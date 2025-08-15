Производитель «Роллтона» отверг обвинения в финансировании ВСУ

Выпускающая «Роллтон» компания «Маревен фуд сэнтрал» опровергла причастность к финансированию ВСУ

Tекст: Денис Тельманов

Компания «Маревен фуд сэнтрал» категорически отвергла сообщения о переводе средств на военные цели, передает ТАСС.

Пресс-служба заявила, что производитель «Роллтона» и Bigbon осуществляет деятельность исключительно в рамках гражданского бизнеса и в полном соответствии с законодательством России.

«Компания ООО «Маревен фуд сэнтрал» категорически отвергает любые предположения о переводе средств на какие-либо военные цели. Мы ведем деятельность в Российской Федерации строго в соответствии с законодательством и в рамках гражданского бизнеса. Мы уже направили официальный запрос в адрес инициаторов заявлений с просьбой предоставить факты. Оставляем за собой право на правовую защиту репутации компании в случае распространения недостоверной информации», – говорится в официальном заявлении компании

В компании также отметили, что открыты для проверок со стороны уполномоченных органов и готовы предоставить всю необходимую документацию для подтверждения прозрачности своей деятельности. Поводом для комментария стала информация о намерении «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» проверить Mareven Food Holdings Limited на предмет возможного финансирования ВСУ, которую ранее опубликовал Telegram-канал Mash.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пять предприятий алкогольной отрасли, ранее принадлежавших украинской компании «Баядера», планируют выставить на приватизацию после их изъятия за финансирование ВСУ.

Израильский парфюмерный дом Zielinski & Rozen заявил, что не передавал ВСУ свою продукцию и понес значительный репутационный ущерб из-за появления на Украине поддельной продукции.



