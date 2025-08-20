Любое государство будет инстинктивно стремиться к «закручиванию гаек». Любая система ищет наиболее простой путь решения проблемы – и максимально расширять список недозволенного и наказуемого кажется чем-то само собой разумеющимся. Но это не так.6 комментариев
Грузия сделала выбор между суверенитетом и членством в Евросоюзе
Независимость и суверенитет являются главными гарантиями мира в стране, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Наше желание – это членство в Евросоюзе, хотя все показывает, что главными гарантиями мира являются собственная независимость и суверенитет», – сказал он журналистам.
«Это все должны хорошо запомнить», – отметил он.
Ираклий Кобахидзе при этом отметил, что вступление в ЕС – «желание и цель Грузии».
«Но чтобы сохранить мир здесь, развитие, мы в первую очередь должны сберечь наши суверенитет и независимость», – подчеркнул председатель кабмина Грузии.
Ираклий Кобахидзе при этом заявил о дефиците суверенитета в Евросоюзе.
«Надеемся, до того времени, когда встанет вопрос членства Грузии в ЕС, Евросоюз решит все проблемы, которые связаны с дефицитом независимости и суверенитета», – заявил он.
«Европейская бюрократия не оказалась достаточно сильной для защиты объективных интересов Евросоюза. Она управляется извне, поэтому ей сложно принимать решения, основанные на объективных интересах», – заявил Ираклий Кобахидзе.
«В Европе осталось несколько государств, которые твердо защищают свою независимость и суверенитет», – сказал он.
Грузия рассчитывает стать членом ЕС в 2030 году.