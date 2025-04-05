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    Зеленский раскрыл состав европейских «миротворцев» в миссии на Украине
    Стубб: Отправка войск на Украину отклонилась от курса
    Подоляка сообщил о скоплении машин с охраной у ресторана в Кривом Роге перед ракетным ударом
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Если закон не работает, нужен психиатр

    За деятельностью пересидевщего свои сроки Зеленского наблюдают политологи, государственные деятели разных стран и просто неравнодушные люди. К сожалению, среди них не слышно позиции психиатров. А ведь именно она в данном случае может стать решающей.

    2 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев США демонтируют империю, чтобы построить новую

    Пошлины, которые вводят США, есть огромный шаг к демонтажу империи, быстрому обвалу конструкции. Его советники надеются, что к контролируемому обвалу. Трамп в своей жизни шесть раз подавал заявление о банкротстве. Он понимает, что делает.

    5 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Победим киевский режим в сознании украинцев

    За свои поступки нужно отвечать, и если человек донатил ВСУ, радовался убийству русских людей или сам их убивал, то он не должен беспрепятственно попадать на территорию России и не должен жить спокойно в любой другой точке планеты.

    26 комментариев
    5 апреля 2025, 15:57 • Новости дня

    Автобусы во Львовской области остановились из-за мобилизации водителей

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Городские автобусы в Дрогобыче Львовской области остановились после мобилизации водителя во время рейса, что вызвало протест среди других водителей, опасающихся за свою безопасность.

    Как сообщает РИА «Новости», в субботу в городе Дрогобыч, расположенном на западе Украины, городские автобусы приостановили свою работу. Это произошло после того, как один из водителей был насильно мобилизован сотрудниками военкомата прямо во время выполнения рейса. Инцидент вызвал серьезный резонанс среди водителей общественного транспорта, которые отказались выходить на маршрут, ссылаясь на соображения безопасности.

    В Telegram-канале «Говорит большой Львов» говорится о том, что местная компания-перевозчик уже ранее сталкивалась с подобными неправомерными действиями со стороны военных. По словам представителя компании Михаила Пастушака, процедура оформления «брони» для сотрудников практически нереальна. Он обращается к местным властям с просьбой вмешаться и урегулировать ситуацию.

    С другой стороны, военкомат отрицает обвинения в применении силы, утверждая, что водитель лишь был «оповещен в общественном месте» о мобилизации. Представители военкомата подчеркивают, что действия их сотрудников соответствуют законодательству, так как компания-перевозчик не оформила защиту для своих водителей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине депутат заложил мину у входа в военкомат в Херсонской области, что стало новым инцидентом в череде атак на военкоматы в стране . Жители Харькова объединились для мести военкомам, выражая недовольство деятельностью военных комиссариатов и проводя акции протеста. В Николаеве неизвестные сожгли машину сотрудников военкомата, что свидетельствует о нарастающем напряжении и недовольстве в обществе.

    4 апреля 2025, 18:07 • Новости дня
    В ООН более 20 стран отказались продлевать мандат комиссии по Украине

    Более 20 стран не поддержали продление мандата комиссии по Украине в Совете ООН

    В ООН более 20 стран отказались продлевать мандат комиссии по Украине
    @ XinHua/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    В Совете ООН по правам человека 22 страны из 47 отказались поддержать продление мандата «независимой» комиссии по расследованию событий на Украине.

    Совет ООН по правам человека проголосовал за продление мандата международной независимой комиссии по расследованию событий на Украине, но 22 из 47 государств-членов не поддержали это решение, передает РИА «Новости». Среди них четыре страны проголосовали против, а восемнадцать воздержались.

    Комиссия была создана в 2022 году для расследования предполагаемых нарушений прав человека и международного гуманитарного права в контексте конфликта между Россией и Украиной.

    Москва не признает мандат этой комиссии, считая ее деятельность антироссийской.

    Ранее Россия обратилась в ООН с требованием зафиксировать военные преступления, которые совершает киевский режим в Курской области.

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    4 апреля 2025, 22:40 • Новости дня
    МО: При ударе по месту совещания ВСУ и западных инструкторов погибли 85 человек
    МО: При ударе по месту совещания ВСУ и западных инструкторов погибли 85 человек
    @ REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные нанесли высокоточный удар по месту проведения совещания с командирами ВСУ и западными инструкторами в ресторане Кривого Рога, сообщило Минобороны России.

    Удар наносился в 18:49 с помощью ракеты в фугасном снаряжении, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    На совещании присутствовали командиры соединений и западные инструкторы, потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств. Также уничтожено до 20 единиц автомобильной техники.

    Ранее Минобороны сообщало, что с 29 марта по 4 апреля ВС России нанесли семь групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками. Поражены инфраструктура военных аэродромов, предприятие ракетно-космической промышленности Украины.

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    4 апреля 2025, 21:38 • Видео
    «Время на исходе». США шантажируют Россию

    Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

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    5 апреля 2025, 01:05 • Новости дня
    Подоляка сообщил о скоплении машин с охраной у ресторана в Кривом Роге перед ракетным ударом

    Подоляка сообщил о машинах с охраной у ресторана в Кривом Роге перед ракетным ударом

    Подоляка сообщил о скоплении машин с охраной у ресторана в Кривом Роге перед ракетным ударом
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    За некоторое время до удара ВС России по месту совещания украинского командования и наемников в в ресторане в Кривом Роге рядом с ним скопилось свыше 10 автомобилей с охраной, сообщил военный блогер Юрий Подоляка.

    Вокруг криворожского ресторана «Магеллан» за несколько часов до удара российской ракеты собралось 15 автомобилей высокой проходимости с охраной, сообщил блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

    В ресторане, по словам Подоляки, проходило совещание командования украинской армии и иностранных наемников. Из-под завалов извлекли тела свыше 40 военных, припаркованные же рядом автомобили были уничтожены.

    Блогер уточнил, что удар, по предварительным данным, наносился комплексом «Искандер-М». Подоляка добавил, что украинские источники разносят информацию о том, что удар якобы наносился ракетой с кассетной боевой частью, что привело к многочисленным жертвам гражданских. Они обвиняют Россию в нарушении «правил ведения войны».

    «Между тем, видео, которое приводится очевидцами, не подтверждает данной версии. Виден столб дыма и пыли, который обычно появляется во время удара именно осколочно-фугасной БЧ, а не кассетной», – подчеркнул блогер.

    В случае, если бы это был кассетный снаряд, то фонтана взрыва не последовало бы, а были бы многочисленные хлопки в небе от раскрытия суббоеприпасов, указал Подоляка.

    В то же время он сообщил, что в результате удара по месту скопления украинских военных есть жертвы среди мирных граждан.

    Напомним, в субботу российское Минобороны сообщало, что ВС России нанесли высокоточный удар по месту проведения совещания командиров ВСУ и западных инструкторов в ресторане Кривого Рога. Министерство указывало, что удар наносился ракетой в фугасном снаряжении.

    По этой информации, потери противника составили до 85 военнослужащих и офицеров иностранных государств, было уничтожено до 20 единиц автомобильной техники.

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    4 апреля 2025, 23:55 • Новости дня
    Зеленский раскрыл состав европейских «миротворцев» в миссии на Украине
    Зеленский раскрыл состав европейских «миротворцев» в миссии на Украине
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Французская сторона станет одной из первых в Европе, кто разместит своих военнослужащих на украинской территории, заявил Владимир Зеленский.

    В контингент включат французские и британские войска, сказал Зеленский, передает «Газета.Ru» со ссылкой на украинские СМИ.

    «Когда и в каком количестве не могу сказать, такие у нас договоренности», – заключил он.

    Ранее в офисе Зеленского сообщили о планах привлечь 10-12 стран к «коалиции желающих» стран, готовых предоставить Украине гарантии безопасности.

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    5 апреля 2025, 10:13 • Новости дня
    Стубб: Отправка войск на Украину отклонилась от курса
    Стубб: Отправка войск на Украину отклонилась от курса
    @ IMAGO/Vesa Moilanen

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Финляндии Александер Стубб заявил газете Die Welt, что обсуждение отправки западных войск на Украину стало символическим и не актуальным без завершения конфликта.

    Стубб заявил, что обсуждение вопроса возможной отправки западных военнослужащих на Украину стало символической дискуссией и отклонилось от курса, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что отправка наземных войск не является актуальной повесткой дня до достижения перемирия, отметив, что целью является перемирие, за которым последуют мирные соглашения и поддержание мира.

    По его словам, европейские сухопутные войска, насчитывающие от 20 тыс. до 60 тыс. военных, не имели бы большого значения в текущей ситуации.

    Президент Финляндии считает, что основная ответственность лежит на украинской армии, а важную роль в предоставлении гарантий безопасности должен играть Вашингтон.

    Стубб также выразил мнение, что единственной возможностью достижения долгосрочного мира является автоматическое предоставление Украине членства в НАТО в случае возобновления конфликта.

    Ранее Владимир Зеленский потребовал размещения иностранных войск на Украине.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные миротворческие силы смогут дать военный ответ в случае нападения на Украине.

    Сообщалось, что европейские страны рассматривают возможность развертывания военных для содействия урегулированию конфликта на Украине.

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    5 апреля 2025, 06:32 • Новости дня
    Сальдо: ВСУ превратили правый берег Херсонской области в мертвую зону
    Сальдо: ВСУ превратили правый берег Херсонской области в мертвую зону
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона сделала из оккупированной правобережной части Херсонской области мертвую зону, заявил глава региона Владимир Сальдо.

    Правый берег области находится в упадке, сказал Сальдо, передает РИА «Новости».

    «Фактически это мертвая зона, где нет людей и ничего не работает», – указал он.

    Из Херсона доходят мрачные новости, город стоит почти пустой, добавил губернатор.

    Оставшиеся жители живут в постоянном страхе перед террором со стороны украинских военных, заключил Сальдо.

    Ранее губернатор сообщал, что решение о восстановлении Каховской ГЭС отложено до завершения боевых действий.

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    4 апреля 2025, 20:18 • Новости дня
    Киев и Париж решили заняться в Чернобыльской зоне «зеленой» энергетикой

    Франция оценила возможность инвестиций в возобновляемую энергетику в Чернобыле

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство защиты окружающей среды Украины сообщило о визите французского спецуполномоченного и министра в Чернобыль для оценки потенциала возобновляемой энергетики.

    Украинское министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов сообщило о визите министра Светланы Гринчук и специального уполномоченного президента Франции Пьера Эльброна в Чернобыльскую зону отчуждения, передает «Лента.Ру» со ссылкой на ТАСС. Целью их поездки было изучение возможностей для инвестирования в возобновляемую энергетику на данной территории.

    В ходе визита обсуждались перспективы запуска совместных проектов по развитию «зеленой энергетики». Министерство напомнило, что в феврале 2025 года уже велись переговоры с французской стороной о возможном сотрудничестве, и французские компании провели предварительный анализ, отметив высокий потенциал этой зоны для проектов возобновляемой энергетики.

    Ранее МАГАТЭ сообщило, что в ночь на 14 февраля на Чернобыльской АЭС произошел взрыв на новом саркофаге, который защищает поврежденный четвертый реактор. Глава агентства Рафаэль Гросси указал на ядерные риски после инцидента в Чернобыле.

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    4 апреля 2025, 18:44 • Новости дня
    В Раде признали невозможность запрета русского языка в школах Украины

    Депутат Рады: Украинские власти не могут напрямую запретить русский в школах из-за норм ЕС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские власти не могут ввести прямой запрет на использование русского языка в образовательных учреждениях из-за норм Евросоюза, но продолжают искать пути для его ограничения, сообщил глава образовательного комитета Верховной рады Сергей Бабак.

    Глава образовательного комитета Верховной рады Сергей Бабак признал, что Украина не может ввести прямой запрет на русский язык в школах, сообщает ТАСС. Причина заключается в несоответствии такому запрету норм Европейского союза, в который стремится вступить Украина.

    Бабак подчеркнул, что запрет на использование языков коренных народов и национальных меньшинств, включая русский, противоречит рекомендациям Венецианской комиссии и требованиям стран ЕС. Это может быть расценено как дискриминация и осложнить процесс вступления Украины в Евросоюз.

    Несмотря на это, Бабак является одним из авторов нового законопроекта, целью которого является ограничение использования русского языка в учебных заведениях. Он отметил, что, в отличие от предыдущих попыток, новый законопроект позволит представителям национальных меньшинств использовать официальные языки Евросоюза наряду с украинским на территории образовательных учреждений, но не русский, поскольку он не является официальным языком ЕС.

    Напомним, депутаты на Украине предложили законопроект, который запрещает использование русского языка в школах, включая перемены и внеурочные занятия, а инициатором этого законопроекта стал депутат Максим Бужанский.

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    4 апреля 2025, 21:40 • Новости дня
    Рубио объяснил, как США отнесутся к наступательной операции России

    Tекст: Вера Басилая

    Гипотетическая наступательная операция России даст США понимание о намерениях Москвы, заявил госсекретарь США Марко Рубио.

    Рубио отметил, что Вашингтону необходимо заранее знать о намерениях Москвы, чтобы корректировать свою политику. Он подчеркнул, что, если россияне начнут наступательную операцию, это станет для США сигналом об отношении Москвы к мирным переговорам, передает RT.

    «Если мы завтра проснемся и увидим, что россияне начинают какую-то наступательную операцию, тогда станет ясно, хотят они мира или нет», – заявил Рубио в эфире телеканала C-SPAN.

    Кроме того, госсекретарь добавил, что текущие боевые действия между Россией и Украиной являются данностью, которая учитывается в ходе переговоров.

    Ранее Рубио заявил, что Соединенные Штаты не намерены предвосхищать возможные уступки России и Украины.

    Президент США Дональд Трамп ранее пригрозил запретом на ведение бизнеса в США импортерам нефти из России.

    Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет добиваться обязательного устранения первопричин конфликта на Украине.

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    4 апреля 2025, 22:44 • Новости дня
    Бессент назвал Зеленского «эстрадным артистом» с плохими советниками

    Глава Минфина США Бессент назвал Зеленского «эстрадным артистом» с плохим окружением

    Tекст: Вера Басилая

    Владимир Зеленский является «эстрадным артистом» и окружен неидеальными советниками, несмотря на наличие хороших чиновников в правительстве, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

    Бессент в интервью Такеру Карлсону заявил, что Владимир Зеленский является «эстрадным артистом», выступает в роли исполнителя, передает РИА «Новости».

    Министр также отметил, что украинского лидера окружают неидеальные советники. Однако он добавил, что некоторые правительственные чиновники «очень хороши».

    Владимир Зеленский до избрания президентом Украины получил широкую известность как участник КВН и комический актер, а также был руководителем студии «Квартал 95», основанной на базе одноименной команды КВН из Кривого Рога.

    Ранее американский предприниматель Илон Маск поддержал мем, высмеивающий Зеленского как самого высокооплачиваемого «актера», обошедшего голливудскую звезду Тома Круза.

    В интервью Такеру Карлсону глава МИД России Сергей Лавров назвал Зеленского неадекватным за слова о русской культуре.

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    5 апреля 2025, 10:46 • Новости дня
    Боевики ВСУ избили жителя Курской области за незнание украинского языка
    Боевики ВСУ избили жителя Курской области за незнание украинского языка
    @ REUTERS/Anatolii Stepanov

    Tекст: Александра Юдина

    В Курской области украинские боевики жестоко избили местного жителя, угрожая ему оружием, за незнание украинского языка, как сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

    Следственный комитет установил, что в марте 2025 года в селе Казачья Локня Суджанского района Курской области украинские боевики избили мирного жителя за незнание украинского языка, передает ТАСС.

    Петренко подтвердила эту информацию, отметив, что преступление сопровождалось угрозами оружием.

    По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

    В ходе допроса, видео которого предоставлено Следственным комитетом, жена пострадавшего мужчины рассказала, что боевики угрожали, стреляя по земле рядом с коленями. За незнание украинского языка мужчину били по голове.

    В настоящее время ведется предварительное следствие, чтобы установить всех причастных к этому преступлению представителей вооруженных формирований Украины.

    Ранее на Украине насильно мобилизовали националиста, который пожаловался на русскую музыку в ТЦК.

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    5 апреля 2025, 05:14 • Новости дня
    Украинские дроны атаковали предприятие в Самарской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Беспилотные летательные аппараты ВСУ атаковали промышленное предприятие в городе Чапаевск Самарской области, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев.

    В результате атаки никто не пострадал, на месте работают экстренные службы, сообщил Федорищев, передает ТАСС.

    Он отметил, что возгорание, начавшееся после налета, тушат специалисты МЧС.

    Ранее Минобороны России сообщало о перехвате и уничтожении четырех украинских дронов самолетного типа в небе над Курской областью.

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    5 апреля 2025, 14:36 • Новости дня
    ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 210 военных
    ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 210 военных
    @ REUTERS/Sofiia Gatilova

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» в ходе наступления нанесли поражение формированиям механизированной, трех десантно-штурмовых бригад и бригады теробороны ВСУ около Горналя, Гуево и Олешни, сообщили в Минобороны.

    Ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах Басовки, Беловод, Владимировки, Водолаг, Журавки, Локни, Мирополья, Новониколаевки, Приволья, Садков, Храповщины и Юнаковки в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    За минувшие сутки потери ВСУ составили более 210 военнослужащих, уничтожены машина пехоты, два бронетранспортера, пять бронемашин, миномет, а также восемь пунктов управления БПЛА.

    За все время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 72150 военнослужащих, 404 танка, 331 боевую машину пехоты, 296 бронетранспортеров, 2252 бронемашины, 2618 автомобилей, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки РСЗО, в том числе 13 американских HIMARS и семь MLRS, 26 пусковых установок ЗРК, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, отчитались в Минобороны.

    Накануне российские войска нанесли поражение пяти бригадам ВСУ в Курской области. В пятницу также сообщалось. что ВСУ безуспешно атаковали на Сумском направлении.

    Курская область практически полностью освобождена от украинских боевиков после крупной операции российской армии, заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

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    5 апреля 2025, 07:43 • Новости дня
    Система ПВО России за ночь сбила 49 украинских дронов

    Минобороны: Система ПВО России за ночь сбила 49 украинских дронов

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО за ночь сбила 49 украинских беспилотников, включая 16 в Воронежской области и 14 в Белгородской, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что средства ПВО за прошедшую ночь перехватили 49 украинских беспилотных летательных аппаратов. Из них 16 дронов были сбиты над территорией Воронежской области, 14 – над Белгородской.

    По данным Минобороны, шесть беспилотников были уничтожены в Курской и еще шесть в Самарской областях. В республике Мордовия было перехвачено три БПЛА. Кроме того, по одному беспилотнику сбили над Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областями.

    Накануне силы ПВО России за ночь сбили 107 украинских беспилотников самолетного типа, из которых больше всего – 34 – было уничтожено над Курской областью, а три – над Тамбовской областью.

    В Тамбовской области в результате атаки украинских дронов была повреждена труба газопровода и крыша частного дома.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник отметил, что атака более чем 100 украинских беспилотников на гражданские объекты в России за одну ночь демонстрирует отсутствие стремления Киева к миру.

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    4 апреля 2025, 21:17 • Новости дня
    ПВО сбила четыре украинских дрона над Курской областью

    Минобороны: ПВО сбила четыре украинских дрона над Курской областью

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России сообщило об успешном перехвате и уничтожении четырех украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

    Инцидент произошел 4 апреля в период с 19:00 до 20:00 по московскому времени, передает ТАСС.

    По данным ведомства, беспилотники были обнаружены и сбиты дежурными средствами противовоздушной обороны в небе над Курской областью.

    Ранее в рамках двухчасовой операции дежурные средства ПВО успешно сбили пять украинских беспилотников, три из которых были уничтожены над Белгородской областью.

    Накануне российские силы ПВО за ночь уничтожили 23 украинских беспилотника в шести областях, включая Брянскую и Курскую.

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    • «Время на исходе». США шантажируют Россию

      Президенту США Дональду Трампу не нужны бесконечные переговоры с Россией ради переговоров, заявил глава Госдепа Марко Рубио. По его словам, если РФ тянет время и не настроена на мир, то США пересмотрят свою позицию. Как это понимать?

    • Молодежь Запада – это старики

      Социологи Запада фиксируют необъяснимый феномен: современная молодежь более консервативна, чем два предшествующих поколения, и близка по политическим взглядам к своим дедам. Это необычное явление пока объяснить не могут. Но мы попробуем.

    • Дозачистка всего русского в Эстонии

      Эстонский парламент с подачи партии Каи Каллас проголосовал за ускоренное изменение конституции. Цель – окончательное уничтожение политики в среде русскоязычных, лишение граждан России права голоса и смена власти в лояльных русским городах – Нарве и Таллине.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Постоянные угрозы санкциями стали заезженной пластинкой Трампа

      Не проходит и дня, чтобы президент США Дональд Трамп не грозил очередной стране тем или иным наказанием. В частности, он продолжает использовать любимую пластинку еще прошлой администрации Белого дома – угрожая санкциями в том числе и России.

    • Атака Трампа на БРИКС грозит Америке плохими последствиями

      Президент США делает воинственные заявления относительно международного сообщества БРИКС. «БРИКС умер», – провозглашает Трамп и угрожает ввести против этой организации 150-процентные пошлины в случае создания ею собственной валюты. Однако даже западные аналитики предупреждают, что сам факт таких угроз уже действует разрушительно на американский доллар и подталкивает различные страны отказываться от расчета в американской валюте.

    • Скандал в Белом доме приближает политическую смерть Зеленского

      Мировые СМИ описывают скандал, который устроил президент Украины в Белом доме, как политическую катастрофу и фиаско Зеленского. Если в результате США прекратят поддержку Украины, это будет означать смертельную угрозу для всего киевского режима.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Голос ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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