Губернатор Гусев: Движение поездов восстановлено в Воронежской области
Движение поездов, приостановленное на участке в Воронежской области, где была повреждена линия электропередачи, восстановлено, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.
Гусев сообщил, что Воронеже, Лискинском и Острогожском районах отменена непосредственная угроза удара БПЛА.
«Движение поездов также восстановлено», – сказано в посте.
Губернатор добавил, что возгорание вещевого рынка и магазина в одном из районов Воронежской области потушено.
«Режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона сохраняется», – предупредил Гусев, призывая граждан к внимательности и бдительности.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, несколько поездов задержаны из-за повреждения линии электропередачи обломками сбытого дрона на железнодорожной станции в Воронежской области.