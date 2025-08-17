В Британии впервые обнаружен смертельный вирус лихорадки ленивца

Tекст: Ирма Каплан

По данным Агентства безопасности здравоохранения Великобритании (UKHSA), в период с января по июнь 2025 года в Великобритании было зарегистрировано три случая заражения вирусом Оропуша, пишет Independent.

Эта тропическая болезнь обычно встречается в Южной Америке и может вызывать лихорадку, головные боли, боль внутри глаза, а в редких случаях привести к менингиту и смерти, предупредила организация.

«Если после поездки в зараженные районы человеку становится плохо с такими симптомами, как высокая температура, озноб, головная боль, боли в суставах и мышцах, ему следует срочно обратиться к врачу», – заявили в UKHSA.

Все трое заболевших были людьми, которые вернулись в Великобританию после поездки за границу в Бразилию после всплеска вирусных инфекций по всему региону.

Эта малоизвестная инфекция распространяется через укусы мелких мошек и некоторых комаров, а также может передаваться половым путем. Также существуют опасения, что болезнь может передаваться от матери к ребенку во время беременности, что может привести к врожденным порокам развития, сообщает надзорный орган.

Симптомы обычно проявляются через четыре-восемь дней после укуса и могут длиться до недели, но почти в 2/3 случаев они могут вернуться через несколько дней или недель.

Болезнь начинается внезапно и может включать боль в суставах, мышечные боли, головокружение, сыпь, тошноту и рвоту, озноб и повышенную чувствительность к свету.

Первые случаи смерти, связанные с этим вирусом, были зарегистрированы в Бразилии в июле 2024 года, где от него умерли два человека.

Лекарства от болезни не существует, но путешественники могут принять профилактические меры, например, носить одежду с длинными рукавами и использовать репелленты от насекомых. Эти репелленты должны на 50% состоять из ДЭТА (диэтилтолуамид) – активного ингредиента, отпугивающего таких вредителей, как мошки и комары.

Другие меры включают пребывание в помещениях с кондиционером или сетками на окнах, а также использование обработанных инсектицидом мелкоячеистых сеток для кроватей.

В 2025 году в мире зарегистрировано более 12 тыс. подтвержденных случаев заболевания вирусом Оропуша, большинство из которых (11 888) приходится на Бразилию.

Заболевание было впервые обнаружено в 1950-х годах в Тринидаде и Тобаго и, по данным UKHSA, является эндемичным для региона Амазонки. С тех пор вирус можно найти в странах Центральной и Южной Америки, включая Бразилию, Перу, Аргентину, Боливию, Колумбию и Панаму. В 2024 году в этих странах, а также на Кубе и Барбадосе произошел ряд вспышек. В 2025 году впервые случаи заболевания были выявлены в Венесуэле.

