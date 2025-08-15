Силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Белгородской областью

Системы ПВО уничтожили 11 украинских дронов над Белгородской областью

Tекст: Мария Иванова

В период с 11.00 до 14.00 по московскому времени средствами противовоздушной обороны были уничтожены 11 украинских беспилотников самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Все обнаруженные дроны были нейтрализованы до того, как смогли нанести ущерб на земле. Подробности о разрушениях или пострадавших не сообщаются.

Ранее в пятницу Минобороны сообщило об уничтожении 14 украинских беспилотников над тремя регионами.

Два дрона утром сбили над Белгородской областью.

В ночь на пятницу дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали 53 украинских беспилотника самолетного типа.