Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.6 комментариев
Боец «Осетин»: ВСУ начали отход рядом с Ореховым
Украинские боевики покидают передовые позиции на одном из участков фронта у Орехова в Запорожской области, заявил наводчик орудия Д-30 42-й гвардейской дивизии группировки «Днепр» с позывным «Осетин».
Расчет «Осетина» бьет по передовым позициям ВСУ у Орехова, отход украинской армии заметен «по прицелу», пояснил военнослужащий, передает РИА «Новости».
По его словам, артиллеристам стали давать больше целей для поражения, а задачи стали приходить чаще. Несколько дней назад велась работа по целям на расстоянии 9-10 километров, а сейчас уже отрабатывается расстояние в 11-12 километров.
«Видно, что отступает противник», – констатировал он.
В начале августа дроноводы 42-й дивизии создали участок, где уничтожается техника и живая сила ВСУ на глубину до 23 километров от Орехова, об этом сообщал командир взвода БПЛА с позывным «Грибник».
До этого группировка «Восток» сорвала инженерные работы ВСУ в Запорожской области.