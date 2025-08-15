  • Новость часаБелый дом опубликовал состав делегации США на саммите на Аляске
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Общемировой кризис заставит воевать роботами
    Эксперт объяснил надпись «СССР» на груди у прилетевшего на Аляску Лаврова
    Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече после Аляски
    Рар оценил вероятность «оранжевых революций» в Сербии, Венгрии и Словакии
    Трамп опубликовал сообщение в соцсетях перед встречей с Путиным
    Взрыв разрушил здание порохового цеха на рязанском заводе «Эластик»
    Bloomberg: Санкции привели к буму в российском виноделии
    Шор обратился к молдавской полиции с призывом поддержать протест
    Вучич обвинил протестующих в попытке поджечь людей в Нови-Саде
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин «Алсиб» снова включился в историю

    В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.

    0 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Зачем Америке Центральная Азия

    В западной аналитике часто высказывается точка зрения, что интересы американской администрации в Центральной Азии носят исключительно экономический характер. Но кажется, это один из тех редких случаев, когда экономика (как минимум частично) выступает дымовой завесой для Realpolitik.

    0 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему важно освободить всю ДНР

    Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

    7 комментариев
    15 августа 2025, 14:28 • Новости дня

    Силы ПВО сбили 11 украинских беспилотников над Белгородской областью

    Системы ПВО уничтожили 11 украинских дронов над Белгородской областью

    Tекст: Мария Иванова

    В течение трех часов силы ПВО ликвидировали 11 беспилотников самолетного типа над Белгородской областью.

    В период с 11.00 до 14.00 по московскому времени средствами противовоздушной обороны были уничтожены 11 украинских беспилотников самолетного типа над территорией Белгородской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Все обнаруженные дроны были нейтрализованы до того, как смогли нанести ущерб на земле. Подробности о разрушениях или пострадавших не сообщаются.

    Ранее в пятницу Минобороны сообщило об уничтожении 14 украинских беспилотников над тремя регионами.

    Два дрона утром сбили над Белгородской областью.

    В ночь на пятницу дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали 53 украинских беспилотника самолетного типа.

    14 августа 2025, 22:44 • Новости дня
    Молдавия разместила украинские военно-транспортные самолеты на своем аэродроме

    Tекст: Антон Антонов

    На военном аэродроме Маркулешты разместили украинские самолеты, в том числе военно-транспортные, сообщила гражданская авиационная администрация Молдавии.

    По информации ведомства, размещение осуществляется на основании запроса министерства внутренних дел Украины от 21 июля 2025 года и касается пяти воздушных судов, предназначенных, как заявляется, для гуманитарных и аварийных миссий, передает ТАСС.

    В частности, речь идет об одном Ан-26, трех Ан-32P и одном Ан-32B. Отмечается, что их пребывание в аэропорту «проводится в строгом соответствии с законодательством» Молдавии, а техническое обслуживание будет выполнено только авторизованными компаниями согласно заключенным договорам. Ан-26 и Ан-32В классифицируются как военно-транспортные самолеты, а Ан-32P используется для тушения пожаров, уточнили в ведомстве.

    Аэропорт Маркулешты был построен на базе бывшего советского военного аэродрома и ранее предназначался для переоборудования в гражданский объект, однако эти планы были отменены. В последние годы аэродром неоднократно становился предметом обсуждений в связи с заявлениями о его использовании для переброски грузов для Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне украинский транспортный вертолет Ка-32, следовавший из Маркулешт в Румынию, совершил вынужденную посадку на территории Молдавии. Минобороны Молдавии в 2024 году опровергло сообщения о размещении F-16 для Украины на военном аэродроме молдавской армии.

    Комментарии (5)
    15 августа 2025, 07:40 • Новости дня
    Азербайджанский наемник ВСУ с тату в виде свастики сдался в плен армии России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Гражданин Азербайджана, боец 3-й штурмовой бригады ВСУ Азазаде Асим Махироглы, был взят в плен на линии соприкосновения в районе села Петровское.

    Как сообщает корреспондент ТАСС, наемник Азазаде Асим Махироглы сдался российским военным в районе села Петровское, расположенного на границе ЛНР и Харьковской области. Он служил в составе 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ и был уроженцем Баку.

    Наемник рассказал, что оказался в плену после окружения группой российских военных. «Я решил сдаться, когда понял, что дальнейшее сопротивление бессмысленно», – заявил он.

    Военнопленный продемонстрировал татуировки с нацистской символикой, среди которых была свастика. В данный момент он находится в безопасности и под контролем российских военных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный украинский военнослужащий рассказал об угрозах «утилизации» со стороны азербайджанского командира. Подполье в Одессе заявило о присутствии наемников из Азербайджана и Грузии.

    Комментарии (18)
    14 августа 2025, 21:40 • Видео
    Революция в Сербии началась?

    В ходе ночных беспорядков и уличных боев в Сербии пострадали десятки человек. Протестующие требуют отставки президента Александра Вучича. Сам Вучич предупреждает, что в стране пытаются разжечь гражданскую войну.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 21:57 • Новости дня
    Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече после саммита на Аляске

    Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече по Украине после саммита на Аляске

    Трамп объявил о возможной трехсторонней встрече после саммита на Аляске
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп предложил провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и главой киевского режима Владимиром Зеленским по вопросам Украины сразу после саммита на Аляске.

    В беседе с журналистами в Белом доме Трамп отметил, что главное в предстоящих переговорах с Путиным – подготовить почву для следующей встречи, передает ТАСС.

    «Я бы хотел, чтобы она была в действительности проведена, возможно, на Аляске, где бы мы просто оставались, поскольку это намного легче», – сказал американский лидер. По его словам, он был бы заинтересован в проведении такой встречи, как можно скорее, возможно, даже на Аляске.

    Ранее Трамп выразил уверенность в возможности достижения мирного урегулирования ситуации на Украине на встрече с участием Владимира Путина и Владимира Зеленского.

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    68 комментариев

    Телеканал CBS в среду сообщил, что власти США рассматривают возможность организации личной встречи американского лидера Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Агентство Reuters писало, что место трехстороннего саммита России, США и Украины может находиться в Европе или на Ближнем Востоке.

    Комментарии (12)
    14 августа 2025, 15:48 • Новости дня
    ВСУ вывели наемников и нацбат из Купянска

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские вооруженные силы вывели из города Купянска в Харьковской области наемников и националистов, рассказали в подполье.

    По словам представителя подполья, выведены были так называемые контрактники с опытом, а также идейные националисты и наемники, передает РИА «Новости». Сейчас удерживать позиции в городе остались мобилизованные военнослужащие.

    «Купянск готовят к сдаче, вывели основные силы, то есть «контрактников с опытом», идейных националистов, наемников. Сейчас позиции держат мобилизованные», – заявил собеседник агентства.

    Собеседник также подчеркнул, что такие действия могут свидетельствовать о подготовке украинской стороны к сдаче города российским войскам.

    Ранее армия России взяла под контроль пути снабжения ВСУ в Купянске.

    Военный эксперт Андрей Марочко сообщал, что российские военные начали вести бои на улицах Купянска в Харьковской области.

    Комментарии (5)
    14 августа 2025, 15:16 • Новости дня
    Мединский: Киев забрал только двух из тысячи обратившихся к Зеленскому пленных ВСУ
    Мединский: Киев забрал только двух из тысячи обратившихся к Зеленскому пленных ВСУ
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Из тысячи военнослужащих вооруженных сил Украины, которые ранее обращались к киевским властям с просьбой о возвращении на родину, были приняты только двое, сообщил помощник президента России Владимир Мединский.

    Мединский в своем Telegram-канале напомнил, что в рамках последнего обмена пленными Россия вернула домой 84 своих военнослужащих, а украинской стороне были переданы 84 пленных солдата.

    При этом в рамках этого обмена украинская сторона согласилась принять только Александра Бойчука и Владимира Федоренко из числа тысячи пленных, которые ранее обращались к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с просьбой вернуть их на родину.

    Мединский выразил мнение, что украинская сторона опасается принимать остальных пленных, поскольку, по его словам, «в русском плену их совсем переагитировали».

    Напомним, в четверг в результате обмена с территории, подконтрольной киевскому режиму, вернулись 84 российских военнослужащих, сообщило Минобороны.

    Ранее украинские военнопленные из числа сдавшихся на сумском направлении выразили желание остаться жить в России.

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 08:06 • Новости дня
    Российская армия зашла на окраины Кировска в ДНР

    Эксперт Марочко сообщил о начале продвижения ВС России на западные окраины Кировска

    Российская армия зашла на окраины Кировска в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Передовые подразделения российской армии совместно с разведчиками приступили к заходу на западные окраины Кировска в Донецкой народной республике, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, российские подразделения начали заходить на западные окраины Кировска в Донецкой Народной Республике, сообщает ТАСС.

    Марочко добавил, что наступление ведется совместно с разведывательными группами. Кировск расположен северо-западнее Торского.

    Он заявил: «Украинские боевики пытаются противодействовать: в большей степени с высот южной части Торского и занимаемых позиций юго-западнее Ямполовки».

    Эксперт также отметил, что украинским военным на этом участке фронта не хватает сил. По его словам, солдаты ВСУ избегают прямых боестолкновений и в основном используют дистанционные средства поражения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Андрей Марочко сообщил о продвижении ВС России в районе Ставков в ДНР. Он также заявил о росте случаев дезертирства среди бойцов ВСУ. Марочко подтвердил начало зачистки населенного пункта Среднее в ДНР.

    Комментарии (8)
    15 августа 2025, 09:51 • Новости дня
    Российские военные уничтожили взвод «Азова» и пункт управления дронами в ДНР
    Российские военные уничтожили взвод «Азова» и пункт управления дронами в ДНР
    @ Михаил Андроник/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В районе населенного пункта Клебан-Бык в ДНР российские силы поразили пункт управления беспилотниками и уничтожили до взвода бойцов «Азова» (запрещенная в России террористическая организация), сообщило Минобороны.

    Российские военные южной группировки уничтожили взвод боевиков 12-й бригады Нацгвардии Украины (входит в «Азов») и пункт управления дронами в районе Клебан-Быка, позиции противника вскрыли с помощью разведки, указало ведомство, передает ТАСС.

    Его позиции поразили огнем 152-мм гаубицы «Мста-Б» и FPV-дронами.

    В результате операции были уничтожены два блиндажа с личным составом и пункт управления беспилотными летательными аппаратами. Общие потери противника составили до взвода пехоты, включая расчет БПЛА.

    Напомним, в Краматорске в ДНР уничтожили медиапредставителя «Азова» Ивана Смаглюка.

    До этого внутри подразделений «Азова» начался конфликт. Он разгорелся после того, как майора 12-й бригады Нацгвардии Андрея Кориневича избили бойцы 3-й штурмовой бригады.

    Комментарии (2)
    14 августа 2025, 16:52 • Новости дня
    Более 50 км границы с Днепропетровской областью перешли под контроль России

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские военные взяли под контроль участок госграницы после освобождения населенного пункта Искра в Донецкой народной республике, что позволило создать буферную зону.

    Более 50 км государственной границы России на стыке с Днепропетровской областью перешли под контроль российских военных после освобождения населенного пункта Искра, передает ТАСС. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По словам Марочко, «с освобождением Искры под контроль Российской Федерации перешло более 50 км государственной границы. По моим данным, наши военнослужащие продвигаются немного южнее и западнее Искры. То есть создают буферную зону для того, чтобы обезопасить государственную границу Российской Федерации». Эксперт отметил, что продвижение армии России направлено на обеспечение безопасности границы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД в четверг, украинские военные передали российским войскам координаты командного пункта ВСУ.

    Российские военные уничтожили места хранения беспилотников и склады боеприпасов противника.

    Вооруженные силы России расширили зону контроля возле Доброполья и приблизились к городу с юга и юго-востока.

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 11:41 • Новости дня
    Десантники уничтожили железобетонные укрепления ВСУ за Часовым Яром

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Десантники 98-й дивизии наносят удары по железобетонным укреплениям ВСУ за Часовым Яром, используя разведывательно-ударные дроны и артиллерию.

    Десантники 98-й воздушно-десантной дивизии продолжают уничтожать позиции ВСУ в бетонных укреплениях за Часовым Яром в Донбассе, передает РИА «Новости». Они разрушили несколько опорных пунктов и пехоты противника, а также уничтожили созданную ВСУ инфраструктуру.

    По словам одного из бойцов, сейчас в направлении Константиновки активно вскрываются блиндажи и опорные пункты противника. Российские военнослужащие отмечают, что украинские солдаты пытаются использовать инженерные сооружения для обороны, однако десантники с помощью разведывательно-ударных дронов и артиллерии наносят точные удары по обнаруженным позициям.

    Артиллерист с позывным «Дукалис» добавил: «Мы работаем сейчас по уничтожению опорных пунктов противника, потому, что после освобождения Часова Яра противник начал окапываться и пытается закрепиться». В результате этих действий, по данным военных, возможности ВСУ к обороне на этом участке фронта существенно снижаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны России сообщило об освобождении города Часов Яр в ДНР. Для освобождения Часова Яра бойцы прошли 20 километров под артобстрелами. В Часовом Яре уничтожили самую большую за всю историю спецоперации на Украине группировку ВСУ.

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 13:17 • Новости дня
    Командование 60-й бригады ВСУ сбежало с Краснолиманского направления

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Командование и значительная часть личного состава 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ оставили позиции на Краснолиманском направлении, в результате чего управление батальоном утрачено.

    Треть личного состава батальона обеспечения и командование 60-й отдельной механизированной бригады ВСУ самовольно покинули свои позиции на Краснолиманском направлении, передает ТАСС.

    По данным российских силовых структур, связь с этими военнослужащими полностью утрачена, а управление подразделением оказалось полностью дезорганизовано. В силовых структурах уточнили: «Практически треть военнослужащих батальона обеспечения вместе с управлением 60 ОМБр ВСУ сбежали из расположения на Краснолиманском направлении».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские военнослужащие раскрыли ВС России координаты командного пункта. Несколько солдат ВСУ ранее передали координаты заградотрядов и сбежали. Офицер ВСУ Кукарин сбежал из своей части ради убежища в России.

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 02:23 • Новости дня
    В результате атаки БПЛА на дом в Курске начался пожар и погибла женщина
    В результате атаки БПЛА на дом в Курске начался пожар и погибла женщина
    @ Главное управление МЧС по Курской области/Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    В Курске после атаки украинского беспилотника на многоэтажный дом начался пожар, погибла женщина, пострадали еще шесть человек, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

    «Бесчеловечные преступления украинских нацистов», – заявил Хинштейн в Telegram.

    По его словам, ночью в Железнодорожном районе Курска беспилотник атаковал многоэтажный жилой дом, вызвав пожар на четырех верхних этажах здания.

    Одна женщина погибла, еще шесть человек получили ранения, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. «Нет слов, чтобы выразить всю боль и несправедливость от этого преступления», – заявил Хинштейн.

    В настоящее время на месте происшествия продолжают работу оперативные службы и пожарные, ликвидирующие огонь. Утром запланирован подомовой обход для фиксации всех повреждений, будет организована помощь в восстановлении поврежденного жилья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Хинштейн сообщил о ранении трех человек в результате атак украинских беспилотников на Рыльский и Глушковский районы.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 22:44 • Новости дня
    ВС России взяли под контроль последнюю трассу снабжения ВСУ в Красноармейске

    ВС России заблокировали последнюю трассу снабжения ВСУ в Красноармейске

    Tекст: Вера Басилая

    Последняя дорога снабжения ВСУ в Красноармейске ( украинское название – Покровск) оказалась под огневым контролем российских военных, что осложнило логистику для противника, сообщил разведчик с позывным «Король».

    Российские подразделения группировки войск «Центр» взяли под огневой контроль последнюю трассу снабжения украинских войск в Красноармейске (украинское название – Покровск), передает РИА «Новости».

    Разведчик с позывным «Король» отметил, что логистические пути противника практически отрезаны, безопасных маршрутов для перемещения техники к Красноармейску и Мирнограду с их стороны не осталось.

    Он уточнил, что данная трасса ранее была защищена противодроновой сеткой, однако разведчики выявили разрывы в укрытии и начали поражать украинскую технику в туннеле. По его словам, российские военные начали выбирать оптимальное время для ударов, когда по дороге проходило наибольшее число украинской техники, что привело к потере возможности безопасно использовать маршрут.

    Минобороны России ранее информировало, что группировка «Центр» нанесла поражение украинским войскам в районе Красноармейска и других населенных пунктов Донецкой народной республики.

    Ранее транспортная магистраль между Красноармейском и Павлоградом оказалась под полным огневым контролем российских военных.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о переброске сил ВСУ под Красноармейск.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 15:24 • Новости дня
    Sky News: Запад обсуждает организацию встречи России, США и Украины в Европе

    Tекст: Валерия Городецкая

    Западные лидеры активно рассматривают организацию саммита с участием России, США и Украины, сообщает телеканал Sky News.

    По данным Sky News, встреча может пройти в европейском городе, если переговоры между президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом завершатся результативно, передает ТАСС.

    По сведениям источников телеканала, союзники согласны с тем, что местом саммита должна стать Европа. Ранее Владимир Зеленский предлагал провести встречу в Риме, однако, как отмечает Sky News, Франция, Финляндия, Испания и Германия выступили за выбор более нейтральной площадки, наподобие Женевы.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести трехсторонний саммит с участием России и Украины, если его встреча с президентом России Владимиром Путиным на Аляске пройдет успешно.

    Телеканал CBS в среду сообщил, что власти США рассматривают возможность организации личной встречи американского лидера Дональда Трампа, президента России Владимира Путина и главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Агентство Reuters писало, что место трехстороннего саммита России, США и Украины может находиться в Европе или на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    15 августа 2025, 07:29 • Новости дня
    Над Россией уничтожили 53 украинских дрона за ночь

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ночь с четверга на пятницу дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали 53 украинских беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Над Курской областью уничтожили 13 дронов, 11 – над Ростовской, семь – над Самарской, шесть – над Белгородской, пять – над Орловской, четыре – над Брянской, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Кроме того, четыре дрона ликвидировали над Воронежской областью, по одному над Саратовской областью и над Калмыкией, и также один уничтожили над акваторией Азовского моря.

    Ранее ВС России пресекли попытку атаки дронов на Бердянск и Мелитополь.

    Также в Самарской области средства ПВО сбили 13 дронов.

    До этого при атаке беспилотника в Белгородской области пострадал мирный житель.

    Комментарии (0)
    14 августа 2025, 16:59 • Новости дня
    ВС России ударом «Искандера-М» уничтожили РСЗО HIMARS в Сумской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М», примененный Вооруженными силами России, нанес удар по позиции реактивной системы залпового огня HIMARS в районе населенного пункта Жихово в Сумской области, сообщило Минобороны.

    Ведомство уточнило, что в результате удара была уничтожена пусковая установка HIMARS, одна сопровождающая автомашина и до десяти военнослужащих противника, передает ТАСС.

    Минобороны также опубликовало видеозапись поражения цели.

    В мае ВС России поразили место укрытия украинской РСЗО HIMARS.

    Также сообщалось, что ВС России уничтожили РСЗО HIMARS ВСУ на Донецком направлении.

    Комментарии (0)
    Главное
    Российские войска освободили Александроград в ДНР
    Командование 60-й бригады ВСУ сбежало с краснолиманского направления
    Польша обиделась на баннер израильских болельщиков «Убийцы с 1939 года»
    Азербайджанский наемник ВСУ с тату в виде свастики сдался в плен армии России
    На Чернаводской АЭС в Румынии произошел пожар
    Госдума задумалась о запрете лицам с судимостью быть курьерами
    Мессенджер Max возглавил топ бесплатных приложений России

    Какой исход переговоров на Аляске выгоден рублю и золоту

    От того, как пройдут переговоры на Аляске двух глав государств, зависит дальнейшая судьба российской валюты, а также золота как защитного актива и криптовалюты, которая стала современной страховкой от мировых потрясений. Почему для этих активов благом будут совершенно разные сценарии исхода встречи Путина и Трампа? Подробности

    Перейти в раздел

    Россию на Аляске представит команда профессионалов

    В пятницу в 22:30 по московскому времени на Аляске начнутся исторические переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Российская делегация летит в США на фоне значительных военных успехов. Позицию Москвы по урегулированию конфликта на Украине разделяют страны Глобального Юга. Однако эксперты отмечают: ждать прорывов пока не стоит – речь идет лишь об отправной точке нормализации диалога. Подробности

    Перейти в раздел

    Дальнобойные ракеты Украины уничтожены на производственном этапе

    ФСБ и Минобороны России провели совместную операцию по уничтожению на Украине заводов по производству оперативно-тактических ракетных комплексов «Сапсан». Дальность новой баллистической ракеты позволяла ВСУ наносить удары вглубь территории Белоруссии и России. Информацию о военных заводах и участии в проекте Германии российские оперативники собирали последние два года. Эксперты считают эту операцию вехой в процессе демилитаризации Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    Общемировой кризис заставит воевать роботами

    Бушующий во всем мире демографический кризис – резкий спад рождаемости – стал оказывать влияние на вооруженные силы. Первой пострадавшей в этом смысле страной стала Южная Корея, которая столкнулась со значительным сокращением армии. Однако уже вскоре с той же проблемой столкнутся множество других государств. Решить ее можно только одним путем. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      «Алсиб» снова включился в историю

      В Москве и Вашингтоне знали, что «Алсиб» может понадобиться в любой момент для более серьезных дел, чем просто трансграничное сотрудничество. Можно сказать, держали его в уме. И вот этот момент настал.

      0 комментариев
    • Сергей Лебедев Сергей Лебедев
      Зачем Америке Центральная Азия

      В западной аналитике часто высказывается точка зрения, что интересы американской администрации в Центральной Азии носят исключительно экономический характер. Но кажется, это один из тех редких случаев, когда экономика (как минимум частично) выступает дымовой завесой для Realpolitik.

      0 комментариев
    • Сергей Миркин Сергей Миркин
      Почему важно освободить всю ДНР

      Одним из условий прекращения военного конфликта с Украиной со стороны России, вероятно, будет уход украинской армии и гражданской администрации с территории ДНР, пока оккупированной Киевом. Хорошо, если эта задача будет решена дипломатическим путем. Но решать ее придется в любом случае.

      7 комментариев
    Перейти в раздел

    • Революция в Сербии началась?

      В ходе ночных беспорядков и уличных боев в Сербии пострадали десятки человек. Протестующие требуют отставки президента Александра Вучича. Сам Вучич предупреждает, что в стране пытаются разжечь гражданскую войну.

    • «Обмен землями». Что обсудят Путин и Трамп

      Администрация президента США Дональда Трампа продолжает настаивать, что в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным в пятницу на Аляске стороны обсудят «обмен землями». Что это значит?

    • Прорыв к Доброполью и обвал фронта ВСУ

      Прорыв Вооруженных сил РФ в направлении Доброполья в ДНР и перерезание трасс, критично значимых для снабжения ВСУ, западные СМИ называют «шокирующим». Речь действительно идет о крупном успехе российских войск и о панике в рядах украинских неонацистов.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные тактические единицы Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации