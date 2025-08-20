Блогер Алекс Лесли объявлен в розыск

МВД объявило в розыск блогера Алекса Лесли

Tекст: Валерия Городецкая

В базе розыска МВД указано, что он разыскивается по статье УК, однако конкретная статья не уточняется, передает ТАСС.

Также следствие просит арестовать его заочно на два месяца.

Напомним, в отношении Алекса Лесли возбудили уголовное производство по обвинению в склонении к изнасилованию.

Лесли ранее был известен благодаря своим скандальным тренингам в сфере личных отношений и неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов.