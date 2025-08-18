Благодаря усилиям армии и тыла Россия может сохранять стратегическое спокойствие. Некоторых участников переговорного процесса это раздражает, но ничего – потерпят.0 комментариев
Экс-советник Трампа Кортес предсказал жесткий прием для Зеленского в Белом доме
В преддверии визита Владимира Зеленского в Вашингтон бывший советник Трампа предупредил, что украинскому лидеру вновь могут выразить недовольство из-за отказа от диалога.
Мнение экс-советника президента США Дональда Трампа Стива Кортеса о предстоящем визите Владимира Зеленского в Вашингтон приводит ТАСС.
Бывший советник Трампа заявил, что если Зеленский вновь проявит себя как «дерзкий клоун», то команда Трампа будет готова «остановить его» и обозначить американские интересы в первую очередь.
Кортес, опубликовавший пост в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в РФ) написал: «Пришло время мира. Если Зеленский хочет (снова) быть дерзким клоуном, то у нас есть правильная команда для решения вопросов с ним. Америка прежде всего».
Публикацию он сопроводил фотографией, на которой Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс призывают Зеленского остановиться и высказывают недовольство его прошлым визитом в Белый дом.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский заявил, что его встреча с Дональдом Трампом состоится 18 августа. Несколько европейских лидеров решили сопровождать Зеленского на этой встрече. Европейские политики боятся отпускать Зеленского одного на переговоры с Трампом.