Посольство России обвинило Залужного в манипуляциях общей историей
Российское посольство в Лондоне выступило с критикой в отношении украинского посла в Британии Валерия Залужного после его публикации в журнале Vogue об «исторических уроках для украинцев».
Залужный в своем материале манипулирует общей историей и идентичностью украинцев, заявили в посольстве, пишет ТАСС.
«Под броской «упаковкой» скрывается лишь стремление автора на публику эксплуатировать искусственно возведенные разделительные линии в нынешнем украинском обществе, а также бесстыдно манипулировать нашим общим прошлым в угоду антироссийской повестке киевских властей», – уточнили в российской дипмиссии.
Диппредставительство отметило, что Залужный, рассуждая о единстве, поощряет языковую, культурную и религиозную сегрегацию на Украине. После госпереворота 2014 года к власти в Киеве пришли силы, строящие государственность на отрицании всего русского и нарушении прав нацменьшинств, что стало одной из причин многолетнего кризиса и начала специальной военной операции.
Также российское посольство заявило, что честный разговор об исторических уроках должен затрагивать, почему за последние 10 лет Украина была превращена западными кураторами в инструмент для нанесения России стратегического поражения, а украинский народ используется как «расходный материал».
В дипмиссии напомнили о многочисленных преступлениях киевского режима против мирных жителей Донбасса и применении террористических методов вооруженными силами Украины, упомянув нападения на Курскую область и теракты против гражданской инфраструктуры России. В заключение отмечается, что Залужный, как представитель нынешней киевской власти, не заинтересован в подобном разговоре.
