«Отмена» России не удалась еще и потому, что нашу страну в мире некем и нечем заменить. Не только наши нефть и газ, но и наше искусство, нашу науку, наш спорт. Без нас неинтересно.0 комментариев
Якушев: По программе догазификации «Единой России» подключили свыше 1,1 млн домов
В рамках программы социальной догазификации удалось подключить к газу свыше одного миллиона домовладений, включая объекты социальной инфраструктуры, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев.
Инициатива по запуску программы социальной догазификации была объявлена президентом Владимиром Путиным, она реализуется «Единой Россией» совместно с «Газпром межрегионгазом» с 2021 года, пояснил Якушев, сообщается на сайте ЕР.
Законопроект обеспечивает бесплатное подведение газа к границам гражданских домов, а также предусматривает субсидию в 100 тыс. рублей льготникам и участникам спецоперации на приобретение оборудования и подключение.
С 1 декабря 2022 года программа стала бессрочной и была расширена за счет включения детских садов, школ, больниц, амбулаторий и садоводческих товариществ, находящихся на газифицированных территориях.
По словам Якушева, за время ее действия выполнено 1,1 млн подключений, предоставлен безопасный и экономичный источник энергии тысячам семей, особенно в сельской местности.
Якушев отметил, что программа серьезно влияет на развитие регионов, а также улучшает качество работы учреждений социальной сферы, подключая к газу школы, медицинские пункты и другие объекты. Приняты законодательные решения, которые упростили процедуру подачи заявок через «Госуслуги», МФЦ, абонентские пункты «Газпром межрегионгаза» и порталы региональных операторов.
Догазификация успешно реализуется в различных регионах: например, газом обеспечен медпункт в Свете Инзенского района, садовое товарищество в Кировской области, 85 домовладений в Большом Кикерино Ленобласти, а новые газопроводы открыли возможность подключения тысяч домов в Хабаровске и Южно-Сахалинске.
Политтехнолог Дмитрий Орлов подчеркнул, что проект носит масштабный характер, а «Единая Россия» продолжает последовательно повышать уровень газификации и доступ граждан к газу, определяя догазификацию как важный инструмент улучшения жизни населения.