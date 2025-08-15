В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.4 комментария
Российские ПВО уничтожили семь украинских БПЛА над Белгородом
Семь украинских беспилотников сбиты в небе над Белгородской областью
За один час системы ПВО ликвидировали семь беспилотников самолетного типа, атаковавших Белгородскую область.
Российские средства противовоздушной обороны за один час уничтожили семь украинских беспилотников самолетного типа над территорией Белгородской области, передает Минобороны в Telegram.
В Минобороны уточнили: «15 августа с 14.00 до 15.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией Белгородской области».
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Ранее в течение трех часов силы ПВО ликвидировали 11 беспилотников самолетного типа над Белгородской областью.