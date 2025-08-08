  • Новость часаКанатная дорога оборвалась в курортной зоне Нальчика
    Дмитрий Самойлов Дмитрий Самойлов Если «список Эпштейна» существует, то последние времена наступили

    Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Днепр станет последним рубежом обороны ВСУ

    Этой зимой российские войска могут быть под Киевом. Сходные, но не столь конкретные оценки звучат из уст ряда западных экспертов, которые полагают, что потери ВСУ ведут к их обескровливанию, и наступление российских войск уже не остановить.

    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Пашинян едет в Америку капитулировать

    Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».

    8 августа 2025, 18:56 • Новости дня

    Минюст включил финансиста Мовчана и актрису Мысину в реестр иноагентов

    Tекст: Евгения Караваева

    Финансист Андрей Мовчан и актриса Оксана Мысина пополнили список иноагентов после обвинений в распространении недостоверной информации о России.

    Минюст включил Мовчана и Мысину в перечень иностранных агентов, передает ТАСС.

    Ведомство сообщило, что они размещали недостоверные сведения о решениях и политике органов власти России, а также публиковали недостоверную информацию, формирующую негативный образ Вооруженных сил РФ. Оба признанных иноагентами лица проживают за пределами страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Минюст расширил перечень иностранных агентов, включив в него Андрея Пивоварова и Рустама Солнцева. А Росфинмониторинг внес Романа Колезева в перечень экстремистов и террористов.

    8 августа 2025, 09:08 • Новости дня
    Премьер Грузии назвал заказчиков войны-2008 с Россией
    Премьер Грузии назвал заказчиков войны-2008 с Россией
    @ DAVID MDZINARISHVILI/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Войну с Россией в 2008 году начал режим бывшего президента Михаила Саакашвили по заказу deep state, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в связи с 17-й годовщиной начала военных действий, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Антидемократический, кровавый режим Саакашвили начал войну по заказу deep state», – заявил он, порекомендовав журналистам спросить у президента США Дональда Трампа, что такое «глубинное государство».

    Председатель кабмина Грузии назвал случившееся в августе 2008 года «трагедией» и сказал, что «Саакашвили должен ответить за начало войны».

    Ираклий Кобахидзе напомнил, что еще в 2008 году в резолюции ПАСЕ сказано об ответственности Грузии за начало широкомасштабных боевых действий, и этот документ подписан представителями прежних властей страны.

    Премьер-министр назвал при этом грузинских солдат «героями» и обвинил Россию в «оккупации» Абхазии и Южной Осетии.

    Премьер-министр Грузии назвал войну 2008 года «катастрофической авантюрой» и «заказным предательством».

    Со своей стороны, МИД Грузии в пятницу заявил, что «Грузия проводит политику мирного урегулирования грузино-российского конфликта для обеспечения деоккупации страны и ее мирного объединения».

    Грузинское внешнеполитическое ведомство назвало действия России в августе 2008 года «полномасштабной военной агрессией, которая повлекла оккупацию двух регионов Грузии – Абхазии и Южной Осетии».

    7 августа 2025, 21:20 • Новости дня
    Президент ОАЭ прокомментировал встречу с Путиным по-русски

    Президент ОАЭ на русском языке рассказал о встрече с Путиным

    Президент ОАЭ на русском языке рассказал о встрече с Путиным
    @ Алексей Никольский/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян после встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве разместил на своей странице в соцсетях запись на русском языке о стремлении укреплять международное сотрудничество ради мира и стабильности.

    Президент ОАЭ в своем аккаунте в соцсетях прокомментировал встречу с Путиным на русском языке. По словам президента, стороны обсудили стратегическое партнерство между ОАЭ и Россией и рассмотрели варианты дальнейшего развития сотрудничества ради интересов обеих стран, передает РИА «Новости».

    Шейх Мухаммед отметил, что ОАЭ намерены и дальше укреплять международное сотрудничество, чтобы преодолевать глобальные вызовы. По его словам, страна стремится к достижению мира, стабильности и процветания на региональном и международном уровне. Президент подчеркнул, что эти усилия направлены на благо всех государств и народов.

    Напомним, в четверг президент ОАЭ прилетел в Москву с официальным визитом. Путин назвал ОАЭ дружественной России страной и сообщил о росте взаимных инвестиций.

    Россия и Объединенные Арабские Эмираты на полях переговоров президентов Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна закрепили подписями два новых соглашения, охватывающих сотрудничество в инвестиционной и транспортной сферах.

    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    8 августа 2025, 10:40 • Новости дня
    ВСУ передали координаты заградотрядов нацгвардии российской стороне
    ВСУ передали координаты заградотрядов нацгвардии российской стороне
    @ Виктор Антонюк/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военнослужащие 31-й бригады ВСУ передали российским военным точные координаты позиций заградительных отрядов нацгвардии в Днепропетровской области, используя мессенджер, сообщили в российских силовых структурах.

    Солдаты 31-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины передали российским военным координаты скопления заградительных отрядов в Днепропетровской области, передает ТАСС.

    В российских силовых структурах уточнили: «Координаты мест расположения и скопления заградотрядов 17-й бригады российской стороне передали через мессенджер солдаты 31-й бригады ВСУ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Днепропетровской области удары ФАБ ликвидировали два новых заградотряда 17-й бригады нацгвардии Украины. В результате ударов погибли десять человек.

    7 августа 2025, 20:36 • Новости дня
    СМИ: Киев согласился на инициативу Москвы по перемирию в небе
    СМИ: Киев согласился на инициативу Москвы по перемирию в небе
    @ Markus Scholz/ dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Киев согласился на предложенное Москвой перемирие в небе, сообщили украинские СМИ.

    Пока официального подтверждения этой инициативы от обеих сторон не поступало, передает издание «Страна».

    Ранее сообщалось, что турецкие власти пока не получили подтверждения о переговорах президента РФ Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа, которые могут пройти на следующей неделе в Стамбуле.

    В четверг Трамп заявил о возможности скорой встречи с президентом России Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

    8 августа 2025, 08:50 • Новости дня
    Уоллес спрогнозировал последствия переговоров Путина и Трампа для Зеленского

    Экс-министр обороны Британии Уоллес: Трамп заставит Зеленского пойти на уступки

    Уоллес спрогнозировал последствия переговоров Путина и Трампа для Зеленского
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп способен склонить Владимира Зеленского к уступкам на переговорах, особенно учитывая опыт жестких переговоров у лидеров России и США, заявил бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

    Уоллес считает, что Дональд Трамп может оказать давление на Владимира Зеленского и вынудить его пойти на уступки в процессе переговоров, передает РИА «Новости».

    По его словам, в НАТО есть две другие ядерные державы – Франция и Британия, и, по мнению Уоллеса, важно, чтобы Европа присутствовала на переговорах.

    Он также отметил, что Владимир Путин и Дональд Трамп ведут переговоры жестко и способны оказывать серьезное давление на своих оппонентов.

    Президент России Владимир Путин заявил, что для проведения переговоров с Владимиром Зеленским необходимо сформировать соответствующие условия.

    Напомним, Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Ведущие международные издания отметили, что встреча Путина и Трампа может изменить динамику украинского конфликта и политическую ситуацию в Европе.

    7 августа 2025, 20:28 • Новости дня
    Bloomberg сообщил о приостановке закупок российской нефти индийскими НПЗ

    Индийские НПЗ остановили покупки российской нефти из-за пошлин США

    Bloomberg сообщил о приостановке закупок российской нефти индийскими НПЗ
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы прекратили закупки российской нефти после введения Соединенными Штатами 25-процентных тарифов на индийский импорт.

    Как сообщает Bloomberg, индийские государственные НПЗ приостановили закупки российской нефти после введения Соединенными Штатами 25-процентных тарифов на импорт из Индии. Официальных указаний от правительства Индии о прекращении закупок сырья из России не поступало.

    Правительство Нарендры Моди выступает против введенных Соединенными Штатами тарифов и продолжает сопротивляться инициативам Белого дома.

    Несмотря на это, индийские НПЗ приняли решение временно отказаться от новых контрактов на закупку российской нефти на фоне угрозы экономических потерь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон ведет переговоры с азиатскими странами о возможности стать для них главным поставщиком энергоресурсов. Мировые цены на нефть выросли на 1% после пяти торговых сессий снижения. США введут больше вторичных санкций в отношении торговых партнеров России.

    8 августа 2025, 08:26 • Новости дня
    В Одессе нанесен удар по пункту дислокации иностранных наемников

    Подпольщик Лебедев: В Одессе уничтожен склад с оружием и поражен пункт наемников

    В Одессе нанесен удар по пункту дислокации иностранных наемников
    @ Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В результате атаки в Одессе был уничтожен склад с вооружением и поражен пункт временной дислокации иностранных наемников, включая европейцев и латиноамериканцев, сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

    Об ударе по пункту временной дислокации с иностранными наемниками и уничтожении крупного склада с оружием в Одессе сообщил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА «Новости».

    По его словам, среди наемников были как латиноамериканцы, так и европейцы, а также действующие офицеры стран НАТО. Он уточнил, что часть раненых эвакуировали на вертолетах, остальных вывезли машинами скорой помощи.

    Лебедев добавил, что уничтоженный склад хранил большое количество оружия, среди которого, по его словам, могли находиться ракеты. О точном количестве пострадавших и объемах уничтоженного вооружения не сообщается.

    Ранее временный пункт дислокации вооруженных сил Украины с наемниками уничтожили в Одесской области.

    Подполье также сообщило об ударе по военному аэродрому в Хмельницкой области.

    8 августа 2025, 14:52 • Новости дня
    Опубликованы кадры эвакуации отдыхающих с пляжей в Сочи
    Опубликованы кадры эвакуации отдыхающих с пляжей в Сочи
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Видео эвакуации отдыхающих с пляжей в Сочи и окрестностях из-за атаки беспилотников появилось в Сети.

    Об эвакуации людей с пляжных территорий Сочи сообщил Telegram-канал оперштаба Краснодарского края. В сообщении говорится, что введена тревога «Беспилотная опасность», и гостей, а также жителей курорта просят немедленно покинуть пляжи.

    На появившихся в Сети кадрах видно, как люди собирают свои вещи и спешно покидают прибрежную территорию.

    Сотрудники отелей и санаториев начали сопровождать отдыхающих в укрытия и проводят разъяснительную работу по соблюдению мер безопасности.

    В пятницу глава Сочи Андрей Прошунин сообщил, что системы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников на город.

    Ранее в аэропорту Сочи приостановили прием и отправку всех воздушных судов из-за мер безопасности.

    8 августа 2025, 04:41 • Новости дня
    Минюст США объявил вознаграждение в 50 млн долларов за помощь в поимке Мадуро
    Минюст США объявил вознаграждение в 50 млн долларов за помощь в поимке Мадуро
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Генеральный прокурор США Пэм Бонди объявила вознаграждение в 50 млн долларов за информацию, которая поможет арестовать президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

    На своей странице в соцсети Х Бонди разместила видео, в котором обвинила Мадуро в сотрудничестве с такими преступными группировками, как «Трен де Арагуа» и наркокартель «Синалоа».

    По ее словам, Мадуро – главный источник и распространитель смертоносного зелья, а помогает ему в этом статус, так как он использует международные преступные связи.

    Бонди считает президента Венесуэлы угрозой нацбезопасности США и призывает помочь скорее его изловить.

    По данным Госдепартамента, США ранее предлагали вознаграждение в размере 25 млн долларов за информацию, касающуюся Мадуро, уточнило Reuters.

    Президент Венесуэлы Мадура оказался вдвое опаснее террориста Усамы бен Ладена, за помощь в поимке которого ФБР с 2001 по 2011 годы предлагало 25 млн. долларов.

    Как писала в мае газета ВЗГЛЯД, два высокопоставленных сотрудника американской разведки были уволены после того, как их выводы поставили под сомнение связь венесуэльской банды Tren de Aragua с режимом Николаса Мадуро.

    При этом на парламентских и региональных выборах в Венесуэле альянс социалистов добился убедительной победы, обеспечив контроль почти во всех ключевых регионах страны.

    8 августа 2025, 12:10 • Новости дня
    Стало известно о возможном месте проведения встречи Путина и Трампа

    ТАСС: Встреча Путина и Трампа может пройти в арабской стране

    Стало известно о возможном месте проведения встречи Путина и Трампа
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В качестве возможной площадки для встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа рассматривают одну из арабских стран, обсуждение этого вопроса уже ведется.

    Возможность организации встречи президентов России и США в одной из арабских стран обсуждается, передает ТАСС.

    Источник агентства сообщил: «Обсуждались возможности в одной из арабских стран».

    Переговоры о месте и времени саммита продолжаются, однако конкретные детали не уточняются. Известно только, что вариант ближневосточного государства рассматривается в качестве одной из площадок для будущей встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и США согласовали договоренность о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Дональд Трамп заверил, что для переговоров с Владимиром Путиным нет никаких условий и не требуется его предварительная встреча с Владимиром Зеленским.

    Бывший министр обороны Британии Бен Уоллес отметил, что Дональд Трамп способен склонить Владимира Зеленского к уступкам на переговорах благодаря опыту жестких переговоров лидеров России и США.

    8 августа 2025, 12:52 • Новости дня
    NBC: Трамп накричал на Нетаньяху из-за слов о голоде в Газе
    NBC: Трамп накричал на Нетаньяху из-за слов о голоде в Газе
    @ Pete Marovich/CNP/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе телефонного разговора президент США Дональд Трамп резко отреагировал на слова премьера Израиля Биньямина Нетаньяху об отсутствии массового голода на территории Газы, заявив, что видел доказательства обратного, сообщает NBC.

    Источники канала NBC отмечают, что Трамп во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху повысил голос, когда тот заявил, что сообщения о массовом голоде в секторе Газа не соответствуют действительности, передает РИА «Новости».

    Собеседниками телеканала стали высокопоставленный американский чиновник, два бывших чиновника из США и еще один западный чиновник.

    Как отмечает NBC, Трамп усомнился в заявлениях Нетаньяху, заявив, что, судя по кадрам в новостях, дети в Газе выглядят очень голодными. В ответ израильский премьер выразил желание обсудить ситуацию лично и запросил телефонный разговор, который состоялся в течение нескольких часов.

    Разговор 28 июля стал напряженным, поскольку Белый дом выражал обеспокоенность работой Гуманитарного фонда Газы, который поддерживают США и Израиль. Нетаньяху в ходе беседы настаивал, что информация о голоде в Газе сфабрикована ХАМАС, однако Трамп резко перебил его и заявил, что не желает слышать заявления о фейковом голоде, так как располагает доказательствами обратного.

    Один из бывших американских чиновников рассказал NBC, что разговор был прямым и в основном односторонним: большую часть времени говорил именно Трамп, сосредоточив внимание на вопросах гуманитарной поддержки региона.

    Ранее Минздрав сектора Газа заявил, что число погибших от голода достигло 193 человек.

    В центральной части сектора Газа грузовик с продуктами гуманитарной помощи опрокинулся на толпу людей, что привело к гибели 20 человек и десяткам пострадавших.

    Организацию Объединенных Наций попросили официально признать сектор Газа зоной голода.

    8 августа 2025, 00:17 • Новости дня
    Reuters узнало о договоренности Алиева и Пашиняна по «Маршруту Трампа»
    Reuters узнало о договоренности Алиева и Пашиняна по «Маршруту Трампа»
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент США Дональд Трамп встретился с лидерами Армении и Азербайджана в Белом доме перед тем, как в пятницу подписать мирное соглашение, которое утверждает исключительные права США на разработку стратегического транзитного коридора через Южный Кавказ, передает Reuters.

    «Мирное соглашение может преобразить Южный Кавказ – энергопроизводящий регион, граничащий с Россией, Европой, Турцией и Ираном, пересеченный нефте- и газопроводами, но раздираемый закрытыми границами и давними этническими конфликтами», – передает Reuters со ссылкой на близкие к переговорам источники.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян присоединятся к Трампу в Белом доме для переговоров и церемонии подписания, сообщили американские официальные лица.

    Они подпишут рамочный документ, направленный на достижение «конкретного пути к миру» и решение давно назревшей транзитной проблемы, добавили информаторы агентства.

    Азербайджан запросил транспортный коридор через Армению, который соединит большую часть его территории с Нахичеванью, азербайджанским анклавом, граничащим с союзником Баку – Турцией.

    «Согласно тщательно согласованным документам, которые политики подпишут в пятницу, Армения планирует предоставить Соединенным Штатам эксклюзивные особые права на разработку на длительный срок транзитного коридора, который будет назван «Маршрутом Трампа для международного мира и процветания» и известен под аббревиатурой TRIPP», – заявили источники.

    Маршрут будет эксплуатироваться в соответствии с законодательством Армении, а Соединенные Штаты передадут землю в субаренду консорциуму, занимающемуся инфраструктурой и управлением.

    «Благодаря коммерческим средствам этот шаг разблокирует регион и предотвратит дальнейшие военные действия»,  – заявил один из источников.

    Лидеры Армении и Азербайджана также подпишут документы с просьбой о роспуске Минской группы ОБСЕ, которая с момента своего создания в 1992 году является сопредседателем Франции, России и США для посредничества в урегулировании конфликта.

    Как писала в июне газета ВЗГЛЯД, премьер Армении Пашинян заявил, что Зангезурского коридора не будет, но объявил о намерении реализовать проект «Перекресток мира», предполагающий восстановление Мегринской железной дороги и создание международных транспортных маршрутов.

    Член Совета по правам человека при президенте России Марина Ахмедова накануне встречи Алиева и Пашиняна с главой Белого дома Дональдом Трампом поделилась, что Алиев получит контроль над Зангезурским коридором, а армянский премьер Никол Пашинян – гарантии безопасности.

    При этом в беседе с газетой ВЗГЛЯД военный эксперт Евгений Крутиков отметил, что Пашинян едет в Америку капитулировать.

    8 августа 2025, 11:07 • Новости дня
    Пилот вертолета Robinson умер после посадки на вулкане Камчатки

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На Камчатке пилот туристического вертолета Robinson скончался после вынужденной посадки на действующем вулкане Крашенинникова, сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК.

    Пилот вертолета Robinson посадил воздушное судно на вулкане Крашенинникова и скончался, тургруппа, находившаяся на борту, не получила травм, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

    Количество туристов уточняется.

    Вулкан Крашенинникова начал проявлять активность в начале августа впервые почти за 600 лет. Ему присвоили оранжевый код авиационной опасности из-за рисков для низколетящих воздушных судов, связанных с выбросами пепла.

    В 2024 году истребитель EA-18G Growler разбился у вулкана Рейнир во время тренировочного полета.

    Тогда же в Техасе вертолет, на борту которого находились четыре человека, включая ребенка, врезался в радиовышку, произошел крупный пожар, погибли несколько человек.

    8 августа 2025, 09:24 • Новости дня
    В США назвали пять возможных сценариев окончания конфликта на Украине

    CNN перечислил пять сценариев окончания конфликта после встречи Путина и Трампа

    В США назвали пять возможных сценариев окончания конфликта на Украине
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Вера Басилая

    После встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа возможны пять сценариев завершения конфликта на Украине, среди которых только один благоприятен для Киева, сообщает канал CNN.

    Потенциальные сценарии окончания конфликта на Украине после переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа перечислил телеканал CNN. В материале отмечается, что только один из пяти сценариев может быть выгоден Киеву.

    Первый сценарий – прекращение огня, однако его вероятность оценивается как низкая, поскольку Россия может продолжить наступление и до октября взять такие города, как Красноармейск( украинское название – Покровск), Константиновка и Купянск, передает «Газета.Ru».

    Второй вариант предполагает переговоры, которые могут затянуть конфликт, а Москве дать шанс закрепить достижения либо продвинуть на Украине лояльного кандидата.

    Третий вариант – успешное сопротивление Киева при поддержке Евросоюза и скромных успехах российской армии, что вынудит Москву к новым переговорам.

    Четвертый сценарий представляет собой катастрофу для Украины и НАТО, если Вашингтон откажется от поддержки, а Евросоюз не справится с давлением, что может привести к продвижению российских войск и внутренним проблемам для Владимира Зеленского.

    Пятый вариант – катастрофа для России, связанная с истощением ресурсов, санкционным давлением, ослаблением поддержки Китая и внутренним недовольством, что может вынудить Москву покинуть украинскую территорию.

    При этом ни один сценарий, по мнению CNN, невозможен без активного участия самой Украины в переговорах.

    Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил о согласовании договоренности между Россией и США о встрече президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в ближайшие дни.

    Встречу Путина и Трампа запланировали ориентировочно на следующую неделю.

    Международные издания отметили, что переговоры могут изменить динамику конфликта на Украине и ситуацию в Европе.

    Эксперты рассказали, чего стоит ожидать от диалога Путина и Трампа.

    8 августа 2025, 10:18 • Новости дня
    Появились подробности ограбления людьми в масках почты в Москве
    Появились подробности ограбления людьми в масках почты в Москве
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Злоумышленники, ограбившие столичное отделение почты утром, зашли в помещение со служебного входа, там в тот момент находился лишь один сотрудник, сообщил источник в правоохранительных органах.

    В момент ограбления в помещении был лишь один сотрудник почтового отделения, он не пострадал, сказал собеседник ТАСС.

    Также он добавил, что правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения, чтобы восстановить картину произошедшего.

    По словам собеседника, силовики уже установили приметы грабителей, их разыскивают.

    Он добавил, что в первую очередь учитываются лицо, верхняя одежда, а также другие выявленные особенности.

    Утром в пятницу двое неизвестных в масках ворвались в столичное отделение почты и забрали кассу. Подозреваемые уехали с места преступления на такси.

    В прокуратуре уточнили, что сумма похищенного составляет порядка 4,8 млн рублей.

    Россия достигнет целей СВО независимо от цен на нефть

    Если цены на нефть упадут всего на десять долларов, Россия закончит боевые действия на Украине. По крайней мере, так говорит президент США Дональд Трамп. Что происходит с российскими нефтегазовыми доходами и действительно ли гипотетическое снижение цен на нефть может повлиять на ход спецоперации? Подробности

    Россия парировала новые ракетно-ядерные угрозы США

    Россия отказывается от одностороннего соблюдения моратория на развертывание наземных РСМД. Как заявили в МИД, причиной стало нежелание других стран придерживаться ограничений, а также постепенное наращивание подобных вооружений. Почему Москва приняла такое решение именно сейчас, и к чему это приведет на практике? Подробности

    Как вернуть воду в освобожденный Донбасс

    Дефицит воды нарастает в регионах Донбасса, водоснабжение приходится налаживать экстренными и нестандартными способами. Кризис этот полностью рукотворный, он годами создавался силами киевского режима. Решение проблемы напрашивается не только техническими, но и чисто военными методами. Подробности

    Где искать отправленные «ближе к России» подводные лодки США

    Если верить президенту США Дональду Трампу, прямо сейчас где-то недалеко от России находятся на боевом дежурстве специально отправленные в «определенный район» американские атомные подводные лодки (АПЛ). О каких именно субмаринах и акваториях может идти речь и что Россия могла бы этому противопоставить? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

