В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.5 комментариев
Минюст включил Солонина и Курмоярова в список иноагентов
Историк Солонин и экс-священник Курмояров признаны иностранными агентами
В реестр иностранных агентов внесены писатель Марк Солонин и бывший иеромонах Иоанн Курмояров, которые, как утверждается, проживают за границей.
Марк Солонин и Иоанн Курмояров включены в перечень иностранных агентов, передает ТАСС. В пресс-релизе Минюста РФ отмечается, что они распространяли недостоверную информацию относительно решений и политики российских государственных органов, а также выступали против проведения спецоперации на Украине. Также уточняется, что оба находятся за пределами Российской Федерации.
Кроме того, в сообщении ведомства подчеркивается, что Курмояров распространял недостоверные сведения о Русской православной церкви.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мещанский суд Москвы признал блогера и иноагента Илью Варламова* виновным в распространении фейков о российской армии.
Писатель Дмитрий Быков*, признанный иностранным агентом, был объявлен в международный розыск по делу о распространении фейков об армии.
Финансист Андрей Мовчан и актриса Оксана Мысина пополнили список иноагентов после обвинений в распространении недостоверной информации о России.