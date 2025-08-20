Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.12 комментариев
Девять детей пострадали в ДТП на трассе Алагир – Владикавказ
Девять детей пострадали в результате ДТП на трассе Алагир – Владикавказ в Северной Осетии, сообщило в Telegram-канале Министерство здравоохранения региона.
«Девять детей, пострадавших в ДТП на трассе Владикавказ – Алагир, госпитализированы в Республиканскую детскую клиническую больницу», – сказано в посте.
В ведомстве уточнили, что угрозы их жизни нет, врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.
По информации Telegram-канала Госавтоинспекция РСО-Алания, около 19 часов 40 минут на седьмом км Федеральной автодороги Владикавказ – Алагир произошло ДТП, в котором погиб водитель автомашины «Москвич АЗЛК» 1969 года рождения.
«Двигаясь со стороны города Владикавказ в направлении города Алагир, он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с минивэном «Тойота ИСИС», за рулем которого находился житель города Нижневартовск, 1990 года рождения», – сказано в сообщении.
В Госавтоинспекции уточнили, что водитель «Москвича» погиб по дороге в больницу, а водитель и пассажиры «Тойота ИСИС» доставлены в РКБ и ДРКБ.
