Хуситы объявили об успешных ударах дронами по Израилю
Хуситы атаковали шестью беспилотниками четыре объекта на территории Израиля
Представитель вооруженных сил движения «Ансар Аллах» сообщил об ударах по важным целям в районах Хайфы, Негева, Эйлата и Беэр-Шевы.
Об успешных атаках дронами по израильским объектам проинформировал представитель вооруженных сил йеменских хуситов Яхья Сариа, передает ТАСС.
Он заявил, что подразделения беспилотной авиации движения «Ансар Аллах» осуществили четыре отдельные операции против израильских целей, используя шесть беспилотников.
В качестве районов ударов были названы Хайфа, Негев, Умм-эр-Рашраш (Эйлат) и Беэр-Шева. По словам Сарии, «эти операции успешно достигли своих целей».
Во вторник представители Армии обороны Израиля сообщили, что силами ВВС был перехвачен беспилотник, запущенный с территории Йемена. Как уточнили израильские военные, сирены воздушной тревоги решено было не активировать.
Хуситы ранее неоднократно угрожали Израилю ударами по территории страны и атаками против связанных с Израилем судов, особенно после обострения палестино-израильского конфликта.
Перерыв в атаках наступил в январе после введения перемирия в секторе Газа, однако в марте, после срыва договоренностей, хуситы возобновили попытки атаковать объекты на территории Израиля и в акватории Красного моря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, йеменские хуситы сообщили об атаке на аэропорт Бен-Гурион с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты, что якобы привело к остановке его работы.
Хуситы нанесли удары дронами по трем израильским объектам. Группировка хуситов предупредила об атаке на американские торговые суда, взаимодействующие с портами Израиля, несмотря на перемирие с США.