Экс-советник Трампа предсказал жесткий прием для Зеленского в Белом доме

Экс-советник Трампа Кортес предсказал жесткий прием для Зеленского в Белом доме

Tекст: Ольга Иванова

Мнение экс-советника президента США Дональда Трампа Стива Кортеса о предстоящем визите Владимира Зеленского в Вашингтон приводит ТАСС.

Бывший советник Трампа заявил, что если Зеленский вновь проявит себя как «дерзкий клоун», то команда Трампа будет готова «остановить его» и обозначить американские интересы в первую очередь.

Кортес, опубликовавший пост в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) написал: «Пришло время мира. Если Зеленский хочет (снова) быть дерзким клоуном, то у нас есть правильная команда для решения вопросов с ним. Америка прежде всего».

Публикацию он сопроводил фотографией, на которой Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс призывают Зеленского остановиться и высказывают недовольство его прошлым визитом в Белый дом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что его встреча с Дональдом Трампом состоится 18 августа. Несколько европейских лидеров решили сопровождать Зеленского на этой встрече. Европейские политики боятся отпускать Зеленского одного на переговоры с Трампом.