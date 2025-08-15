Минюст включил Солонина и Курмоярова в список иноагентов

Историк Солонин и экс-священник Курмояров признаны иностранными агентами

Tекст: Денис Тельманов

Марк Солонин и Иоанн Курмояров включены в перечень иностранных агентов, передает ТАСС. В пресс-релизе Минюста РФ отмечается, что они распространяли недостоверную информацию относительно решений и политики российских государственных органов, а также выступали против проведения спецоперации на Украине. Также уточняется, что оба находятся за пределами Российской Федерации.

Кроме того, в сообщении ведомства подчеркивается, что Курмояров распространял недостоверные сведения о Русской православной церкви.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мещанский суд Москвы признал блогера и иноагента Илью Варламова* виновным в распространении фейков о российской армии.

Писатель Дмитрий Быков*, признанный иностранным агентом, был объявлен в международный розыск по делу о распространении фейков об армии.

Финансист Андрей Мовчан и актриса Оксана Мысина пополнили список иноагентов после обвинений в распространении недостоверной информации о России.