В Одесской области военкомы задержали водителя туристического автобуса

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сотрудники территориального центра комплектования задержали водителя туристического автобуса на пограничном пункте пропуска Рени в Одесской области, сообщает ТАСС.

По данным украинского издания «Страна», в момент задержания в автобусе находились женщины и дети, которые просили сотрудников центра комплектования отпустить водителя, чтобы поездка могла продолжиться. При этом не уточняется, как завершился конфликт на месте происшествия.

Издание отмечает, что подобные случаи уже происходили ранее. Сотрудники ТЦК неоднократно останавливали и забирали водителей автобусов и грузовых машин, следующих из стран Евросоюза на Украину, прямо на пограничных постах. Задержанных водителей затем отправляли в военкоматы, а после – распределяли по воинским частям.

Представители транспортной отрасли неоднократно обращались с требованием предоставить водителям право на бронирование от мобилизации, как это делается для работников критически важных предприятий. По их словам, в противном случае страна может столкнуться с транспортным коллапсом.

