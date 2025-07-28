Жители Одессы напали на полицейских при попытке мобилизации мужчины

Tекст: Ольга Иванова

Инцидент произошел в Одессе, где, как передает ТАСС, полиция остановила автомобиль за превышение скорости. Проверка показала, что водитель находится в розыске как уклонист от мобилизации, поэтому его попытались задержать и доставить в территориальный центр комплектования.

Мужчина отказался выполнить требования полиции, проявил агрессию и попытался скрыться. В конфликт вмешались очевидцы, которые начали препятствовать полицейским и вступили с ними в драку.

В результате потасовки двое гражданских нанесли телесные повреждения сотруднице патрульной полиции, которая находилась при исполнении служебных обязанностей. Полицейскую доставили в больницу.

Причастные к нападению были задержаны и доставлены в отделение полиции. В отношении водителя-уклониста составлен административный протокол, после чего его доставили в территориальный центр комплектования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харькове сотрудники территориального центра комплектования и полиции напали на пожилую пару, чей сын с диагнозом ДЦП был мобилизован. В Кривом Роге представитель территориального центра комплектования избил мужчину, который рано утром искал своего мобилизованного сына.