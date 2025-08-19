Зеленский проиграл войну, но «битва за Берлин» – взятие Киева – еще впереди. И здесь Россия сделает ставку не на штурм, а на дипломатию. Потому что Киев для нас важнее любого Берлина.0 комментариев
С создателя криптовалютной платформы Малынщука взыскали 196 млн рублей
Басманный суд Москвы обязал создателя криптовалютной платформы Hermesplat бизнесмена Романа Малынщука выплатить 196 млн рублей сыну руководителя ЦСКА Вадиму Гинеру по договору займа, оформленного в 2023 году.
В сумму вошли основной долг в 177 млн рублей, неустойка в 19 млн рублей и госпошлина в 457 тыс. рублей, передает ТАСС.
Малынщук не явился на заседание лично и не прислал своих представителей. Займ был оформлен в ноябре 2023 года, а требование о возврате направлено в декабре 2024 года, но ответа от должника не последовало.
Источник в правоохранительных органах агентства указал, что на Малынщука правоохранителям жаловались и другие граждане.
Заявители сообщали, что бизнесмен предлагал гарантированные инвестиции через свою платформу Hermesplat, которая прекратила деятельность весной 2024 года, после чего пользователи потеряли вложенные средства.
В феврале 2025 года полицейские задержали восемь человек, участвовавших в афере с криптоматами в «Москва-Сити», где гражданин Украины организовал преступную схему по хищению денег.
В декабре 2024 года МВД задержало организаторов сети Sincere Systems Group, подозреваемых в мошенничестве на сумму более 100 млн долларов.