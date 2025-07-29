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Хуситы пообещали атаковать американские суда за заход в Израиль
Группировка хуситов предупредила об атаке на американские торговые суда, взаимодействующие с портами Израиля, несмотря на существующее перемирие с США.
Член политбюро движения «Ансар Алла» Мухаммад аль-Бухейти заявил, что суда американских торговых компаний могут стать целью атак военного крыла хуситов при заходе в порты Израиля, пишет РИА «Новости». Он подчеркнул, что подобные действия не станут нарушением перемирия, достигнутого с Вашингтоном, так как соглашение касается только компаний, не нарушающих эмбарго на взаимодействие с Израилем.
Ранее представитель военного крыла хуситов Яхья Сариа отметил, что атаки будут распространяться на суда любых компаний, которые сотрудничают с портами Израиля, независимо от их принадлежности.
По словам аль-Бухейти, операции против американских судов связаны с поддержкой палестинцев и намерены способствовать снятию блокады с сектора Газа. Он отметил, что эти атаки не связаны с конфликтом в секторе Газа напрямую, а являются ответом на действия против Йемена в начале 2024 года и рассматриваются как законная самооборона.
Как писала газета ВЗГЛЯД, хуситы сообщили о третьей за сутки атаке по аэропорту Бен-Гурион. Хуситы ранее сбили американский беспилотник MQ-9 Reaper над Йеменом. Хуситы также заявили об ударе гиперзвуковой ракетой по аэропорту Бен-Гурион в Израиле.