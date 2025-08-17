Tекст: Дмитрий Зубарев

Подразделения российской группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике украинских войск в Сумской области, сообщает Министерство обороны РФ. По данным ведомства, атаки были проведены по позициям тяжелых механизированных, механизированных, десантно-штурмовых, егерской, штурмового полка и бригады теробороны ВСУ в районах населенных пунктов Могрица, Садки, Степное, Кияница, Кондратовка, Окоп, Варачино, Новая Сечь и Юнаковка.

На Харьковском направлении российские войска нанесли удары по подразделениям танковой, механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах Уды, Зарубинка, Волчанск, Амбарное и Меловое. Потери украинской стороны составили до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, три артиллерийских орудия, одну станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов.

В Донецкой Народной Республике и на прилегающих территориях подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, атаковав механизированную, штурмовые бригады и бригаду теробороны ВСУ. В результате, противник лишился свыше 220 военнослужащих, бронетранспортера М113, боевой машины «Snatch», 17 автомобилей, артиллерийского орудия, трех станций радиоэлектронной борьбы и трех складов боеприпасов.

Группировка «Юг» сообщила об улучшении позиций на передовой и нанесении мощных ударов по шести механизированным, горно-штурмовой, аэромобильной бригадам ВСУ и бригаде теробороны в Донецкой Народной Республике. Потери ВСУ достигли 250 военнослужащих, уничтожены бронеавтомобиль HMMWV, три пикапа, три артиллерийских орудия, радиолокационная станция производства Израиля, две станции радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов и топлива.

На других направлениях также отмечено продвижение российских войск: группировка «Центр» заняла более выгодные позиции в Донецкой Народной Республике, уничтожив и повредив значительное количество техники противника, а группировка «Восток» продвинулась вглубь обороны ВСУ в Запорожской и Днепропетровской областях, нанеся потери личному составу и технике противника.

Группировка «Днепр» нанесла удары по формированиям ВСУ в Запорожской и Херсонской областях, уничтожив до 85 украинских военнослужащих, шесть автомобилей, четыре артиллерийских орудия, шесть станций радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов и топлива.

Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили пункты хранения ракет, склады боеприпасов и временные базы украинских войск и иностранных наемников в 142 районах. По данным Министерства обороны, средствами ПВО за сутки сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 300 беспилотников самолетного типа.

С начала спецоперации, по данным российского ведомства, уничтожено 665 самолетов, 283 вертолета, 77 959 беспилотников, 625 зенитных ракетных комплексов, 24 618 танков и других бронированных машин, 1 586 боевых машин реактивной артиллерии, 28 625 артиллерийских орудий и минометов, а также 39 813 единиц специальной автомобильной техники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Соболевку в Харьковской области и Поддубное в ДНР. Российские войска начали штурм ключевого укрепления ВСУ в Донбассе. Российские войска освободили Предтечино в ДНР.