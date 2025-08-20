Ozon опроверг массовые проблемы на своих складах

Tекст: Алексей Дегтярев

Представители Ozon заявили об отсутствии массовых проблем на складах компании и уточнили, что из около 200 складов задержки наблюдаются только на пяти в Москве и Петербурге, передает ТАСС.

Они добавили, что роста отмены заказов не фиксируется. Для стабилизации ситуации привлекается дополнительный персонал, а часть товаров уже перераспределяется на другие площадки.

Продавцам предложено выбирать свободные слоты для отгрузки на соседних складах либо сдавать товары в пунктах выдачи заказов, чтобы избежать очередей.

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о массовом закрытии пунктов выдачи заказов Ozon и задержках в приемке некоторых поставок.

Напомним, Федеральная антимонопольная служба обязала маркетплейсы Ozon и Wildberries обеспечить прозрачный механизм участия продавцов в скидочных акциях.

До этого в Екатеринбурге сотрудники Ozon подхватили менингококковую инфекцию.