Не сумев выиграть или прекратить войну на Украине, Трамп находится на полпути к тому, чтобы не допустить американского поражения в ней. Президенту США практически удалось вывести свою страну из рядов проигрывающих и даже впихнуть себя в списки потенциальных победителей.14 комментариев
СК возбудил дело о склонении к изнасилованию на блогера Алекса Лесли
В отношении блогера Александра Кириллова, которого знают как Алекса Лесли, официально открыли уголовное производство по обвинению в склонении к изнасилованию.
Следственный комитет возбудил уголовное дело против блогера Алекса Лесли, подозреваемого в склонении к совершению изнасилования (ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 131 УК РФ), передает ТАСС.
Пока не сообщаются подробности о содержании обвинения и обстоятельствах дела. Алекс Лесли ранее был известен благодаря своим скандальным тренингам в сфере личных отношений и неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов.
Ранее Александру Кириллову запретили въезд на территорию Казахстана.