Якушев: По программе догазификации «Единой России» подключили свыше 1,1 млн домов

Tекст: Алексей Дегтярёв

Инициатива по запуску программы социальной догазификации была объявлена президентом Владимиром Путиным, она реализуется «Единой Россией» совместно с «Газпром межрегионгазом» с 2021 года, пояснил Якушев, сообщается на сайте ЕР.

Законопроект обеспечивает бесплатное подведение газа к границам гражданских домов, а также предусматривает субсидию в 100 тыс. рублей льготникам и участникам спецоперации на приобретение оборудования и подключение.

С 1 декабря 2022 года программа стала бессрочной и была расширена за счет включения детских садов, школ, больниц, амбулаторий и садоводческих товариществ, находящихся на газифицированных территориях.

По словам Якушева, за время ее действия выполнено 1,1 млн подключений, предоставлен безопасный и экономичный источник энергии тысячам семей, особенно в сельской местности.

Якушев отметил, что программа серьезно влияет на развитие регионов, а также улучшает качество работы учреждений социальной сферы, подключая к газу школы, медицинские пункты и другие объекты. Приняты законодательные решения, которые упростили процедуру подачи заявок через «Госуслуги», МФЦ, абонентские пункты «Газпром межрегионгаза» и порталы региональных операторов.

Догазификация успешно реализуется в различных регионах: например, газом обеспечен медпункт в Свете Инзенского района, садовое товарищество в Кировской области, 85 домовладений в Большом Кикерино Ленобласти, а новые газопроводы открыли возможность подключения тысяч домов в Хабаровске и Южно-Сахалинске.

Политтехнолог Дмитрий Орлов подчеркнул, что проект носит масштабный характер, а «Единая Россия» продолжает последовательно повышать уровень газификации и доступ граждан к газу, определяя догазификацию как важный инструмент улучшения жизни населения.