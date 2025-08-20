Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.6 комментариев
Ozon опроверг массовые проблемы на своих складах
Значительных перебоев в работе складов Ozon не зафиксировано, отдельные задержки произошли только на ограниченном числе объектов в крупнейших городах, сообщили в компании.
Представители Ozon заявили об отсутствии массовых проблем на складах компании и уточнили, что из около 200 складов задержки наблюдаются только на пяти в Москве и Петербурге, передает ТАСС.
Они добавили, что роста отмены заказов не фиксируется. Для стабилизации ситуации привлекается дополнительный персонал, а часть товаров уже перераспределяется на другие площадки.
Продавцам предложено выбирать свободные слоты для отгрузки на соседних складах либо сдавать товары в пунктах выдачи заказов, чтобы избежать очередей.
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о массовом закрытии пунктов выдачи заказов Ozon и задержках в приемке некоторых поставок.
Напомним, Федеральная антимонопольная служба обязала маркетплейсы Ozon и Wildberries обеспечить прозрачный механизм участия продавцов в скидочных акциях.
До этого в Екатеринбурге сотрудники Ozon подхватили менингококковую инфекцию.