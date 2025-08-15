В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.0 комментариев
Силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Белгородской областью
Системы ПВО уничтожили 11 украинских дронов над Белгородской областью
В течение трех часов силы ПВО ликвидировали 11 беспилотников самолетного типа над Белгородской областью.
В период с 11.00 до 14.00 по московскому времени средствами противовоздушной обороны были уничтожены 11 украинских беспилотников самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Все обнаруженные дроны были нейтрализованы до того, как смогли нанести ущерб на земле. Подробности о разрушениях или пострадавших не сообщаются.
Ранее в пятницу Минобороны сообщило об уничтожении 14 украинских беспилотников над тремя регионами.
Два дрона утром сбили над Белгородской областью.
В ночь на пятницу дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали 53 украинских беспилотника самолетного типа.