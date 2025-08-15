  • Новость часаМинобороны назвало провокацией обвинения Киева в ударе по Сумам
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россию пригласили на похороны Запада
    Лавров спровоцировал шопинг-бум на свитеры с символикой СССР
    Москвичам предложили на выбор три концепции застройки вместо дома-книжки на Новом Арбате
    Африканский союз заявил о дискриминации континента на картах мира
    Песков подтвердил, что Трамп лично встретит Путина у трапа самолета
    Песков назвал вероятную продолжительность переговоров Путина и Трампа
    Американист оценил состав делегации США на переговорах с Россией
    Путин возложил цветы к мемориалу «Героям Алсиба» в Магадане
    Эксперт: Судьба Зеленского зависит от итогов встречи Путина и Трампа
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Алсиб» снова включился в историю

    В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.

    5 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Зачем Америке Центральная Азия

    В западной аналитике часто высказывается точка зрения, что интересы американской администрации в Центральной Азии носят исключительно экономический характер. Но кажется, это один из тех редких случаев, когда экономика (как минимум частично) выступает дымовой завесой для Realpolitik.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему важно освободить всю ДНР

    Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

    7 комментариев
    15 августа 2025, 19:50 • Новости дня

    Производитель «Роллтона» отверг обвинения в финансировании ВСУ

    Выпускающая «Роллтон» компания «Маревен фуд сэнтрал» опровергла причастность к финансированию ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Фирма, выпускающая популярные бренды «Роллтон» и Bigbon, выступила с заявлением о полном соблюдении российского законодательства и непричастности к поддержке ВСУ.

    Компания «Маревен фуд сэнтрал» категорически отвергла сообщения о переводе средств на военные цели, передает ТАСС.

    Пресс-служба заявила, что производитель «Роллтона» и Bigbon осуществляет деятельность исключительно в рамках гражданского бизнеса и в полном соответствии с законодательством России.

    «Компания ООО «Маревен фуд сэнтрал» категорически отвергает любые предположения о переводе средств на какие-либо военные цели. Мы ведем деятельность в Российской Федерации строго в соответствии с законодательством и в рамках гражданского бизнеса. Мы уже направили официальный запрос в адрес инициаторов заявлений с просьбой предоставить факты. Оставляем за собой право на правовую защиту репутации компании в случае распространения недостоверной информации», – говорится в официальном заявлении компании

    В компании также отметили, что открыты для проверок со стороны уполномоченных органов и готовы предоставить всю необходимую документацию для подтверждения прозрачности своей деятельности. Поводом для комментария стала информация о намерении «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» проверить Mareven Food Holdings Limited на предмет возможного финансирования ВСУ, которую ранее опубликовал Telegram-канал Mash.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пять предприятий алкогольной отрасли, ранее принадлежавших украинской компании «Баядера», планируют выставить на приватизацию после их изъятия за финансирование ВСУ.

    Израильский парфюмерный дом Zielinski & Rozen заявил, что не передавал ВСУ свою продукцию и понес значительный репутационный ущерб из-за появления на Украине поддельной продукции.


    14 августа 2025, 22:44 • Новости дня
    Молдавия разместила украинские военно-транспортные самолеты на своем аэродроме

    Tекст: Антон Антонов

    На военном аэродроме Маркулешты разместили украинские самолеты, в том числе военно-транспортные, сообщила гражданская авиационная администрация Молдавии.

    По информации ведомства, размещение осуществляется на основании запроса министерства внутренних дел Украины от 21 июля 2025 года и касается пяти воздушных судов, предназначенных, как заявляется, для гуманитарных и аварийных миссий, передает ТАСС.

    В частности, речь идет об одном Ан-26, трех Ан-32P и одном Ан-32B. Отмечается, что их пребывание в аэропорту «проводится в строгом соответствии с законодательством» Молдавии, а техническое обслуживание будет выполнено только авторизованными компаниями согласно заключенным договорам. Ан-26 и Ан-32В классифицируются как военно-транспортные самолеты, а Ан-32P используется для тушения пожаров, уточнили в ведомстве.

    Аэропорт Маркулешты был построен на базе бывшего советского военного аэродрома и ранее предназначался для переоборудования в гражданский объект, однако эти планы были отменены. В последние годы аэродром неоднократно становился предметом обсуждений в связи с заявлениями о его использовании для переброски грузов для Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне украинский транспортный вертолет Ка-32, следовавший из Маркулешт в Румынию, совершил вынужденную посадку на территории Молдавии. Минобороны Молдавии в 2024 году опровергло сообщения о размещении F-16 для Украины на военном аэродроме молдавской армии.

    Комментарии (5)
    15 августа 2025, 07:40 • Новости дня
    Азербайджанский наемник ВСУ с тату в виде свастики сдался в плен армии России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гражданин Азербайджана, боец 3-й штурмовой бригады ВСУ Азазаде Асим Махироглы, был взят в плен на линии соприкосновения в районе села Петровское.

    Как сообщает корреспондент ТАСС, наемник Азазаде Асим Махироглы сдался российским военным в районе села Петровское, расположенного на границе ЛНР и Харьковской области. Он служил в составе 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ и был уроженцем Баку.

    Наемник рассказал, что оказался в плену после окружения группой российских военных. «Я решил сдаться, когда понял, что дальнейшее сопротивление бессмысленно», – заявил он.

    Военнопленный продемонстрировал татуировки с нацистской символикой, среди которых была свастика. В данный момент он находится в безопасности и под контролем российских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный украинский военнослужащий рассказал об угрозах «утилизации» со стороны азербайджанского командира. Подполье в Одессе заявило о присутствии наемников из Азербайджана и Грузии.

    Комментарии (18)
    15 августа 2025, 17:33 • Видео
    Встреча на Аляске. Чего ждать?

    Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске красноречива сама по себе. Многое понятно уже сейчас, и Владимир Зеленский с Урсулой фон дер Ляйен ведут себя соответственно.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 21:57 • Новости дня
    Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече после саммита на Аляске

    Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече по Украине после саммита на Аляске

    Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече после саммита на Аляске
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп предложил провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским по вопросам Украины сразу после саммита на Аляске.

    В беседе с журналистами в Белом доме Трамп отметил, что главное в предстоящих переговорах с Путиным – подготовить почву для следующей встречи, передает ТАСС.

    «Я бы хотел, чтобы она была в действительности проведена, возможно, на Аляске, где бы мы просто оставались, поскольку это намного легче», – сказал американский лидер. По его словам, он был бы заинтересован в проведении такой встречи, как можно скорее, возможно, даже на Аляске.

    Ранее Трамп выразил уверенность в возможности достижения мирного урегулирования ситуации на Украине на встрече с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского.

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    69 комментариев

    Телеканал CBS в среду сообщил, что власти США рассматривают возможность организации личной встречи американского лидера Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Агентство Reuters писало, что место трехстороннего саммита России, США и Украины может находиться в Европе или на Ближнем Востоке.

    Комментарии (14)
    15 августа 2025, 13:17 • Новости дня
    Командование 60-й бригады ВСУ сбежало с Краснолиманского направления

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование и значительная часть личного состава 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ оставили позиции на Краснолиманском направлении, в результате чего управление батальоном утрачено.

    Треть личного состава батальона обеспечения и командование 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ самовольно покинули свои позиции на Краснолиманском направлении, передает ТАСС.

    По данным российских силовых структур, связь с этими военнослужащими полностью утрачена, а управление подразделением оказалось полностью дезорганизовано. В силовых структурах уточнили: «Практически треть военнослужащих батальона обеспечения вместе с управлением 60 ОМБр ВСУ сбежали из расположения на Краснолиманском направлении».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военнослужащие раскрыли ВС России координаты командного пункта. Несколько солдат ВСУ ранее передали координаты заградотрядов и сбежали. Офицер ВСУ Кукарин сбежал из своей части ради убежища в России.

    Комментарии (2)
    15 августа 2025, 08:06 • Новости дня
    Российская армия зашла на окраины Кировска в ДНР

    Эксперт Марочко сообщил о начале продвижения ВС России на западные окраины Кировска

    Российская армия зашла на окраины Кировска в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Передовые подразделения российской армии совместно с разведчиками приступили к заходу на западные окраины Кировска в Донецкой народной республике, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские подразделения начали заходить на западные окраины Кировска в Донецкой Народной Республике, сообщает ТАСС.

    Марочко добавил, что наступление ведется совместно с разведывательными группами. Кировск расположен северо-западнее Торского.

    Он заявил: «Украинские боевики пытаются противодействовать: в большей степени с высот южной части Торского и занимаемых позиций юго-западнее Ямполовки».

    Эксперт также отметил, что украинским военным на этом участке фронта не хватает сил. По его словам, солдаты ВСУ избегают прямых боестолкновений и в основном используют дистанционные средства поражения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Марочко сообщил о продвижении ВС России в районе Ставков в ДНР. Он также заявил о росте случаев дезертирства среди бойцов ВСУ. Марочко подтвердил начало зачистки населенного пункта Среднее в ДНР.

    Комментарии (8)
    15 августа 2025, 09:51 • Новости дня
    Российские военные уничтожили взвод «Азова» и пункт управления дронами в ДНР
    Российские военные уничтожили взвод «Азова» и пункт управления дронами в ДНР
    @ Михаил Андроник/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В районе населенного пункта Клебан-Бык в ДНР российские силы поразили пункт управления беспилотниками и уничтожили до взвода бойцов «Азова» (запрещенная в России террористическая организация), сообщило Минобороны.

    Российские военные южной группировки уничтожили взвод боевиков 12-й бригады Нацгвардии Украины (входит в «Азов») и пункт управления дронами в районе Клебан-Быка, позиции противника вскрыли с помощью разведки, указало ведомство, передает ТАСС.

    Его позиции поразили огнем 152-мм гаубицы «Мста-Б» и FPV-дронами.

    В результате операции были уничтожены два блиндажа с личным составом и пункт управления беспилотными летательными аппаратами. Общие потери противника составили до взвода пехоты, включая расчет БПЛА.

    Напомним, в Краматорске в ДНР уничтожили медиапредставителя «Азова» Ивана Смаглюка.

    До этого внутри подразделений «Азова» начался конфликт. Он разгорелся после того, как майора 12-й бригады Нацгвардии Андрея Кориневича избили бойцы 3-й штурмовой бригады.

    Комментарии (2)
    15 августа 2025, 16:38 • Новости дня
    Трамп исключил вступление Украины в НАТО

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский президент допустил вариант предоставления гарантий безопасности Украине совместно с европейскими странами, но исключил возможность ее вступления в НАТО.

    Американский президент Дональд Трамп сообщил, что США могут предоставить Украине гарантии безопасности вместе с Европой, однако вариант присоединения Киева к НАТО он исключил, передает ТАСС.

    Трамп заявил: «Возможно. Вместе с Европой и другими странами», отвечая на вопрос о перспективах предоставления гарантий безопасности. Он подчеркнул, что эти меры поддержки не предусматривают членство Украины в НАТО, поскольку, по его словам, «определенные вещи не произойдут».

    Об этом Трамп заявил журналистам на борту самолета, направляясь в Анкоридж на встречу с президентом России Владимиром Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп сообщил о возможности сокращения американских войск в Европе. Трамп заявил о готовности предоставить Украине гарантии безопасности без включения в НАТО. Американский лидер также выразил обеспокоенность, что участие Владимира Зеленского в саммите с Россией на Аляске 15 августа может сорвать переговоры по украинскому урегулированию.

    Комментарии (7)
    15 августа 2025, 11:41 • Новости дня
    Десантники уничтожили железобетонные укрепления ВСУ за Часовым Яром

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Десантники 98-й дивизии наносят удары по железобетонным укреплениям ВСУ за Часовым Яром, используя разведывательно-ударные дроны и артиллерию.

    Десантники 98-й воздушно-десантной дивизии продолжают уничтожать позиции ВСУ в бетонных укреплениях за Часовым Яром в Донбассе, передает РИА «Новости». Они разрушили несколько опорных пунктов и пехоты противника, а также уничтожили созданную ВСУ инфраструктуру.

    По словам одного из бойцов, сейчас в направлении Константиновки активно вскрываются блиндажи и опорные пункты противника. Российские военнослужащие отмечают, что украинские солдаты пытаются использовать инженерные сооружения для обороны, однако десантники с помощью разведывательно-ударных дронов и артиллерии наносят точные удары по обнаруженным позициям.

    Артиллерист с позывным «Дукалис» добавил: «Мы работаем сейчас по уничтожению опорных пунктов противника, потому, что после освобождения Часова Яра противник начал окапываться и пытается закрепиться». В результате этих действий, по данным военных, возможности ВСУ к обороне на этом участке фронта существенно снижаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Для освобождения Часова Яра бойцы прошли 20 километров под артобстрелами. В Часовом Яре уничтожили самую большую за всю историю спецоперации на Украине группировку ВСУ.

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 19:25 • Новости дня
    Минобороны назвало провокацией обвинения Киева в ударе по Сумам

    Минобороны отвергло заявления Киева об ударе по рынку в Сумах

    Минобороны назвало провокацией обвинения Киева в ударе по Сумам
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Вера Басилая

    Обвинения Украины о якобы нанесении ВС России удара по рынку в центре Сум являются намеренной провокацией, сообщили в Министерстве обороны России,

    Обвинения Киева по поводу удара российских Вооруженных сил по рынку в Сумах являются провокацией, сообщили в Министерстве обороны России. В Telegram-канале Минобороны отметили, что подобные заявления направлены на создание негативного информационного фона для срыва будущих переговоров между Россией и США в Анкоридже на Аляске.

    Российские военные подтвердили, что никакие удары по Сумам и другим населенным пунктам не осуществлялись.

    Минобороны России предупреждало, что власти Украины готовят подобную провокацию перед саммитом России и США.

    МИД России сообщил о росте террористической активности Киева перед саммитом на Аляске.

    Комментарии (2)
    15 августа 2025, 02:23 • Новости дня
    В результате атаки БПЛА на дом в Курске начался пожар и погибла женщина
    В результате атаки БПЛА на дом в Курске начался пожар и погибла женщина
    @ Главное управление МЧС по Курской области/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В Курске после атаки украинского беспилотника на многоэтажный дом начался пожар, погибла женщина, пострадали еще шесть человек, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    «Бесчеловечные преступления украинских нацистов», – заявил Хинштейн в Telegram.

    По его словам, ночью в Железнодорожном районе Курска беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом, вызвав пожар на четырех верхних этажах здания.

    Одна женщина погибла, еще шесть человек получили ранения, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. «Нет слов, чтобы выразить всю боль и несправедливость от этого преступления», – заявил Хинштейн.

    В настоящее время на месте происшествия продолжают работу оперативные службы и пожарные, ликвидирующие огонь. Утром запланирован подомовой обход для фиксации всех повреждений, будет организована помощь в восстановлении поврежденного жилья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хинштейн сообщил о ранении трех человек в результате атак украинских беспилотников на Рыльский и Глушковский районы.

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 16:23 • Новости дня
    Экс-директор парка «Патриот» получил срок за мошенничество

    Суд приговорил бывшего главу парка «Патриот» Ахмедова к пяти годам

    Tекст: Денис Тельманов

    Одинцовский городской суд приговорил к пяти годам заключения экс-директора парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова наказание за строительство дома для бывшего замминистра обороны Павла Попова на средства, выделенные парку «Патриот».

    Бывший директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов осужден на пять лет лишения свободы и оштрафован на 500 тыс. рублей, передает ТАСС. Его признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге.

    Суд установил, что Ахмедов незаконно построил дом и другие объекты на участке, который принадлежал экс-заместителю главы Минобороны генералу армии Павлу Попову. Согласно приговору, он отбывать наказание будет в колонии общего режима.

    «Назначить Ахмедову общий срок наказания в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием в колонии общего режима и штраф в 500 тыс. рублей», – говорится в оглашении приговора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, прокуратура настаивает на шести годах колонии для бывшего руководителя парка «Патриот» Вячеслава Ахмедова, обвиняемого в хищении более 25 млн рублей.

    Военная прокуратура заявила, что бывший замминистра обороны Павел Попов создал организованную преступную группу для хищения средств, выделенных на строительство парка «Патриот».

    Главная военная прокуратура установила, что финансирование, выделенное на благоустройство парка «Патриот», было потрачено на строительство двухэтажного жилого дома, гостевого дома и гаража на даче сына Попова.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 22:44 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль последнюю трассу снабжения ВСУ в Красноармейске

    ВС России заблокировали последнюю трассу снабжения ВСУ в Красноармейске

    Tекст: Вера Басилая

    Последняя дорога снабжения ВСУ в Красноармейске ( украинское название – Покровск) оказалась под огневым контролем российских военных, что осложнило логистику для противника, сообщил разведчик с позывным «Король».

    Российские подразделения группировки войск «Центр» взяли под огневой контроль последнюю трассу снабжения украинских войск в Красноармейске (украинское название – Покровск), передает РИА «Новости».

    Разведчик с позывным «Король» отметил, что логистические пути противника практически отрезаны, безопасных маршрутов для перемещения техники к Красноармейску и Мирнограду с их стороны не осталось.

    Он уточнил, что данная трасса ранее была защищена противодроновой сеткой, однако разведчики выявили разрывы в укрытии и начали поражать украинскую технику в туннеле. По его словам, российские военные начали выбирать оптимальное время для ударов, когда по дороге проходило наибольшее число украинской техники, что привело к потере возможности безопасно использовать маршрут.

    Минобороны России ранее информировало, что группировка «Центр» нанесла поражение украинским войскам в районе Красноармейска и других населенных пунктов Донецкой народной республики.

    Ранее транспортная магистраль между Красноармейском и Павлоградом оказалась под полным огневым контролем российских военных.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о переброске сил ВСУ под Красноармейск.

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 07:29 • Новости дня
    Над Россией уничтожили 53 украинских дрона за ночь

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь с четверга на пятницу дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали 53 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Над Курской областью уничтожили 13 дронов, 11 – над Ростовской, семь – над Самарской, шесть – над Белгородской, пять – над Орловской, четыре – над Брянской, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, четыре дрона ликвидировали над Воронежской областью, по одному над Саратовской областью и над Калмыкией, и также один уничтожили над акваторией Азовского моря.

    Ранее ВС России пресекли попытку атаки дронов на Бердянск и Мелитополь.

    Также в Самарской области средства ПВО сбили 13 дронов.

    До этого при атаке беспилотника в Белгородской области пострадал мирный житель.

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 09:08 • Новости дня
    В Красноармейске бабушка с иконой выбежала к российскому дрону

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Красноармейске (укр. название – Покровск) местная жительница с иконой вышла навстречу российскому беспилотнику, чтобы указать на присутствие мирных людей в районе боевых действий, сообщил разведчик группировки войск «Центр» с позывным «Король».

    Российский беспилотник вел наблюдение за районом, где была замечена православная молельня, пояснил «Король» РИА «Новости».

    Во время осмотра из здания выбежала пожилая женщина с иконой в руках, операторы дрона расценили это как сигнал о присутствии мирных жителей. «Бабушка с иконой, что дало нам понять, что в этом месте нам работать не нужно», – сказал собеседник.

    По словам разведчика, после просмотра записей стало понятно, что женщина специально показывала икону, чтобы привлечь внимание операторов дрона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, В мае в Часовом Яре российские бойцы провели срочную эвакуацию мирных жителей, скрывавшихся в подвалах, где заканчиваются вода и продукты.

    В марте в ходе эвакуации в Часовом Яре российские военнослужащие отвлекали огонь противника на себя, чтобы дать возможность мирным жителям покинуть опасную зону.

    В апреле военнослужащие группировки «Восток» эвакуировали из-под обстрелов ВСУ четверых жителей Константинополя в ДНР.

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 07:10 • Новости дня
    Мирошник: Зеленский не может подписывать соглашения из-за своего статуса

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Владимир Зеленский не сможет оформить итоговые договоренности по Украине из-за истекших полномочий и отсутствия легитимности, заявил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «Зеленский как лидер Украины – как он себя называет – неприемлем. Он не может ничего подписать, потому что его полномочия не подтверждены, срок пребывания при власти истек», – сказал Мирошник ТАСС.

    Дипломат добавил, что подпись Зеленского на международных соглашениях будет считаться ничтожной для всех сторон переговоров.

    Это обстоятельство может стать причиной для оспаривания любых договоренностей, подписанных от имени Украины Зеленским. Присутствие Зеленского на переговорах становится неинтересным, если только его полномочия не будут подтверждены новыми выборами.

    Мирошник также добавил, что проведение каких-либо избирательных процедур на Украине невозможно до окончания военного положения.

    Возможные же выборы на украинской территории сравнимы с выборами «в концлагере», поскольку там отсутствует политическая альтернатива, и запад может свободно влиять на допущенную к политической борьбе оппозицию.

    Ранее Трамп предложил провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским по вопросам Украины сразу после саммита на Аляске.

    Информационные агентства сообщали, что место трехстороннего саммита России, США и Украины может быть в Европе или на Ближнем Востоке.

    Кроме того, американская пресса писала, что власти США рассматривают возможность организации личной встречи Трампа, Путина и Зеленского.

    Комментарии (0)
    Главное
    Производитель «Роллтона» отверг обвинения в финансировании ВСУ
    Трамп обсудил с Лукашенко освобождение 1,3 тыс заключенных в Белоруссии
    Трамп исключил вступление Украины в НАТО
    Российские военные начали применять тактику «черепашек-ниндзя» в Красноармейске
    Член ОП: Запрет судимым работать курьерами затруднит их ресоциализацию
    США удвоили вместимость тюрем для иммигрантов к 2026 году
    Экс-директор парка «Патриот» получил срок за мошенничество

    Какой исход переговоров на Аляске выгоден рублю и золоту

    От того, как пройдут переговоры на Аляске двух глав государств, зависит дальнейшая судьба российской валюты, а также золота как защитного актива и криптовалюты, которая стала современной страховкой от мировых потрясений. Почему для этих активов благом будут совершенно разные сценарии исхода встречи Путина и Трампа? Подробности

    Перейти в раздел

    Россию на Аляске представит команда профессионалов

    В пятницу в 22:30 по московскому времени на Аляске начнутся исторические переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Российская делегация летит в США на фоне значительных военных успехов. Позицию Москвы по урегулированию конфликта на Украине разделяют страны Глобального Юга. Однако эксперты отмечают: ждать прорывов пока не стоит – речь идет лишь об отправной точке нормализации диалога. Подробности

    Перейти в раздел

    Дальнобойные ракеты Украины уничтожены на производственном этапе

    ФСБ и Минобороны России провели совместную операцию по уничтожению на Украине заводов по производству оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». Дальность новой баллистической ракеты позволяла ВСУ наносить удары вглубь территории Белоруссии и России. Информацию о военных заводах и участии в проекте Германии российские оперативники собирали последние два года. Эксперты считают эту операцию вехой в процессе демилитаризации Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    Общемировой кризис заставит воевать роботами

    Бушующий во всем мире демографический кризис – резкий спад рождаемости – стал оказывать влияние на вооруженные силы. Первой пострадавшей в этом смысле страной стала Южная Корея, которая столкнулась со значительным сокращением армии. Однако уже вскоре с той же проблемой столкнется множество других государств. Решить ее можно только одним путем. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      «Алсиб» снова включился в историю

      В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.

      5 комментариев
    • Сергей Лебедев Сергей Лебедев
      Зачем Америке Центральная Азия

      В западной аналитике часто высказывается точка зрения, что интересы американской администрации в Центральной Азии носят исключительно экономический характер. Но кажется, это один из тех редких случаев, когда экономика (как минимум частично) выступает дымовой завесой для Realpolitik.

      0 комментариев
    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Почему важно освободить всю ДНР

      Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

      7 комментариев
    Перейти в раздел

    • Встреча на Аляске. Чего ждать?

      Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске красноречива сама по себе. Многое понятно уже сейчас, и Владимир Зеленский с Урсулой фон дер Ляйен ведут себя соответственно.

    • Революция в Сербии началась?

      В ходе ночных беспорядков и уличных боев в Сербии пострадали десятки человек. Протестующие требуют отставки президента Александра Вучича. Сам Вучич предупреждает, что в стране пытаются разжечь гражданскую войну.

    • «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

      Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации