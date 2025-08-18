Трамп пообещал помочь Европе с предоставлением Украине гарантий безопасности

Tекст: Евгения Караваева

Европа готова предоставить Украине гарантии безопасности, а Соединенные Штаты поддержат этот процесс, заявил президент Дональд Трамп, передает ТАСС. Американский лидер сообщил, что европейские политики полны решимости поддержать Киев.

«Сейчас в другой комнате нас ожидают люди. Все они приехали из Европы, это самые влиятельные люди Европы, и они хотят предоставить защиту. Они очень твердо уверены в этом, и мы поможем им в этом», – заявил Трамп журналистам.

Глава Белого дома также отметил, что детали будущей поддержки еще предстоит обсудить. Он пообещал, что Соединенные Штаты предоставят Украине «очень хорошую защиту, очень хорошую безопасность». Однако Трамп не уточнил, о каких конкретно мерах идет речь.

Во встрече в Белом доме приняли участие президент Украины Владимир Зеленский, а также лидеры Франции, Британии, Германии, Италии, Финляндии, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте. Трамп отметил, что такой широкий формат обсуждений между американским президентом и лидерами европейских государств проходит впервые в истории Белого дома.

Президент США Дональд Трамп отметил, что работа над мирным соглашением по Украине может вестись даже во время продолжающихся боевых действий.

Трамп на встрече с Зеленским пошутил об отмене выборов в США через три года.