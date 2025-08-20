Девять детей пострадали в ДТП на трассе Алагир – Владикавказ

Tекст: Ирма Каплан

«Девять детей, пострадавших в ДТП на трассе Владикавказ – Алагир, госпитализированы в Республиканскую детскую клиническую больницу», – сказано в посте.

В ведомстве уточнили, что угрозы их жизни нет, врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.

По информации Telegram-канала Госавтоинспекция РСО-Алания, около 19 часов 40 минут на седьмом км Федеральной автодороги Владикавказ – Алагир произошло ДТП, в котором погиб водитель автомашины «Москвич АЗЛК» 1969 года рождения.

«Двигаясь со стороны города Владикавказ в направлении города Алагир, он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с минивэном «Тойота ИСИС», за рулем которого находился житель города Нижневартовск, 1990 года рождения», – сказано в сообщении.

В Госавтоинспекции уточнили, что водитель «Москвича» погиб по дороге в больницу, а водитель и пассажиры «Тойота ИСИС» доставлены в РКБ и ДРКБ.

