Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

«Наше желание – это членство в Евросоюзе, хотя все показывает, что главными гарантиями мира являются собственная независимость и суверенитет», – сказал он журналистам.

«Это все должны хорошо запомнить», – отметил он.

Ираклий Кобахидзе при этом отметил, что вступление в ЕС – «желание и цель Грузии».

«Но чтобы сохранить мир здесь, развитие, мы в первую очередь должны сберечь наши суверенитет и независимость», – подчеркнул председатель кабмина Грузии.

Ираклий Кобахидзе при этом заявил о дефиците суверенитета в Евросоюзе.

«Надеемся, до того времени, когда встанет вопрос членства Грузии в ЕС, Евросоюз решит все проблемы, которые связаны с дефицитом независимости и суверенитета», – заявил он.

«Европейская бюрократия не оказалась достаточно сильной для защиты объективных интересов Евросоюза. Она управляется извне, поэтому ей сложно принимать решения, основанные на объективных интересах», – заявил Ираклий Кобахидзе.

«В Европе осталось несколько государств, которые твердо защищают свою независимость и суверенитет», – сказал он.

Грузия рассчитывает стать членом ЕС в 2030 году.