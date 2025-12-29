  • Новость часаЭксперт назвал ключевую тему переговоров Трампа и Зеленского
    Как легко и быстро увеличить боевой состав ВМФ
    Лукьянов: Трамп дает время ВС России решать вопросы по Украине военными средствами
    На Украине заговорили о скорой отставке Залужного с поста посла Британии
    Появились подробности задержания диверсантов ГУР в Красноармейске
    Путин утвердил закон о крестах на гербе России
    Трамп: Перемирие для референдума на Украине не обсуждается
    Трамп выразил готовность выступить перед украинской Радой
    На Украине признали провал «мирного плана» Киева на переговорах с Трампом
    В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Трампа
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов В информационной войне побеждает русская правда

    «Отмена» России не удалась еще и потому, что нашу страну в мире некем и нечем заменить. Не только наши нефть и газ, но и наше искусство, нашу науку, наш спорт. Без нас неинтересно.

    0 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Нетерпимость к воровству у государства объяснимо выросла

    В России растет число расследованных коррупционных дел. Прошедший год показал, что никакие должности не дают индульгенцию, даже если это замминистра, министры или губернаторы. Это указывает на общие изменения мировоззренческих подходов в госуправлении.

    13 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Почему дети застревают в мире розовых пони

    Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.

    39 комментариев
    29 декабря 2025, 10:50 • Новости дня

    Якушев: По программе догазификации «Единой России» подключили свыше 1,1 млн домов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В рамках программы социальной догазификации удалось подключить к газу свыше одного миллиона домовладений, включая объекты социальной инфраструктуры, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

    Инициатива по запуску программы социальной догазификации была объявлена президентом Владимиром Путиным, она реализуется «Единой Россией» совместно с «Газпром межрегионгазом» с 2021 года, пояснил Якушев, сообщается на сайте ЕР.

    Законопроект обеспечивает бесплатное подведение газа к границам гражданских домов, а также предусматривает субсидию в 100 тыс. рублей льготникам и участникам спецоперации на приобретение оборудования и подключение.

    С 1 декабря 2022 года программа стала бессрочной и была расширена за счет включения детских садов, школ, больниц, амбулаторий и садоводческих товариществ, находящихся на газифицированных территориях.

    По словам Якушева, за время ее действия выполнено 1,1 млн подключений, предоставлен безопасный и экономичный источник энергии тысячам семей, особенно в сельской местности.

    Якушев отметил, что программа серьезно влияет на развитие регионов, а также улучшает качество работы учреждений социальной сферы, подключая к газу школы, медицинские пункты и другие объекты. Приняты законодательные решения, которые упростили процедуру подачи заявок через «Госуслуги», МФЦ, абонентские пункты «Газпром межрегионгаза» и порталы региональных операторов.

    Догазификация успешно реализуется в различных регионах: например, газом обеспечен медпункт в Свете Инзенского района, садовое товарищество в Кировской области, 85 домовладений в Большом Кикерино Ленобласти, а новые газопроводы открыли возможность подключения тысяч домов в Хабаровске и Южно-Сахалинске.

    Политтехнолог Дмитрий Орлов подчеркнул, что проект носит масштабный характер, а «Единая Россия» продолжает последовательно повышать уровень газификации и доступ граждан к газу, определяя догазификацию как важный инструмент улучшения жизни населения.

    28 декабря 2025, 11:20 • Новости дня
    В НЦ «Россия» состоялась премьера мультижанрового спектакля «Морозко»

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Национальном центре «Россия» представили современный мультижанровый спектакль «Морозко» с участием ведущих артистов, где балет, фольклор и мультимедиа объединились в одной постановке.

    Постановка основана на знаменитой русской сказке, но выполнена в современной интерпретации. Главные роли исполнили ведущие артисты российских театров и звезды сцены.

    Национальный центр «Россия» создан по распоряжению президента РФ, и одна из его целей – беречь культуру и передавать ее следующим поколениям, отметила заместитель генерального директора Национального центра «Россия» Анастасия Звягина.

    «Мы стараемся делать то, чего никто никогда не делал. Наш спектакль – это новый взгляд на любимую для всех с детства сказку «Морозко». Мы сохраняем традиции, но рассказываем эту историю языком современности, с использованием мультимедийных декораций и новых технологий. В постановке Настенька и ее семья проходят испытания в мире русских сказок, а в конце, конечно же, происходит новогоднее чудо. На сцене фольклор гармонично сплетается с балетом, современной музыкой и хореографией. Это постановка для всей семьи», – сказала Звягина.

    В основе сценария лежат исследования фольклориста Владимира Проппа: герои проходят путь от хаоса через испытания к счастливому финалу. Идея постановки принадлежит премьеру балета Большого театра Игорю Цвирко, который вдохновился откликом юных зрителей на прошлогодний спектакль.

    «В прошлом году в Наццентре «Россия» я исполнил роль Принца в спектакле «Щелкунчик». На эту постановку пришла моя племянница, которой тогда было четыре годика. Она осталась в полном восторге, и мне захотелось создать что-то совершенно новое, но близкое нам из детства. Я вспомнил о «Морозко» и предложил идею новогодней постановки Национальному центру «Россия»<...> Надеюсь, что в будущем этот спектакль будет успешно гастролировать по стране», – рассказал Цвирко.

    Как сказала главный режиссер и сценарист Чулпан Пиотровская, «баланс между иммерсивностью, мультимедиа и живым исполнением мы выстраивали по принципу, который сегодня очень популярен».

    На одной сцене встретились балет, опера, фолк и современная хореография, а среди участников – артисты Большого театра, «Кремлевского балета», фольклорная группа «Бурановские бабушки», ведущие актеры столичных театров и многие другие. Художником по костюмам стала Татьяна Стаселович.

    Проект «Новогодняя Россия», частью которого стал спектакль «Морозко», включает также выставки, фестивали и мастер-классы. Постановку можно посетить в Национальном центре «Россия» вплоть до 14 января.

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 11:40 • Новости дня
    Стало известно о задержании диверсантов ГУР Украины в Красноармейске
    Стало известно о задержании диверсантов ГУР Украины в Красноармейске
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трое диверсантов, завербованных Главным управлением разведки (ГУР) Украины, были задержаны сотрудниками ФСБ на территории Красноармейска в ДНР, пишут СМИ.

    Задержанные должны были стать «спящими» агентами и дожидаться взятия города силами ВС России, после чего предполагалось, что они легализуются с российскими паспортами и приступят к разведывательной и подрывной работе, передает RT со ссылкой на Telegram-канал Shot.

    «Предполагалось, что диверсанты получат российские паспорта и будут ждать дальнейших указаний от украинской разведки», – сказано в публикации. Операцию по пресечению их планов удалось провести благодаря быстрым действиям сотрудников ФСБ.

    Все трое задержанных после ареста рассказали, что были насильно мобилизованы в ряды украинской армии. По их словам, им поставили ультиматум: либо участвовать в боях в штурмовых отрядах, либо сотрудничать с ГУР Украины в качестве агентов.

    Ранее суд приговорил диверсанта СБУ в Донбассе к 22 годам колонии.

    На прошлой неделе группа украинских диверсантов из трех человек была ликвидирована в шести километрах от российской границы в Белгородской области.

    Комментарии (9)
    26 декабря 2025, 17:45 • Видео
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Комментарии (0)
    28 декабря 2025, 12:50 • Новости дня
    Умерла актриса Брижит Бардо
    Умерла актриса Брижит Бардо
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Французская актриса Брижит Бардо ушла из жизни на 92-м году, сообщили СМИ.

    Как пишет France Press со ссылкой на фонд актрисы, легендарная звезда французского кино скончалась в возрасте 91 года, передает РИА «Новости».

    Бардо родилась 28 сентября 1934 года в Париже. Она поступила в Высшую национальную консерваторию музыки и танца, где занималась в классе известного русского хореографа Бориса Князева.

    Свои первые шаги в мире моды Бардо сделала в подростковом возрасте – в 14 лет ее снимки появились в журнале «Сад моды», а уже в 1949 году ее лицо украсило обложку французского Elle.

    Кинодебют Бардо состоялся в 1952 году: сначала в комедии «Нормандская дыра», а затем в мелодраме «Манина, девушка без покрывала». Настоящий мировой успех пришел к актрисе в 1956 году благодаря фильму Роже Вадима «И бог создал женщину».

    За свою почти 20-летнюю карьеру Брижит Бардо снялась более чем в 50 фильмах, а также исполнила свыше 70 песен, став одной из самых узнаваемых европейских актрис своего времени.

    1 декабря Бардо обратилась к поклонникам с заявлением в связи с проблемами со здоровьем и попросила уважать ее частную жизнь в связи с восстановлением после госпитализации. 

    Комментарии (19)
    28 декабря 2025, 21:20 • Новости дня
    В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Трампа

    Ушаков раскрыл реакцию Путина и Трампа на предложения Украины и ЕС

    В Кремле раскрыли детали разговора Путина и Трампа
    @ Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Разговор между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом продлился 1 час 15 минут, в ходе беседы лидеры обсудили дальнейшие шаги по урегулированию конфликта на Украине, а также согласились продолжить переговоры в рамках рабочих групп, рассказал на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

    Телефонный разговор между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом прошел по инициативе американской стороны, сообщает ТАСС. Обсуждение состоялось на фоне предстоящей встречи Трампа с Владимиром Зеленским в Мар-а-Лаго и продолжалось 1 час 15 минут. В начале беседы лидеры обменялись рождественскими и новогодними поздравлениями, после чего приступили к обсуждению урегулирования ситуации на Украине.

    Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что Трамп внимательно выслушал аргументы Путина и оценки России по возможным путям урегулирования конфликта. «Дональд Трамп внимательно выслушал российские оценки реальных перспектив выхода на договоренности, весьма подробные аргументы нашего президента о принципиальной важности и впредь ориентироваться на основополагающие российско-американские понимания, достигнутые в ходе саммита в Анкоридже», – отметил он.

    Трамп в ходе беседы подчеркнул, что для него украинский кризис стал самым трудным за весь период президентства. Он также отметил, что вновь убедился в стремлении России урегулировать конфликт политико-дипломатическим путем. По словам Ушакова, Трамп акцентировал, что войну необходимо завершить как можно скорее, и увидел в этом перспективы для экономического сотрудничества между Вашингтоном, Москвой и Киевом.

    Лидеры двух стран пришли к соглашению оценивать предложения Киева и Евросоюза по мирному урегулированию как попытки затянуть конфликт, поскольку предложения о временном прекращении огня под видом подготовки к референдуму, по мнению президентов, только увеличивают риск возобновления боевых действий. Оба президента договорились вскоре вновь созвониться уже после встречи Трампа с Зеленским.

    Кроме того, Путин поддержал предложение Соединенных Штатов продолжить работу по украинскому урегулированию в рамках специально создаваемых двух рабочих групп – по вопросам безопасности и экономическим аспектам. По словам Ушакова, окончательное прекращение боевых действий возможно лишь в случае принятия Киевом решения по Донбассу, соответствующего линии совместной российско-американской работы. Он подчеркнул: «Это решение, касающееся Донбасса, с учетом складывающейся ситуации на фронтах украинскому режиму имело бы смысл принять не мешкая».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.

    Комментарии (16)
    28 декабря 2025, 13:20 • Новости дня
    Лавров напомнил «непонятливым» европейцам о военной позиции России

    Лавров предупредил о сокрушительном ответе России на возможное нападение Европы

    Лавров напомнил «непонятливым» европейцам о военной позиции России
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что любые попытки напасть на страну встретят сокрушительный ответ.

    Глава МИД России Сергей Лавров в интервью по итогам 2025 года заявил: «Для непонятливых политиков в Европе, которым, надеюсь, покажут это интервью, повторю в очередной раз: опасаться, что Россия на кого-то нападет, не нужно», передает ТАСС.

    Лавров также сделал акцент на том, что «если кто-то вздумает напасть на Россию, ответ будет сокрушительным». Министр напомнил, что «об этом неоднократно публично говорил президент России Владимир Путин».

    Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков собщил, что противники России не смогут добиться победы над ней в случае открытого конфликта.

    Как писала газета ВЗГЯЛД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал заявления канцлера Германии Фридриха Мерца о подготовке России к нападению на НАТО полнейшей глупостью. Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы нет намерений начинать военный конфликт с европейскими государствами, но страна готова к любому развитию событий.

    Эксперты ранее отмечали, что Европа пока не располагает необходимыми ресурсами и единым планом для возможного ведения войны с Россией.

    Комментарии (12)
    28 декабря 2025, 12:20 • Новости дня
    СМИ: Стармер не нашел времени на совещание с Зеленским и лидерами ЕС

    Telegraph: Стармер пропустил разговор лидеров ЕС с Зеленским из-за нехватки времени

    СМИ: Стармер не нашел времени на совещание с Зеленским и лидерами ЕС
    @ Krisztian Elek/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Британии Кир Стармер не принял участие в телефонном разговоре европейских лидеров с Владимиром Зеленским перед встречей главы киевского режима с президентом США Дональдом Трампом, сообщает The Daily Telegraph.

    Причиной стала нехватка времени у Стармера, пишет The Daily Telegraph, передает ТАСС.

    Издание уточняет, что участие премьер-министра Британии в этом совещании изначально не планировалось. В ходе телефонного разговора Британию представлял советник главы правительства по национальной безопасности Джонатан Пауэлл. Он нередко бывает участником подобных обсуждений от имени Лондона.

    Помимо Пауэлла, на звонке присутствовали и другие советники европейских лидеров по вопросам безопасности.

    Напомним, Зеленский обсудил с европейскими лидерами документы для встречи с Трампом.

    Белый дом сообщал, что Трамп и Зеленский встретятся в воскресенье во Флориде в 13.00 по местному времени (21.00 мск).

    Комментарии (13)
    28 декабря 2025, 12:00 • Новости дня
    «Сбер» раскрыл ежемесячные траты россиян в 2025 году

    «Сбер»: Россияне в 2025 году тратили в среднем 40,4 тыс. рублей в месяц

    «Сбер» раскрыл ежемесячные траты россиян в 2025 году
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Потребительские расходы россиян в январе–ноябре 2025 года в среднем составили 40,4 тыс. рублей в месяц, говорится в исследовании «СберИндекса».

    Экономически наиболее активная группа – граждане в возрасте от 25 до 44 лет – тратила больше всех, их средние расходы достигли 53 тыс. рублей в месяц, передает РИА «Новости». Молодежь в возрасте от 15 до 24 лет расходовала 28,9 тыс. рублей, россияне 45-64 лет – 40,8 тыс. рублей, а граждане старше 65 лет – 25,5 тыс. рублей в месяц.

    Эксперты отмечают, что средние потребительские траты выросли на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Аналитики подчеркивают, что для сельских жителей основные причины роста расходов связаны с активным использованием маркетплейсов. По их мнению, на них приходится более половины общего прироста трат.

    Кроме того, в селах базовые траты – расходы на продовольствие, услуги ЖКХ и транспорт – составили в совокупности еще около 35%. В городах маркетплейсы обеспечили прирост на уровне 20-40%, а продовольствие осталось стабильным на уровне 25%. Решающий вклад в рост расходов городских жителей внесли кафе и рестораны (7-9%), а также траты на здоровье и путешествия – обе категории увеличились на 4-7%.

    Ранее аналитики выяснили, что более половины активных пользователей такси в России ежемесячно тратят на поездки свыше 5 тыс. рублей.

    Комментарии (11)
    28 декабря 2025, 21:41 • Новости дня
    Дмитриев: Сторонники войны запаниковали после разговора Путина и Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпредставитель президента РФ и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил о резкой реакции сторонников войны на прошедший телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

    «После телефонного разговора Путина и Трампа сторонники войны впали в полную панику (Warmongers are in full panic mode after the Putin–Trump call)», – написал Дмитриев в социальной сети Х.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, который состоялся воскресенье накануне встречи Трампа с Владимиром Зеленским. Общение продолжалось 1 час 15 минут.

    Комментарии (3)
    28 декабря 2025, 17:56 • Новости дня
    FT сообщила о планах Зеленского добиться давления от США на Россию

    FT: Зеленский хочет добиться давления на Россию от США после встречи с Трампом

    FT сообщила о планах Зеленского добиться давления от США на Россию
    @ The Presidential Office of Ukraine/Capital Pictures/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Владимир Зеленский, выступая перед лидерами ЕС, заявил, что не рассчитывает на одобрение своего мирного плана Москвой. Его приоритет – добиться от Вашингтона усиления давления на Россию, сообщают СМИ.

    Как пишет Financial Times (FT), Зеленский в ходе телефонной конференции с лидерами ЕС 27 декабря заявил, что не ожидает согласия Москвы на предложенный Киевом мирный план из 20 пунктов. Со ссылкой на два осведомленных источника издание отмечает, что Зеленский в своих заявлениях был максимально откровенен по поводу перспектив принятия российской стороной украинских предложений, передает РБК.

    В ходе разговора Зеленский подчеркнул, что основная цель теперь – добиться смещения фокуса Вашингтона на усиление «давления на Россию».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, корреспондент телеканала Welt Кристоф Вайнер сообщил, что президент США Дональд Трамп не окажет поддержки плану Зеленского по урегулированию ситуации на Украине.

    Ранее The Hill отметило, что Трамп преуменьшил оптимизм Зеленского относительно предложенного мирного плана из 20 пунктов.

    Напомним, Трамп и Зеленский встретятся в воскресенье во Флориде в 13.00 по местному времени (21.00 мск).

    Комментарии (4)
    28 декабря 2025, 20:02 • Новости дня
    Песков подтвердил факт разговора Путина и Трампа
    Песков подтвердил факт разговора Путина и Трампа
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил факт разговора президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.

    Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, сообщает ТАСС. Информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ответив агентству: «Да, могу подтвердить».

    Сам Дональд Трамп ранее написал в социальной сети Truth Social, что состоявшаяся беседа с Владимиром Путиным была хорошей и очень продуктивной. По его словам, разговор прошел накануне его встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

    В пятницу, 26 декабря, глава киевского режима заявил, что рассмотрит территориальные вопросы, включая Донбасс, на переговорах с Дональдом Трампом. Кроме того, президент России Владимир Путин сообщил, что США проявили интерес к майнингу на Запорожской АЭС.


    Комментарии (7)
    29 декабря 2025, 01:27 • Новости дня
    Трамп указал Украине на угрозу потери новых территорий в ближайшие месяцы
    Трамп указал Украине на угрозу потери новых территорий в ближайшие месяцы
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Киеву стоит поспешить с урегулированием конфликта с Россией, поскольку в ближайшие месяцы Украине грозят потери новых территорий, заявил глава американского государства Дональд Трамп.

    «Часть этих территорий уже была взята. Часть этих территорий, возможно, еще доступна, но в течение следующих нескольких месяцев она может быть взята», – сказал Трамп.

    В ходе пресс-конференции после встречи с Владимиром Зеленским Трамп отметил, что территориальный вопрос в украинском конфликте остается неурегулированным. По его словам, линии соприкосновения на Украине пока не согласованы, но стороны близки к соглашению, передает РИА «Новости».

    «Им придется это уладить. Это вопрос, который им придется уладить. Но, я думаю, что все движется в правильном направлении», – сказал Трамп, отвечая на вопрос о статусе Донбасса.

    Трамп выразил надежду, что оставшиеся вопросы урегулирования на Украине могут быть согласованы в течение ближайших недель. Он заявил, что по урегулированию на Украине остались один-два острых вопроса.

    По его оценкам, встреча с Зеленским прошла хорошо, были обсуждены многие темы, а  урегулирование украинского конфликта становится все ближе, поскольку удалось достичь согласия по 95% ключевых вопросов.

    Трамп сообщил, что значительную часть гарантий безопасности для Украины возьмет на себя Европа, однако США также предоставят необходимую помощь. Он подчеркнул, что разговор с европейскими лидерами прошел конструктивно: «Все они прекрасные лидеры, и мы отлично пообщались с ними. После того, как мы закончили, мы решили, что было уместно поговорить с ними, и наша встреча прошла отлично».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча Трампа и Зеленского во Флориде завершилась. Украинские СМИ сообщали, что Трамп и Зеленский после беседы американской и украинской делегаций также провели телефонный разговор с европейскими лидерами.

    Незадолго до встречи с Зеленским Трамп провел часовой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который сильно обеспокоил украинскую делегацию.

    Комментарии (4)
    28 декабря 2025, 16:55 • Новости дня
    Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча в Минске
    Лукашенко сбили с ног во время хоккейного матча в Минске
    @ Кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Во время хоккейного матча между командой президента Белоруссии и сборной Брестской области на льду «Олимпик-Арены» в Минске Александра Лукашенко сбили с ног, сообщили СМИ.

    Инцидент произошёл из-за столкновения с бывшим нападающим сборной страны и уфимского клуба «Салават Юлаев» Ярославом Чуприсом. «Чуприс ехал спиной и не заметил белорусского лидера», – говорится в сообщении, передает телеканал НТВ.

    После падения Чуприс тут же бросил клюшку и помог Лукашенко подняться. К белорусскому президенту также подоспели и другие участники команды, чтобы убедиться, что с ним всё в порядке.

    Матч завершился с ничейным счетом 5:5. Решающую шайбу в самом конце забросил сын белорусского лидера Николай Лукашенко. Кадры падения были опубликованы в социальных сетях.

    Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко вспомнил, как в 2010 году играл в хоккей с легендарным канадцем Уэйном Гретцки во время Матча звезд КХЛ в Минске.

    Напомним, в 2022 году Лукашенко ударили клюшкой по лицу во время хоккейной игры, матч проходил в рамках соревнований среди любителей.

    Комментарии (17)
    28 декабря 2025, 11:10 • Новости дня
    Прокуратура начала проверку по факту жестокого обращения со львенком в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы организовала проверку после сообщений о жестоком обращении с 2,5- месячной львицей, ранее проживавшей в квартире в «Москва-Сити».

    Надзорный орган взял под контроль установление всех обстоятельств и причин получения множественных травм детенышем льва, передает ТАСС.

    В пресс-службе отметили, что ночью 25 декабря столичный блогер, ранее публиковавший видео с животным в социальных сетях, передал львицу волонтерам. На тот момент животное находилось в критическом состоянии. В ходе первичного ветеринарного осмотра у львицы обнаружили переломы трех конечностей, повреждение позвоночника и выраженное истощение костной ткани, предположительно вызванное плохими условиями содержания и питания.

    Прокуратура также сообщила, что в процессе проверки будет дана правовая оценка исполнению законодательства о содержании диких животных, законности покупки львицы, а также действиям владельца по статье «Жестокое обращение с животными».

    Сейчас львица проходит лечение и реабилитацию под наблюдением специалистов.

    В мае в России утвердили перечень запрещенных к содержанию животных.

    Комментарии (8)
    28 декабря 2025, 13:44 • Новости дня
    На Украине придумали способ увеличить количество ТЦК

    На Украине решили создать ТЦК в сельских населенных пунктах

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Украины зарегистрировали в Верховной раде законопроект о создании территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) на уровне сельских и поселковых населенных пунктов.

    В настоящее время жители сёл и небольших посёлков прикреплены к районным ТЦК, передает ТАСС.

    Документ предусматривает, что новые сельские и поселковые ТЦК будут наделены такими же полномочиями, как и городские. Они займутся учетом военнообязанных и проведением мобилизационных мероприятий, а также предоставлением административных и социальных услуг, в том числе по вопросам отсрочек от призыва.

    В пояснительной записке к законопроекту, которую подписал министр обороны Украины Шмыгаль, сказано: «Это позволит оптимизировать процессы мобилизации и привлечения к ответственности нарушителей, разгрузить руководителей районных территориальных центров комплектования и повысить эффективность деятельности таких центров», пишет «Страна.ua».

    Кроме того, документ предполагает трансформацию действующих обособленных отделений районных ТЦК, работающих в сельских местностях, в полноценные территориальные центры.

    Ранее депутат Верховной рады Юрий Камельчук заявил, что территориальные центры комплектования скрывает 99% избиений мобилизованных на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сотрудники территориального центра комплектования напали на ветерана ВСУ в Черкасской области Украины. Мужчина с инвалидностью третьей группы пострадал при попытке предотвратить насильственную мобилизацию своего брата в поселке Стеблев в Черкасской области.

    Комментарии (8)
    28 декабря 2025, 22:20 • Новости дня
    Зеленский надел черную рубашку и черную куртку на встречу с Трампом
    Зеленский надел черную рубашку и черную куртку на встречу с Трампом
    @ CNBC-TV18/Youtube

    Tекст: Антон Антонов

    Для переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Мар-а-Лаго Владимир Зеленский снова выбрал неофициальный стиль одежды, надев черную рубашку и черную куртку.

    Зеленский вновь решил не соблюдать строгий дресс-код, который обычно требуется для подобных официальных мероприятий. Он прибыл на переговоры в черной рубашке и черной куртке, напоминающей пиджак, как это уже было во время предыдущей встречи с Трампом.

    Президент США, по крайней мере на камеры, решил не обращать внимания на внешний вид украинского лидера, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Зеленский поссорился с Трампом прямо в Белом доме в Вашингтоне. Тогда Зеленский пришел на встречу в Овальный кабинет в поло. По мнению западных СМИ, это стало одной из причин провала переговоров.

    Комментарии (10)
    Трамп: Россия не обстреливает Запорожскую АЭС
    Зеленский заявил о согласовании США и Украиной гарантий безопасности
    Ереван высказался по вопросу вывода российских военных из базы в Гюмри
    Вучич подтвердил проведение внеочередных выборов в Сербии
    Экс-президента Киргизии Атамбаева лишили всех госнаград
    Фрагмент ракеты-носителя «Союз-21б» упал в Якутии
    Раскрыта новая схема мошенничества с домашним интернетом

    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике

    Одним из главных успехов российской экономики в 2025 году стало взятие разгоняющейся инфляции под контроль. Еще в начале года жесткая политика ЦБ по ставке – а регулятор довел ее до рекорда в 21% – казалась многим чересчур жесткой. Однако результат к концу года показал эффективность этой политики. Несмотря на это, инфляционные ожидания россиян растут. Что будет с ценами и ключевой ставкой в новом году? Подробности

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Освобождение Гуляйполя меняет повестку встречи Трампа с Зеленским

    Владимир Путин, комментируя освобождение крупного запорожского города Гуляйполе, заявил, что успехи ВС России сводят к нулю заинтересованность Москвы в отводе ВСУ с занимаемых территорий. По мнению экспертов, это заявление имеет как военное, так и дипломатическое значение. Почему взятие этого города исторически важно для России и как слова президента повлияют на встречу Дональда Трампа с Владимиром Зеленским? Подробности

    Как легко и быстро увеличить боевой состав ВМФ

    Китай открыто и для всего мира продемонстрировал то, какое значение обычные гражданские контейнеровозы могут иметь в случае войны для выполнения боевых задач. В чем плюсы и минусы установки боевых контейнерных модулей на гражданские суда и почему этот пример мог бы быть актуальным и для России? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Салаты на Новый год 2026: топ-7 рецептов для праздничного стола

      Салат – неотъемлемая часть праздничного стола. Он становится центром притяжения, создает уютную атмосферу и объединяет застолье. Встречая 2026 год – год Лошади, сделайте акцент на удаче и процветании. Подкова – сильный символ счастья – станет идеальной формой для главного салата. Наша подборка закрывает все сценарии: от классических до легких ПП-вариантов и быстрых рецептов.

    • Лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и самые яркие образы народной артистки

      Вера Алентова – имя, ставшее символом целой эпохи в отечественном кинематографе. Народная артистка России, обладательница Государственной премии СССР, она навсегда вошла в историю благодаря невероятной эмоциональной глубине, с которой воплощала на экране судьбы своих героинь. Ее творческий путь – это более пятидесяти ролей в кино и десятилетия верного служения сцене Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. От пронзительных драм до искрометных комедий – каждая работа Алентовой является мастер-классом актерского перевоплощения. Вспоминаем лучшие фильмы с Верой Алентовой, которые составляют золотой фонд российского кино.

    • Лунный посевной календарь растений на 2026 год: когда сеять, сажать, пересаживать

      Чтобы получить богатый урожай с минимальными усилиями, опытные садоводы советуют согласовывать работы с природными циклами. Лунный посевной календарь на 2026 год – это ваш персональный гид по благоприятным дням для посадки, обрезки и ухода за растениями. В нем учтены фазы Луны и ее положение в знаках зодиака, что поможет повысить всхожесть семян, улучшить приживаемость рассады и в итоге собрать больше овощей, фруктов и ягод. Все, что нужно знать для планирования успешного сезона, в этом подробном руководстве.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
