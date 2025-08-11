Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).5 комментариев
CNN: Вэнс проявил открытость к идеям по Украине в Британии
Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время переговоров в Британии был открыт их идеям по поводу ситуации на Украине, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников.
По словам двух европейских представителей, Вэнс активно обсуждал их предложения и проявил заинтересованность в различных точках зрения, сообщил CNN, передает РИА «Новости».
Как уточняет телеканал, встреча проходила с участием представителей Киева и Европы, где обсуждались возможные пути урегулирования конфликта. «Вэнс был открыт нашим точкам зрения и активно обсуждал наши идеи», – заявил один из собеседников.
Ранее портал Axios со ссылкой на американского чиновника сообщал, что многочасовые встречи Вэнса в субботу привели к значительному прогрессу в достижении цели президента США Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине, а также к сближению позиций сторон.
Напомним, в резиденции Чивнинг-хаус, расположенной к югу от Лондона, состоялись переговоры по Украине, в которых приняли участие вице-президент США Джэй Ди Вэнс, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.
Накануне Вэнс сообщил о планах США отказаться от финансирования конфликта на Украине.