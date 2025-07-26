Tекст: Дмитрий Зубарев

Сотрудники территориального центра комплектования и полицейские избили 80-летних родителей мобилизованного с диагнозом детский церебральный паралич в Харькове, передает ТАСС. По сведениям российских силовых структур, местные жители сообщили о происшествии через бот обратной связи, уточнив, что пожилые люди пытались написать заявление из-за принудительной мобилизации сына.

Информация была проверена и подтверждена как пророссийскими активистами, так и самими полицейскими за вознаграждение, уточнили в силовых структурах.

Собеседник призвал украинцев передавать через бот координаты постов ТЦК, полицейских и другие объекты, связанные с киевским режимом, для нанесения ударов. По переданным координатам российские операторы БПЛА группировки «Север» уже нанесли удар по зданию полиции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России подтвердило нанесение ударов по территориальным центрам комплектования ВСУ. Взрывы в военкоматах зафиксировали в Харькове и Запорожье. Взрыв в Полтаве повредил здание военкомата.