломатов отметил, что слова Лаврова расцениваются как попытка затормозить процесс урегулирования через посредничество США. Министр иностранных дел России ранее говорил, что любые гарантии для Украины должны разрабатываться на принципе неделимости безопасности и распространяться на соседние страны.

    Ранее Лавров указывал, что действия так называемой «коалиции желающих» подрывают положительную динамику в украинском урегулировании. Он также подчеркивал неприемлемость для Москвы нахождения иностранных военных сил на территории Украины.

    21 августа 2025, 12:59
    Археологи обнаружили древнейшую печать князя Ярослава Мудрого

    @ archaeolog.ru

    Tекст: Мария Иванова

    В ходе раскопок на Ярославовом дворище археологи нашли свинцовую печать Ярослава Мудрого, связав ее с периодом его княжения в Новгороде в XI веке.

    Археологи Института археологии РАН обнаружили в Великом Новгороде уникальную свинцовую печать князя Ярослава Мудрого во время спасательных раскопок на Ярославовом дворище, передает ТАСС.

    Эта находка стала первой, связанной с княжением Ярослава во времена его правления в Новгороде с 1010 по 1019 годы, и второй подобной находкой в истории города.

    Как сообщил замдиректора Института археологии РАН Петр Гайдуков, «находка представляет собой одну из древнейших русских печатей. Ее можно уверенно связывать с деятельностью Ярослава Владимировича: такими буллами он мог удостоверять документы во время своего новгородского княжения. Обнаружение печати имеет чрезвычайно важное научное значение».

    На одной стороне печати изображен святой Георгий с копьем, на другой – княжеский знак в виде трезубца с кружком, а по окружности видны следы греческой надписи. По мнению исследователей, печать сходна по композиции с редкими монетами Ярослава Владимировича «Ярославль сребром», которых сохранилось всего восемь экземпляров.

    До этого единственная подобная печать была найдена в Новгороде в 1994 году на Троицком раскопе. Новая находка спустя 31 год подтверждает предположения нумизматов XIX века о существовании буллы с изображением святого Георгия и княжеским знаком.

    Исследователи подчеркивают, что находка доказывает: Ярославово дворище уже в XI веке было важным общественно-политическим центром Новгорода. Ученые считают, что отсутствие культурных слоёв этого периода связано с масштабными земляными работами в более позднее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, историки продолжают обсуждать, считать ли 1147 год началом Москвы.

    Ранее на этой неделе ученые обнаружили древнейшие луки и стрелы в Азии.

    Тульские археологи также нашли следы неизвестных племен на верхней Оке.


    21 августа 2025, 16:12
    Верховный суд объяснил разницу между взяткой и откатом
    @ Смирнов Владимир/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Верховный суд России отменил приговор и отправил дело начальника учреждения Башкирии на новое рассмотрение, разъяснив разницу между взяткой и откатом.

    Верховный суд России рассмотрел жалобу осужденного Дима Муслимова, бывшего начальника федерального учреждения в Башкирии, передает ТАСС. В решении указывается, что взятка предполагает получение чиновником заведомо незаконного материального вознаграждения за служебное поведение или в связи с должностью, но подобных обстоятельств по этому делу не установлено.

    В 2023 году Муслимов был признан виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки, по совокупности эпизодов его приговорили к 15 годам колонии строгого режима, штрафу в 65 млн рублей и запрету на работу в госорганах на восемь лет. Апелляция впоследствии смягчила приговор, уменьшив срок до 13 лет.

    Адвокаты Муслимова заявляли, что их подзащитный совершил исключительно злоупотребление полномочиями, а взятка была вменена ошибочно.

    «Суть получения взятки заключается в том, что должностное лицо получает от других лиц заведомо незаконное материальное вознаграждение за свое служебное поведение или в связи с занимаемой должностью. Такие обстоятельства не установлены по настоящему делу», – отметил Верховный суд.

    Суд установил, что схема передачи средств исходила от руководителя учреждения, и Муслимов забирал часть денег, которые сам же незаконно выдавал сотрудникам. Эти действия были заранее согласованы с подчиненными и не сопровождались условием совершения должностных действий. Верховный суд отменил приговор и направил дело на новое рассмотрение в Белорецкий суд Башкирии.

    Ранее Верховный суд России отменил решение об отказе в социальной доплате к пенсии пенсионерке Галине Бобровой из-за отсутствия у нее аккаунта на портале «Госуслуги».

    21 августа 2025, 21:08
    Спасение альпинистки Наговицыной на пике Победы оценили в 4,8 млн рублей

    @ @natalina_1022

    Tекст: Валерия Городецкая

    Часть расходов за спасение альпинистки Натальи Наговицыной на пике Победы могут взыскать с нее, или если спасательная операция окажется неудачной – с ее сына, пишут СМИ.

    Сумма затрат на эвакуацию составляет около 60 тыс. долларов, что эквивалентно примерно 4,8 млн рублей, а купленная Наговицыной страховка покрывает только 35 тыс. долларов (около 2,8 млн рублей), передает «Лента.Ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Канал отмечает, что изначально в экспедиции планировали участвовать шесть человек, но двое отказались до начала восхождения. Вместе с Наговицыной остались ее напарник Роман, а также немецкий и итальянский альпинисты, которые пытались оказать ей помощь на месте.

    На выручку пострадавшей направились добровольцы из турфирмы. По данным Mash, профессиональные спасатели добрались до высоты 5,8 тыс. метров спустя почти двое суток пути, однако до места, где находится Наговицына, остается еще 1,4 тыс. метров.

    Ранее спасатель международного класса, бывший замначальника отряда «Центроспас» МЧС, Герой России Владимир Легошин назвал высоту 7,2 тыс. метров фатальной для Наговицыной.

    В МИД России сообщили, что отслеживают ситуацию, и поблагодарили власти Киргизии за участие в решении инцидента.

    21 августа 2025, 22:22
    Союзник Трампа предложил позвать Россию в НАТО ради мира на Украине

    @ Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Нужно предложить членство России в НАТО как инструмент для достижения мирного урегулирования на Украине на условиях США, заявил один из видных союзников президента США Дональда Трампа, бывший конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц.

    «У меня есть идея: предложите России членство в НАТО», – заявил Гетц в эфире своей программы на телеканале One America News.

    По словам Гетца, такой шаг должен стать не подарком, а сильным рычагом давления, который может использовать Трамп, пишет «Московский комсомолец».

    Политик отметил, что за этот «пряник» Трамп сможет получить от Москвы необходимые уступки в вопросах прекращения боевых действий, развития экономического сотрудничества и урегулирования территориальных споров на Украине. Гетц добавил, что не считает себя радикалом, и напомнил, что партнерство России и НАТО уже обсуждалось экспертами разного политического спектра.

    Билл Клинтон заявил, что на посту президента США предлагал российскому президенту Борису Ельцину не только специальное партнерство, но и перспективы членства России в НАТО. Энтони Блинкен, занимая пост главы Госдепа, заявлял, что Россия сама отказалась от предложения Запада вступить в НАТО в 1990-х годах.

    Президент России Владимир Путин рассказывал, что реакция Клинтона на гипотетическое предположение о возможности вступления России в НАТО «выглядела, скажем так, весьма сдержанно, а как американцы реально отнеслись к этой возможности, фактически видно на практических шагах в отношении нашей страны».

    21 августа 2025, 11:50
    Долгов осудил планы Киева пересмотреть границы Донбасса

    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Идея Киева включить части ДНР и ЛНР в состав Харьковской и Днепропетровской областей – это попытка торпедировать запущенный Россией и США процесс поиска решений украинского кризиса, сказал газете ВЗГЛЯД дипломат Константин Долгов. Ранее в Верховную раду внесли проект по административно-территориальному изменению регионов.

    «Инициатива Верховной рады лишена смысла. ДНР и ЛНР в 2022 году вошли в состав России. И изъять эти территории не получится. Российская Конституция, а также другие нормативные документы категорически запрещают отторжение земель», – пояснил Константин Долгов, чрезвычайный и полномочный посол России.

    Спикер выразил уверенность в том, что оставшиеся части ДНР и ЛНР де-факто окажутся под российским контролем – военным путем или в рамках дипломатического урегулирования. «Донбасс – русский регион, и этот вектор ни что не нарушит», – напомнил спикер.

    «Я вижу в данной инициативе Рады попытку торпедировать запущенный Россией и США процесс поиска решений украинского кризиса. Киев стремится создать заведомо невыполнимые условия для мира. Не исключаю, что идея украинскому парламенту была надиктована европейскими «ястребами» – сторонниками продолжения конфликта», – допустил он.

    «Думаю, это звенья одной цепи – вместе с намерением Европы разместить свои контингенты на Украине. Брюссель и Киев хотят спровоцировать Москву на резкие действия и затем попытаться обвинить в недоговороспособности. Но, очевидно, ничего из этого у них не получится», – спрогнозировал собеседник.

    «Кроме того, Рада в попытке обмануть Россию перехитрила сама себя. Включением контролируемых Киевом частей ДНР и ЛНР в состав Харьковской и Днепропетровской областей Украина заведомо отказалась от притязаний на все остальные территории, которые называла якобы своими – в том числе, Крым и Запорожье. И в этом смысле с ней можно даже согласиться», – сыронизировал дипломат.

    «Будет интересно, если США прочитают идею Рады в этом же ключе, и скорректируют свою тактику в переговорах с Москвой по украинскому урегулированию соответствующим образом», – резюмировал Долгов.

    Ранее депутат Рады Анна Скороход в своем Telegram-канале сообщила, что в парламент внесен проект постановления о включении контролируемых на данный момент Киевом территорий ДНР и ЛНР в состав Харьковской и Днепропетровской областей. «На сегодня это едва ли не единственный шанс сохранить эти земли на Украине», – уверяет парламентарий.

    На прошлой неделе Владимир Зеленский заявил, что Украина не согласится ни на какие «территориальные уступки», напомнив, что это запрещает конституция республики. Также, по его словам, находящиеся сейчас в ДНР и ЛНР подразделения ВСУ не намерены покидать подконтрольные им районы Донбасса.

    Вместе с тем, он уточнял, что будет обсуждать территориальный вопрос только с президентом России Владимиром Путиным. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в причинах непоследовательной риторики Владимира Зеленского и резкой смены его политических позиций.

    Стоит отметить, глава Белого дома Дональд Трамп призывает Киев рассмотреть территориальные уступки ради прекращения военного конфликта. Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что Украина может согласиться на признание «потери территорий» без признания суверенитета «другого государства» над ними.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, напоминал, что российская сторона не ставила целью присоединение Крыма и Донбасса, а стремилась защитить русских людей, проживающих на этих территориях.

    21 августа 2025, 14:01
    Лавров отверг гарантии безопасности Украине в логике сдерживания России
    @ Сергей Гунеев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия категорически отвергает предоставление Украине гарантий безопасности, если они строятся на идее изоляции и сдерживания Москвы, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

    По словам Лаврова, Россия полностью отвергает предложения о гарантиях безопасности Украине, если они строятся в логике изоляции и противостояния России, передает ТАСС.

    Лавров добавил, что европейские страны, следуя за президентом Украины Владимиром Зеленским, пытаются выстроить систему гарантий, объединяя западный мир и Киев против России, чтобы продолжать политику стратегического сдерживания и нанесения поражения России. «Конечно, это не может вызывать у нас каких-либо чувств, кроме полного отторжения», – заявил министр.

    В то же время Лавров отметил, что принцип коллективного предоставления гарантий безопасности для Украины, который был предложен Киевом на переговорах в Стамбуле в 2022 году, остается, по мнению российской стороны, «абсолютно естественным и актуальным сегодня».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европа навязывает Украине «антироссийские» гарантии безопасности. Британия и Франция сталкиваются со сложностями при отправке войск на Украину. Десять стран, по данным Bloomberg, заявили о готовности направить свои войска на Украину.

  • О газете
