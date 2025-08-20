Tекст: Алексей Дегтярев

Расчет «Осетина» бьет по передовым позициям ВСУ у Орехова, отход украинской армии заметен «по прицелу», пояснил военнослужащий, передает РИА «Новости».

По его словам, артиллеристам стали давать больше целей для поражения, а задачи стали приходить чаще. Несколько дней назад велась работа по целям на расстоянии 9-10 километров, а сейчас уже отрабатывается расстояние в 11-12 километров.

«Видно, что отступает противник», – констатировал он.

В начале августа дроноводы 42-й дивизии создали участок, где уничтожается техника и живая сила ВСУ на глубину до 23 километров от Орехова, об этом сообщал командир взвода БПЛА с позывным «Грибник».

До этого группировка «Восток» сорвала инженерные работы ВСУ в Запорожской области.