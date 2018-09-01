Полиция изъяла криптоматы у компании в Москве

Сотрудники полиции полиции начали изымать принадлежащие компании BBFpro криптоматы – терминалы для покупки криптовалют. По информации СМИ, легальностью работы криптоматов в России заинтересовался Центральный банк, который мог стать инициатором изъятия терминалов, работа которых не регулируется никаким законом.

Руководитель BBFpro Артем Бедарев рассказал РБК, что компания не получила предварительных запросов от прокуратуры и не понимает, с чем связано изъятие криптоматов. По его словам, проверку будут проводить в течение шести месяцев и до ее окончания криптоматы возвращены компании не будут.

При этом, с его слов, один из сотрудников, проводивших выемку, заявил, что проверка проводится по поручению Генпрокуратуры на основании письма от Банка России (ЦБ). Всего у компании было 22 терминала, расположенных в торговых центрах, магазинах и барах в девяти городах. Все оборудование было изъято к середине дня пятницы, 31 августа.

В ЦБ не ответили на вопросы о криптоматах BBFpro, но напомнили, что регулятор «проводит системную работу по выявлению и противодействию нелегальной деятельности на финансовом рынке». Представитель Банка России подчеркнул, что возможность бесконтрольного трансграничного перевода денежных средств и их последующего обналичивания сопряжена с рисками того, что криптовалюты будут вовлечены в нелегальную деятельность на финансовом рынке.

Между тем компания намерена обжаловать изъятие терминалов.

Ранее Минюст отказался считать криптовалюту деньгами.

В марте в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому цифровые финансовые активы не признаются законным средством платежа на территории России.