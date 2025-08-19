С создателя криптовалютной платформы Малынщука взыскали 196 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярев

В сумму вошли основной долг в 177 млн рублей, неустойка в 19 млн рублей и госпошлина в 457 тыс. рублей, передает ТАСС.

Малынщук не явился на заседание лично и не прислал своих представителей. Займ был оформлен в ноябре 2023 года, а требование о возврате направлено в декабре 2024 года, но ответа от должника не последовало.

Источник в правоохранительных органах агентства указал, что на Малынщука правоохранителям жаловались и другие граждане.

Заявители сообщали, что бизнесмен предлагал гарантированные инвестиции через свою платформу Hermesplat, которая прекратила деятельность весной 2024 года, после чего пользователи потеряли вложенные средства.

В феврале 2025 года полицейские задержали восемь человек, участвовавших в афере с криптоматами в «Москва-Сити», где гражданин Украины организовал преступную схему по хищению денег.

В декабре 2024 года МВД задержало организаторов сети Sincere Systems Group, подозреваемых в мошенничестве на сумму более 100 млн долларов.



