Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает РИА «Новости», в субботу в городе Дрогобыч, расположенном на западе Украины, городские автобусы приостановили свою работу. Это произошло после того, как один из водителей был насильно мобилизован сотрудниками военкомата прямо во время выполнения рейса. Инцидент вызвал серьезный резонанс среди водителей общественного транспорта, которые отказались выходить на маршрут, ссылаясь на соображения безопасности.

В Telegram-канале «Говорит большой Львов» говорится о том, что местная компания-перевозчик уже ранее сталкивалась с подобными неправомерными действиями со стороны военных. По словам представителя компании Михаила Пастушака, процедура оформления «брони» для сотрудников практически нереальна. Он обращается к местным властям с просьбой вмешаться и урегулировать ситуацию.

С другой стороны, военкомат отрицает обвинения в применении силы, утверждая, что водитель лишь был «оповещен в общественном месте» о мобилизации. Представители военкомата подчеркивают, что действия их сотрудников соответствуют законодательству, так как компания-перевозчик не оформила защиту для своих водителей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине депутат заложил мину у входа в военкомат в Херсонской области, что стало новым инцидентом в череде атак на военкоматы в стране . Жители Харькова объединились для мести военкомам, выражая недовольство деятельностью военных комиссариатов и проводя акции протеста. В Николаеве неизвестные сожгли машину сотрудников военкомата, что свидетельствует о нарастающем напряжении и недовольстве в обществе.