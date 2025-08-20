Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.12 комментариев
Блогер Алекс Лесли объявлен в розыск
Блогер Александр Кириллов, известный как Алекс Лесли, оказался в розыске МВД после возбуждения уголовного дела по обвинению в склонении к изнасилованию.
В базе розыска МВД указано, что он разыскивается по статье УК, однако конкретная статья не уточняется, передает ТАСС.
Также следствие просит арестовать его заочно на два месяца.
Напомним, в отношении Алекса Лесли возбудили уголовное производство по обвинению в склонении к изнасилованию.
Лесли ранее был известен благодаря своим скандальным тренингам в сфере личных отношений и неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов.