Что если бы Владимир в конце X века избрал не православие, а какую-то другую религию в качестве государственной на Руси? Каковы были бы последствия для нас теперешних?0 комментариев
Жители Одессы напали на полицейских при попытке мобилизации мужчины
На одной из улиц Одессы попытка задержания уклониста от мобилизации переросла в массовую потасовку, пострадала сотрудница полиции.
Инцидент произошел в Одессе, где, как передает ТАСС, полиция остановила автомобиль за превышение скорости. Проверка показала, что водитель находится в розыске как уклонист от мобилизации, поэтому его попытались задержать и доставить в территориальный центр комплектования.
Мужчина отказался выполнить требования полиции, проявил агрессию и попытался скрыться. В конфликт вмешались очевидцы, которые начали препятствовать полицейским и вступили с ними в драку.
В результате потасовки двое гражданских нанесли телесные повреждения сотруднице патрульной полиции, которая находилась при исполнении служебных обязанностей. Полицейскую доставили в больницу.
Причастные к нападению были задержаны и доставлены в отделение полиции. В отношении водителя-уклониста составлен административный протокол, после чего его доставили в территориальный центр комплектования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Харькове сотрудники территориального центра комплектования и полиции напали на пожилую пару, чей сын с диагнозом ДЦП был мобилизован. В Кривом Роге представитель территориального центра комплектования избил мужчину, который рано утром искал своего мобилизованного сына.