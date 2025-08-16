Трамп заявил о новой встрече с Путиным в случае успешных переговоров с Зеленским

Tекст: Алексей Дегтярев

Переговоры с Владимиром Зеленским назначены на 18 августа в Вашингтоне, в случае их успешного исхода может быть запланирована встреча с Путиным, указал Трамп, передает ТАСС.

«Возможно, это спасет жизни миллионов людей», – добавил он.

Как отмечала газета ВЗГЛЯД, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа приблизила наступление мира на Украине.

Источник сообщал, что Москва и Вашингтон достигли договоренностей по множеству важных вопросов, но детали раскрывать пока не планируется.