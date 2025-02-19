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МВД пресекло аферу с криптоматами в «Москва-Сити»
Гражданин Украины создал схему кражи денег через криптоматы в «Москва-Сити»
Сотрудники МВД задержали восемь человек, участвовавших в афере с криптоматами в «Москва-Сити», где гражданин Украины организовал преступную схему по хищению средств.
Сотрудники МВД раскрыли преступную схему, организованную гражданином Украины, через криптоматы, установленные в «Москва-Сити»,передает ТАСС.
Замглавы МВД Андрей Храпов рассказал, что этот гражданин, используя криптоматы в деловом центре, похищал деньги, которые пользователи якобы отправляли на криптовалютные счета.
По словам Храпова, молодые люди из разных регионов страны вкладывали деньги в криптоматы, надеясь на их перевод, однако все средства поступали на счета организатора схемы. На форуме «Кибербезопасность в финансах» Храпов отметил, что деятельность правоохранительных органов в области кибербезопасности совершенствуется, что позволило выявить и задержать всех участников преступной сети.
В результате расследования установлено, что в преступную схему были вовлечены до восьми человек, всех их привлекли к уголовной ответственности. Храпов подчеркнул, что несмотря на сложность схемы, она была успешно раскрыта благодаря усилиям полиции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в 2018 году сотрудники полиции начали изымать принадлежащие компании BBFpro криптоматы – терминалы для покупки криптовалют.
В 2023 году на сотрудников фирмы с офисом в «Москва-Сити» возбудили дело о мошенничестве за махинации с криптовалютой, заявила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Между тем свидетельница рассказала в суде о том, как блогер Битмама и ее брат использовали обмен рублей и долларов на криптовалюту для сделок под видом покупки недвижимости в ОАЭ.