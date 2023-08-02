В «Москва-Сити» задержали 11 сотрудников фирмы за махинации с криптовалютой

Tекст: Алексей Дегтярев

Подозреваемые создали кол-центр, сотрудники которого искали желающих вложиться в криптовалюту, им предлагалось переводить рубли по реквизитам банковской карты, сообщила Волк, передает РИА «Новости».

Жертв обзванивали с московских номеров, банковский счет был открыт на имя гражданина Украины. После получения денег злоумышленники покупали биткоины, показывали клиентам доказательства успешной сделки и крали криптовалюту, а затем переставали выходить на связь.

Подозреваемых задержали при поддержке Росгвардии. Кол-центр располагался в одном из офисов «Москва-Сити». У них в домах провели обыски. Девятерых подозреваемых отправили под арест, двум запретили определенные действия.

Обвинение предъявлено по статье о мошенничестве.

Название фирмы МВД не сообщает. В опубликованном ведомством ролике фигурирует постер с надписью Oltman Trust. По данным с сайта фирмы, она занимается инвестициями, недвижимостью и венчурным рынком. Офис расположен в комплексе «Москва-Сити». Утверждать, что речь идет об этой компании, нельзя, отметило агентство.