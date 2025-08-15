Азербайджанский наемник ВСУ с тату в виде свастики сдался в плен армии России

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сообщает корреспондент ТАСС, наемник Азазаде Асим Махироглы сдался российским военным в районе села Петровское, расположенного на границе ЛНР и Харьковской области. Он служил в составе 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ и был уроженцем Баку.

Наемник рассказал, что оказался в плену после окружения группой российских военных. «Я решил сдаться, когда понял, что дальнейшее сопротивление бессмысленно», – заявил он.

Военнопленный продемонстрировал татуировки с нацистской символикой, среди которых была свастика. В данный момент он находится в безопасности и под контролем российских военных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный украинский военнослужащий рассказал об угрозах «утилизации» со стороны азербайджанского командира. Подполье в Одессе заявило о присутствии наемников из Азербайджана и Грузии.