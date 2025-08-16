Реальная дипломатия пытается вернуться в тишину и прекратить бесконечное и довольно разрушительное шоу, в которое превратилось информационное пространство за истекшие десятилетия. Закрытость берёт реванш.0 комментариев
Трамп заявил о новой встрече с Путиным в случае успешных переговоров с Зеленским
Президент США Дональд Трамп допустил организацию переговоров с президентом России Владимиром Путиным после встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме.
Переговоры с Владимиром Зеленским назначены на 18 августа в Вашингтоне, в случае их успешного исхода может быть запланирована встреча с Путиным, указал Трамп, передает ТАСС.
«Возможно, это спасет жизни миллионов людей», – добавил он.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, встреча Владимира Путина и Дональда Трампа приблизила наступление мира на Украине.
Источник сообщал, что Москва и Вашингтон достигли договоренностей по множеству важных вопросов, но детали раскрывать пока не планируется.