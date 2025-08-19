Пленный Костышак осудил украинскую власть и киевскую молодежь

Tекст: Дмитрий Зубарев

Пленный боец вооружённых сил Украины Евгений Костышак заявил о нежелании продолжать участие в боевых действиях, передает РИА «Новости».

По его словам, он не видит смысла воевать за тех, кто сейчас живет беззаботно в Киеве, тогда как простых украинцев отправляют на фронт.

В опубликованном Министерством обороны России видео Костышак заявил: «За что воевать, за кого?.. Украина? Может, когда-то и была. А сейчас… Ее уже не будет скоро». По его мнению, украинское руководство и президент Владимир Зеленский уже обеспечили себе хорошую жизнь и не стремятся помогать стране и ее народу.

Костышак добавил, что лично видел в центре Киева молодежь, ведущую свободный образ жизни, и подчеркнул, что не считает правильным воевать за «мажорчиков», которые «разъезжают, бухают по кабакам». Находясь в плену, он отметил, что оказался на войне из-за работы территориальных центров комплектования, и выразил мнение, что именно тех, кто сейчас ведет беззаботную жизнь в столице, стоит отправить на фронт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в батальоне ВСУ «Волки да Винчи» участились случаи дезертирства. Представители ЛНР отметили рост числа случаев дезертирства среди военных ВСУ. Украинские пограничники отказались выполнять боевые задачи в Курской области.