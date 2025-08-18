  • Новость часаВойска России взяли в окружение город Купянск в Харьковской области
    Новые успехи России в зоне СВО подсказывают Зеленскому путь
    Россия предостерегла НАТО от ввода войск на Украину
    Эксперт объяснил удар России по азербайджанской нефтебазе в Одессе
    «Нет на свете выше звания, чем Рабочий Человек». Как Путин изменил шкалу ценностей
    Трамп заявил о возможности мирной сделки по Украине без прекращения огня
    Постпред США при НАТО: Европа должна оплатить гарантии безопасности Украине
    Зеленский допустил проведение выборов на Украине
    Поставки нефти в Словакию по «Дружбе» приостановили из-за удара ВСУ
    Ведущий «Соловьев Live» заявил об украинских слухах с критикой мессенджера MAX
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Россия игнорирует гонку ожиданий и головокружений

    Благодаря усилиям армии и тыла Россия может сохранять стратегическое спокойствие. Некоторых участников переговорного процесса это раздражает, но ничего – потерпят.

    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов ООН отживает свое

    Если в 1940-е годы на ООН возлагались надежды как на будущего мирового полицейского, то сегодня это довольно беззубая организация, которая ничего не решает, чьи доклады никто не читает. Раньше было сложно даже представить ситуацию, в которой страна может по какой-то причине выйти из ООН, а теперь – запросто.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский СВО развеяла все сомнения относительно беспилотников

    Еще совсем недавно значительная часть экспертов, особенно западных, была склонна считать малые БПЛА недооружием «для бедных», суррогатом, призванным компенсировать отсутствие «полноценного» вооружения. Но дроны, прежде всего малые, стали одним из главных действующих лиц любых вооруженных конфликтов на планете.

    18 августа 2025, 21:49 • Новости дня

    Трамп пообещал помочь Европе с предоставлением Украине гарантий безопасности

    Tекст: Евгения Караваева

    Президент США Дональд Трамп подтвердил, что США поддержат европейские усилия по предоставлению Украине гарантий безопасности, но подробности этой поддержки пока не раскрываются.

    Европа готова предоставить Украине гарантии безопасности, а Соединенные Штаты поддержат этот процесс, заявил президент Дональд Трамп, передает ТАСС. Американский лидер сообщил, что европейские политики полны решимости поддержать Киев.

    «Сейчас в другой комнате нас ожидают люди. Все они приехали из Европы, это самые влиятельные люди Европы, и они хотят предоставить защиту. Они очень твердо уверены в этом, и мы поможем им в этом», – заявил Трамп журналистам.

    Глава Белого дома также отметил, что детали будущей поддержки еще предстоит обсудить. Он пообещал, что Соединенные Штаты предоставят Украине «очень хорошую защиту, очень хорошую безопасность». Однако Трамп не уточнил, о каких конкретно мерах идет речь.

    Во встрече в Белом доме приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, а также лидеры Франции, Британии, Германии, Италии, Финляндии, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Трамп отметил, что такой широкий формат обсуждений между американским президентом и лидерами европейских государств проходит впервые в истории Белого дома.

    Президент США Дональд Трамп отметил, что работа над мирным соглашением по Украине может вестись даже во время продолжающихся боевых действий.

    Трамп на встрече с Зеленским пошутил об отмене выборов в США через три года.

    18 августа 2025, 18:18 • Новости дня
    Эксперт объяснил удар России по азербайджанской нефтебазе в Одессе
    Эксперт объяснил удар России по азербайджанской нефтебазе в Одессе
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Самофалова

    В последние годы нефтебаза в Одессе не работала, но Украина могла там хранить что угодно, от готового топлива до беспилотников. Так объясняет удар России по азербайджанской нефтебазе в Одессе эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

    «Удары по топливно-энергетически объектам в Одессе вряд ли являются ответом России на удары Киев по нефтепроводу «Дружба». В последние годы нефтяной терминал азербайджанской компании SOCAR в Одессе не работал. Раньше через него прокачивали нефть для Кременчугского НПЗ, но сейчас этот завод не работает, поэтому и танкеры с нефтью в Одессу не приходят», - говорит Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ).

    Однако там много резервуаров, и Украина могла их использовать для своих нужд. «Например, там могли храниться готовые нефтепродукты, в том числе для ВСУ. Там могли прятать морские беспилотники и в целом все, что угодно, так как это крупный промышленный объект», - отмечает эксперт.

    По его словам, Россия периодически обстреливает портовые мощности Одессы, потому что они используются для доставки грузов, которые помогают ВСУ. Поэтому не факт, что Россия целенаправленно била по объектам, которые принадлежат азербайджанской компании SOCAR, хотя отношения с Азербайджаном у нас и ухудшились, заключает эксперт.

    В ночь на 18 августа Россия нанесла удар по объекту топливно-энергетической инфраструктуры, который располагается в Одессе. В результате возник сильный пожар, повреждено множество резервуаров. Вскоре выяснилось, что удар пришелся по нефтебазе азербайджанской компании SOCAR. Президента Украины Владимир Зеленский назвал удар ВС России по этой нефтегазе ударом по энергетической независимости Украины.

    Комментарии (5)
    18 августа 2025, 13:52 • Новости дня
    Киев издевательски ответил Будапешту на обвинения в обстреле нефтепровода
    Киев издевательски ответил Будапешту на обвинения в обстреле нефтепровода
    @ Patrick Pleul/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Украины Андрей Сибига издевательски отреагировал на обвинения министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в атаке на нефтепровод.

    Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига издевательски отреагировал на высказывания венгерского коллеги Петера Сийярто относительно прекращения поставок нефти из-за атаки на нефтепровод, передает РИА «Новости».

    Сийярто ранее заявил, что из-за новой атаки со стороны Украины поставки нефти в Венгрию приостановлены на неопределенный срок.

    В ответ Сибига написал в социальной сети: «Теперь вы можете направлять свои жалобы – и угрозы – вашим друзьям в Москве».

    Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Украина атаковала нефтепровод, ведущий в Венгрию. Он также напомнил, что большая часть импорта электроэнергии на Украину поступает через Венгрию.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Киев готов идти на крайние меры после атаки на нефтепровод.

    Комментарии (10)
    18 августа 2025, 18:38 • Видео
    Зеленского ждет экзекуция

    В понедельник в Вашингтоне состоится шоу: Владимир Зеленский и европейские лидеры будут убеждать Дональда Трампа в необходимости воевать с Россией. Но он для себя уже все решил.

    Комментарии (0)
    18 августа 2025, 10:57 • Новости дня
    Politico: Словакия продает оружие Украине вопреки заявлениям Фицо
    Politico: Словакия продает оружие Украине вопреки заявлениям Фицо
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Словацкие частные оборонные компании нарастили поставки вооружений на Украину, несмотря на официальные заявления главы правительства страны Роберта Фицо о прекращении государственной военной помощи киевскому режиму, пишет Politico.

    В 2024 году экспорт вооружений из Словакии достиг 1,15 млрд евро, что составляет примерно 1% ВВП страны и вдвое превышает уровень 2023 года, такие данные приводит издание Politico.

    В правительстве Словакии заявляли, что ни одного патрона из государственных складов на Украину не отправляется, однако частные компании не подпадают под эти ограничения.

    Замглавы министерства обороны Игор Мелихер указывал, что официальная помощь Киеву включает только нелетальную поддержку и поставки электроэнергии.

    Вместе с тем власти не препятствуют деятельности частных производителей вооружений, объясняя это принципами свободного рынка.

    Мелихер отметил, что ограничение оборонных предприятий было бы «лицемерием» со стороны правительства Словакии.

    На предприятиях производятся боеприпасы калибра 155 мм, самоходные гаубицы Zuzana 2, системы обнаружения, средства радиоэлектронной борьбы и связи. По словам министра обороны Роберта Калиняка, поддержка такого экспорта не считается поддержкой войны, а служит экономическому развитию и созданию рабочих мест в стране.

    При этом часть техники продается не напрямую Киеву, а западным странам, которые сами решают, поставлять ли ее на Украину. Официальная стратегия Братиславы подвергается критике оппозиции, которая обвиняет власти в лицемерии и оппортунизме. Фицо неоднократно выражал несогласие с инициативами Евросоюза по финансированию военных проектов, однако правительство продолжает претендовать на европейские средства для внутренней оборонной промышленности.

    До этого Фицо заявлял, что Запад использовал Украину для попытки ослабить Россию, однако эта попытка не увенчалась успехом.

    Также Фицо отвергал заявления украинского МИД в том, что он якобы оскорбил Украину.

    Комментарии (6)
    18 августа 2025, 11:01 • Новости дня
    Посланник Трампа заявил о прорыве в вопросе гарантий безопасности для Украины
    Посланник Трампа заявил о прорыве в вопросе гарантий безопасности для Украины
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский спецпосланник Стив Уиткофф рассказал о согласовании гарантий безопасности для Украины после переговоров президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на Аляске, назвав их «прорывом».

    США якобы смогли добиться важных уступок от Путина на встрече на Аляске, рассказал спецпосланник Вашингтона Стив Уиткофф, передает Politico.

    По его словам, хотя Трампу не удалось добиться немедленного прекращения огня, реальные успехи связаны с возможностью предоставить Украине «гарантии безопасности, схожие со статьей 5 Устава НАТО». Эти договоренности, по словам Уиткоффа, стали «переломными».

    «Мы не думали, что близки к согласию о защите по типу статьи 5 со стороны США, закрепленной в законодательстве, при условиях мирного соглашения», – заявил Уиткофф в эфире CNN. Он отметил, что США и европейские страны согласовали формулировки, которые могут лечь в основу таких гарантий для Киева.

    Хотя после переговоров не было согласовано ни одного плана по новой встрече, Уиткофф сохраняет оптимизм. Он подчеркнул, что стороны впервые вышли на путь существенного сближения, чего не было в предыдущие годы. По его мнению, сейчас важно закрепить этот прогресс.

    Уиткофф добавил, что Трамп теперь готов обсуждать роль США в обеспечении мира и сдерживании будущих конфликтов на Украине.

    Перед предстоящей встречей с президентом США Дональдом Трампом европейские участники «коалиции желающих» провели видеоконференцию и затронули вопросы гарантий безопасности для Украины.

    Кроме того, «коалиция желающих» готова развернуть многонациональные «силы сдерживания» для обеспечения безопасности Украины после окончания боевых действий.

    Комментарии (6)
    18 августа 2025, 12:28 • Новости дня
    Российские войска под Константиновкой уничтожили бригаду ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Российские военные практически полностью уничтожили 93-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ под Константиновкой, сообщили в силовых структурах.

    Российские военные практически полностью уничтожили 93-ю отдельную механизированную бригаду ВСУ под Константиновкой, передает ТАСС.

    По информации российских силовых структур, подразделения 3-го армейского корпуса Южной группировки войск нанесли значительные потери противнику.

    Командование ВСУ приняло решение вывести остатки 93-й бригады с Константиновского направления из-за полной потери боеспособности бригады.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что российские войска продвинулись на нескольких направлениях, включая Константиновку, Родинское, Белицкое и районы Красноармейска.

    ВСУ не успели укрепить оборону под Константиновкой из-за наступления России.

    Бойцы Южной группировки сорвали доставку резервов ВСУ под Константиновку.

    Комментарии (0)
    18 августа 2025, 20:05 • Новости дня
    Россия предостерегла НАТО от ввода войск на Украину

    МИД России предостерег НАТО от ввода войск на Украину

    Россия предостерегла НАТО от ввода войск на Украину
    @ Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва не приемлет сценария размещения на Украине воинского контингента стран НАТО, поскольку это может привести к непредсказуемым последствиям, подчеркнули в МИД России на фоне заявлений британских официальных лиц по украинскому конфликту.

    В официальном комментарии спикера МИД Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства, говорится, что подобные инициативы идут вразрез с усилиями Москвы и Вашингтона по поиску справедливого и устойчивого урегулирования конфликта, включая искоренение его первопричин.

    МИД сообщил, что в совместном заявлении 17 августа, сделанном после онлайн-заседания «коалиции желающих» под председательством премьер-министра Британии Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона, была вновь озвучена идея размещения западного военного контингента на Украине в случае достижения договоренности о прекращении огня. Министр обороны Британии Джон Хили 15 августа заявил о готовности отправить на Украину британских военных для поддержания режима прекращения огня, когда он будет установлен.

    В Москве считают роль Британии в разжигании конфликта на Украине хорошо известной. Сообщается, что Лондон не скрывает своего стремления использовать Украину как геополитический инструмент для давления на Россию и пытается продемонстрировать лидерство в вопросе поддержки киевских властей и мобилизации помощи для украинских вооруженных формирований. Российские власти уверены, что британская политика лишь подталкивает ситуацию к опасной грани и увеличивает риск глобального конфликта.

    Москва вновь подтвердила свою категорическую позицию против любого присутствия военных контингентов стран НАТО на Украине, расценивая это как провокацию и источник эскалации. В заявлении отмечается, что подобные идеи со стороны Британии и ряда других европейских стран фиксируют их провокационные и агрессивные устремления на украинском направлении.

    По мнению российских властей, подобные заявления Лондона способствуют затягиванию конфликта и не оставляют Киеву шансов на мирное урегулирование. В завершение Россия призвала Британию отказаться от опасных геополитических шагов и не мешать переговорам между Москвой и Вашингтоном.

    Ранее глава МИД Германии не исключил отправку военных на Украину.

    Комментарии (6)
    18 августа 2025, 15:15 • Новости дня
    Axios: Зеленский появится на встрече с Трампом в черном пиджаке без галстука
    Axios: Зеленский появится на встрече с Трампом в черном пиджаке без галстука
    @ DPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Белый дом поинтересовался у украинских чиновников, появится ли Владимир Зеленский в костюме на переговорах с президентом США Дональдом Трампом, сообщает Axios.

    По информации Axios, Зеленский в понедельник придет в том же черном пиджаке, который был на нем на июньском саммите НАТО в Нидерландах, но без галстука, передает ТАСС.

    Портал напомнил, что в феврале Зеленский уже приходил в Белый дом на встречу с Трампом в черном свитере и брюках, чем вызвал ироничную реакцию американского президента, который отметил его внешний вид. На вопрос журналиста о причине отсутствия костюма Зеленский тогда ответил, что наденет его после окончания конфликта на Украине и, возможно, купит костюм дороже, чем у собеседника. Позже между Трампом и Зеленским произошла словесная перепалка, в ходе которой Трамп упрекнул Зеленского в неуважении к США, а вице-президент Джей Ди Вэнс напомнил о необходимости благодарить за поддержку Киева.

    Ранее украинский дизайнер Эльвира Гасанова предположила, что Зеленский может выбрать строгий военный костюм или рубашку милитари для встречи с Трампом.

    Напомним, в июне Зеленский появился на саммите НАТО в Гааге в классическом черном костюме.

    Комментарии (9)
    18 августа 2025, 16:34 • Новости дня
    Украина начала переговоры о поставках газа из Азербайджана

    Tекст: Евгения Караваева

    Киев прорабатывает новый контракт на поставку азербайджанского газа, чтобы восполнить прогнозируемый дефицит топлива к отопительному сезону.

    Министр энергетики Украины Светлана Гринчук сообщила, что Азербайджан проявляет заинтересованность в сотрудничестве, и если соглашение будет достигнуто, импорт топлива продолжится до конца года, передает РИА «Новости».

    Гринчук уточнила, что пилотный проект поставок азербайджанского газа по Трансбалканскому коридору уже завершен, а сейчас идет подготовка контракта для масштабных поставок. Ранее председатель правления «Нафтогаза Украины» Сергей Корецкий сообщал о проведении первой тестовой поставки топлива из Азербайджана.

    По словам украинского депутата Алексея Кучеренко, Украина может столкнуться с серьезным дефицитом газа уже зимой, для успешного прохождения отопительного сезона стране недостает около 10 млрд кубометров топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Украина впервые импортировала газ из Азербайджана по новому маршруту, причем Киев пытался скрыть происхождение потребляемого газа.

    Арбитражный суд Петербурга поддержал иск Газпрома и полностью запретил «Нафтогазу Украины» добиваться исполнения решений иностранных судов в России. На следующий день «Нафтогаз» заявил о победе по иску о взыскании собственности России.

    Комментарии (5)
    18 августа 2025, 14:49 • Новости дня
    Минфин Украины сообщил о нехватке 45 млрд долларов
    Минфин Украины сообщил о нехватке 45 млрд долларов
    @ Alessandro Bremec/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинский министр финансов Сергей Марченко заявил, что стране требуется 45 млрд долларов внешнего финансирования.

    Он пояснил, что эта сумма предназначена для покрытия дефицита бюджета и погашения внешних долговых обязательств, передает ТАСС.

    По словам Марченко, Украина продолжает переговоры с ключевыми международными партнерами и рассчитывает на приемлемый вариант решения финансового вопроса.

    Министр отметил, что в расчетах бюджетного планирования Минфин закладывает возможность продления вооруженного конфликта на Украине и на 2026 год. «Есть понимание, что с 2028 года мы будем иметь в бюджете ЕС собственную линию, собственную программу, которая будет финансировать потребности Украины», – заявил он.

    Ранее Марченко сообщил о планах не возвращать долги западным партнерам в течение следующих 30 лет, несмотря на рост госдолга. Он также предлагал европейским странам напрямую финансировать Вооруженные силы Украины.

    Комментарии (9)
    18 августа 2025, 17:39 • Новости дня
    Зеленский провел встречи в США без делового костюма

    Зеленский появился на встрече с Келлогом в черной футболке

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Украины Владимир Зеленский выбрал черную футболку для встречи с представителем США, выделяясь на фоне участников переговоров, придерживавшихся официального стиля.

    Владимир Зеленский встретился со спецпосланником США по Украине Китом Келлогом в отеле недалеко от Белого дома, сообщает телеканал «Рада», на который ссылается ТАСС.

    Украинский президент был одет в черную футболку, отказавшись от делового костюма. На встрече с ним присутствовали глава его администрации Андрей Ермак, секретарь СНБО Украины Рустем Умеров и замглавы офиса Павел Палиса. Из всей делегации только Умеров выбрал классический костюм.

    Ранее портал Axios сообщал, что Зеленский не планирует надевать костюм и на запланированные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. В Белом доме подобную манеру одежды расценили как неуважение, однако Зеленский предпочтет черный пиджак, как это уже было на июньском саммите НАТО в Нидерландах.

    В феврале Зеленский также отличился неформальным стилем, появившись на встрече с Трампом в черном свитере и штанах. Тогда американский лидер с иронией заявил, что Зеленский «принарядился».

    На вопрос журналиста о причинах отказа от классического костюма Зеленский ответил, что носить деловой костюм начнет после окончания конфликта и, возможно, он будет дороже, чем у журналиста.

    Позднее между Трампом и Зеленским произошла перепалка по поводу проявления уважения к США, а вице-президент Джей Ди Вэнс указал, что Зеленский забыл поблагодарить Вашингтон за поддержку Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп заявил, что играть нужно только «на победу» перед переговорами с главой киевского режима Владимиром Зеленским и делегацией европейских лидеров в Белом доме.

    Белый дом поинтересовался у украинских чиновников, появится ли Владимир Зеленский в костюме на переговорах с Дональдом Трампом. Дональд Трамп признал Крым частью России и оказал давление на Владимира Зеленского, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Комментарии (7)
    18 августа 2025, 17:57 • Новости дня
    Поставки нефти в Словакию по «Дружбе» приостановили из-за удара ВСУ

    Pravda: Поставки нефти в Словакию по «Дружбе» приостановили из-за удара ВСУ

    Поставки нефти в Словакию по «Дружбе» приостановили из-за удара ВСУ
    @ EPA/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В Словакии прекратились поставки нефти по трубопроводу «Дружба» после сообщения о повреждении подстанции, обеспечивающей транзит в страну.

    Поставки нефти в Словакию по трубопроводу «Дружба» были приостановлены, передает ТАСС со ссылкой на словацкий портал Pravda и компанию-оператора Transpetrol.

    Оператор сообщил, что причиной остановки поставок стала проблема, возникшая вне территории Словакии. По этой же причине Венгрия также перестала получать нефть по «Дружбе».

    Словацкий телеканал TA-3 сообщил, что перебои в прокачке нефти связаны с ударом Вооруженных сил Украины по одной из подстанций трубопровода, через которую осуществляются поставки в Словакию и Венгрию. Телеканал указывает на технические последствия произошедшего повреждения для обеих стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Украины Андрей Сибига прокомментировал обвинения министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто в атаке на нефтепровод.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что удар Украины по нефтепроводу, ведущему в Венгрию, показывает готовность киевских властей идти на любые шаги.

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что поставки нефти из России в Венгрию были приостановлены после атаки, сроки восстановления инфраструктуры неизвестны.

    Комментарии (2)
    18 августа 2025, 12:08 • Новости дня
    ВС России прорвали оборону ВСУ у Купянска

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные смогли прорвать линию обороны украинской армии у города Купянска, сообщил источник в российских силовых структурах в понедельник.

    Бойцы 1-й танковой армии активно продвигаются вперед в этом районе, сказал собеседник ТАСС.

    Разведывательно-беспилотные подразделения 4-й гвардейской танковой дивизии совместно с 12-м танковым полком смогли преодолеть укрепленную линию обороны ВСУ около населенного пункта Боровая.

    Подразделения применили комбинированный огонь по опорным пунктам 3-й отдельной штурмовой бригады 3-го армейского корпуса противника.

    В результате операции противник потерял значительное количество техники и личного состава, остатки украинских подразделений отошли в район переправы через реку Оскол.

    Ранее в августе подполье сообщало, что ВСУ вывели из города Купянска в Харьковской области наемников и националистов.

    Ранее армия России взяла под контроль пути снабжения ВСУ в Купянске.

    Комментарии (0)
    18 августа 2025, 12:45 • Новости дня
    Сийярто заявил об атаке Украины на ведущий в Венгрию нефтепровод

    Глава МИД Венгрии Сийярто заявил об атаке Украины на нефтепровод

    Сийярто заявил об атаке Украины на ведущий в Венгрию нефтепровод
    @ EPA/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Поставки нефти из России в Венгрию были приостановлены после атаки Украины на нефтепровод, время восстановления инфраструктуры пока неизвестно, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Заявление Сийярто приводит украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале .

    По словам Сийярто, Украина нанесла новый удар по нефтепроводу, ведущему в Венгрию, в результате чего подача нефти в страну была полностью остановлена. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал произошедшее возмутительной и недопустимой атакой на энергетическую безопасность государства.

    По словам заместителя министра энергетики России Павла Сорокина, российские специалисты предпринимают все возможные меры для скорейшего восстановления трансформаторной подстанции, необходимой для работы нефтепровода, однако сроки возобновления поставок пока назвать невозможно.

    Сийярто подчеркнул, что Брюссель и Киев на протяжении трех с половиной лет пытаются втянуть Венгрию в конфликт на территории Украины, а участившиеся атаки на объекты энергетики направлены именно на это. Он также отметил, что Будапешт не намерен участвовать в войне и будет придерживаться нейтралитета до тех пор, пока нынешнее руководство остается у власти.

    В заключение Сийярто напомнил украинским властям о важности венгерской электроэнергии для энергоснабжения Украины.

    Ранее в марте украинский БПЛА нарушил поставки нефти по трубопроводу «Дружба» в Венгрию.

    Тогда же генеральный штаб украинских Вооруженных сил взял на себя ответственность за атаку на нефтепровод.

    Комментарии (2)
    18 августа 2025, 18:28 • Новости дня
    Постпред США при НАТО: Европа должна оплатить гарантии безопасности Украине

    Постпред США при НАТО призвал Европу оплатить новые гарантии безопасности Украине

    Постпред США при НАТО: Европа должна оплатить гарантии безопасности Украине
    @ AP/TASS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер подчеркнул, что обеспечение безопасности Украине должно стать задачей и финансовой ответственностью европейских стран.

    В интервью телеканалу Fox News постоянный представитель США при НАТО Мэтью Уитэкер заявил, что новые меры по обеспечению безопасности Украине должны реализовать и оплатить европейские страны, передает ТАСС.

    «Они (украинцы) понимают, что для достижения прочного мира им нужна гарантия безопасности. И она должна быть обеспечена и оплачена европейцами», – подчеркнул Уитэкер в ходе беседы.

    Он добавил, что Соединенные Штаты считают европейские страны ответственными за предоставление гарантий и финансирование этих мероприятий в отношении Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский спецпосланник Стив Уиткофф заявил о достижении прорыва в вопросе согласования гарантий безопасности для Украины после переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске.

    Европейские страны, по мнению политолога Александра Рара, перестали верить в возможность военной победы Украины и теперь стараются влиять на будущее урегулирование конфликта.

    Комментарии (3)
    18 августа 2025, 19:37 • Новости дня
    Белый дом попросил Зеленского надеть деловой костюм перед встречей с Трампом

    WSJ: Белый дом попросил Зеленского надеть деловой костюм перед встречей с Трампом

    Tекст: Денис Тельманов

    Перед важной встречей с президентом США Дональдом Трампом президенту Украины Владимиру Зеленскому рекомендовали отказаться от привычного стиля и выбрать строгий деловой костюм.

    Как пишет Wall Street Journal, Белый дом попросил Владимира Зеленского надеть деловой костюм и галстук на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете. Об этом издание сообщает со ссылкой на неназванного европейского чиновника и другой источник, передает РИА «Новости».

    По данным издания, просьба была передана через ведомство, отвечающее за протокол Белого дома.

    Ранее в тот же день Зеленский пришел на встречу со спецпосланником США по Украине в черной футболке и брюках, что вызвало вопросы среди американских и европейских представителей. Газета отмечает, что Зеленский часто пренебрегал традиционным деловым этикетом на встречах с западными лидерами.

    Во время предыдущего визита Зеленского в Белый дом Дональд Трамп с иронией заметил, что гость «одет красиво». Один из журналистов тогда отметил, что часть американцев считает такой стиль одежды неуважением к официальному статусу мероприятия. Сам Зеленский в ответ на вопрос, когда он наденет костюм, ранее заявлял: «Сделаю это, когда закончится конфликт».

    Встреча Трампа и Зеленского пройдет в Вашингтоне 18 августа, на ней также будут присутствовать вице-президент США Джей Ди Вэнс, канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Британии Кир Стармер, президент Франции Эммануэль Макрон и другие европейские лидеры. Bild, ссылаясь на источники, указывает, что сначала Трамп встретится с Зеленским один на один и лишь после этого проведет переговоры с европейскими участниками.

    Трамп ранее заявил, что Зеленский может прекратить конфликт почти немедленно через отказ от претензий на Крым и согласие на нейтральный статус страны. Зеленский в ответ заявил, что не считает возможным отказываться от Крыма, но не озвучил конкретного плана действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа сопровождается обсуждением его выбора одежды и следования дипломатическому протоколу. Белый дом поинтересовался у украинских чиновников, появится ли Зеленский на переговорах в костюме. Зеленский выбрал черную футболку для встречи, выделившись на фоне остальных участников, одетых официально.

    Комментарии (4)
