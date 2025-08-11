Вэнс поддержал идеи Европы на переговорах по Украине в Британии

  • Новость часаКалининградских врачей приговорили к реальным срокам за убийство младенца
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Западные СМИ: Украина обречена уступить территорию
    Эксперт указал на значимость освобождения шахты «Краснолиманская» в ДНР
    Индия заявила о становлении сверхдержавой
    Вассерман сказал, когда СБУ прекратит его розыск
    Москва заявила о достигнутом отрезвляющем эффекте для Запада
    Рютте: Украине не следует юридически признавать потерю территорий
    Иран заявил о повторении Алиевым и Пашиняном ошибки Зеленского
    Шойгу предостерег от фальсификации выборов в Молдавии
    Определены даты начала и окончания учебного года
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Обмен суверенитета на мечту приводит к разрухе

    Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).

    5 комментариев
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Почему против России не работают санкции и ультиматумы

    Весь этот «чайка-менеджмент», который устраивает Трамп по всему миру, врываясь в сложные и затяжные проблемы, крича, размахивая руками и столь же спешно убегая дальше, является олицетворением трансгуманистического мышления. А Россия находится по эту сторону гуманизма, а не по ту.

    0 комментариев
    Алексей Нечаев Алексей Нечаев Конституция Украины и реальность противоречат друг другу

    Зеленский (выпускник юрфака, на минуточку) действует по очень простому принципу: если вам не нравится Конституция, то ее можно выкинуть куда подальше – кроме тех страниц, которые еще могут пригодиться для отмазок.

    5 комментариев
    11 августа 2025, 14:12 • Новости дня

    Вэнс поддержал идеи Европы на переговорах по Украине в Британии

    CNN: Вэнс проявил открытость к идеям по Украине в Британии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс во время переговоров в Британии был открыт их идеям по поводу ситуации на Украине, сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников.

    По словам двух европейских представителей, Вэнс активно обсуждал их предложения и проявил заинтересованность в различных точках зрения, сообщил CNN, передает РИА «Новости».

    Как уточняет телеканал, встреча проходила с участием представителей Киева и Европы, где обсуждались возможные пути урегулирования конфликта. «Вэнс был открыт нашим точкам зрения и активно обсуждал наши идеи», – заявил один из собеседников.

    Ранее портал Axios со ссылкой на американского чиновника сообщал, что многочасовые встречи Вэнса в субботу привели к значительному прогрессу в достижении цели президента США Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине, а также к сближению позиций сторон.

    Напомним, в резиденции Чивнинг-хаус, расположенной к югу от Лондона, состоялись переговоры по Украине, в которых приняли участие вице-президент США Джэй Ди Вэнс, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и секретарь СНБО Украины Рустем Умеров.

    Накануне Вэнс сообщил о планах США отказаться от финансирования конфликта на Украине.

    10 августа 2025, 19:01 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил недавние удары по украинским железнодорожным узлам

    Военный эксперт Онуфриенко: Даже несколько дней срыва коммуникаций усложнит оборону ВСУ

    Военный эксперт объяснил недавние удары по украинским железнодорожным узлам
    @ кадр из видео

    Tекст: Евгений Поздняков

    Россия продолжает наступление на приграничные регионы Украины. Удары по логистическим центрам помогут развить уже достигнутые успехи за счет разрыва цепи фронтовых поставок ВСУ, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее на Украине сообщили о взрывах в городе Синельниково (Днепропетровская область).

    «Днепропетровская область сама по себе является важным с логистической точки зрения регионом на Украине. Через данную территорию проходит большое количество путей, обеспечивающих связь тыла и фронта. Именно за счет этих земель поддерживается боеспособность ВСУ на линии боевого соприкосновения», – рассказывает военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Что касается станции Синельниково, то она представляет собой большой транспортный узел, принимающий ежедневно большое количество составов с армейскими припасами. Именно поэтому данный пункт и был выбран Россией в качестве основной точки удара. Задача состояла в разрыве снабжения фронта противника», – пояснил он.

    «Сейчас ВС РФ ведут достаточно успешное наступление. В этой связи лишение ВСУ возможности пополнить ресурсы – важный компонент развития наших достижений. Конечно, обстрелы железнодорожной инфраструктуры имеют значимый минус: восстановить нанесенный ущерб относительно просто», – продолжает собеседник.

    «Тем более, речь идет о крупном логистическом пункте, который всю свою историю жил исключительно за счет обслуживания проходящих поездов. Соответственно, здесь много ремонтных составов, бригад. Они способны в кратчайшие сроки «залатать» образовавшиеся дыры. То есть разрыв коммуникаций продлится всего лишь несколько суток. Но и это время критически важно», – заключил Онуфриенко.

    Ранее на Украине сообщили о взрывах в городе Синельниково (Днепропетровская область). В частности, массированному удару подверглась железнодорожная инфраструктура населенного пункта. По предварительным данным, в районе атаки произошло не менее 20 мощных взрывов, пишет «Газета.ru».

    Кроме того, часть ракет попала по энергообъектам, в частности по электроподстанции города. К настоящему моменту Минобороны данные атаки не подтвердило. Что касается самого Синельниково, то в этом городе на момент начала СВО проживало чуть менее 30 тыс. человек. Населенный пункт представляет собой крупный железнодорожный узел.

    В частности, он располагается на пересечении двух крупных магистралей: Донбасс – Криворожье и Москва – Симферополь. Его экономика также тесно связана с логистическим сектором. На территории города имеется большое число транспортных предприятий, деятельность которых направлена на обслуживание проходящих здесь составов.

    Это не первый удар ВС РФ по транспортной инфраструктуре Днепропетровской области. Так, ранее российская армия также поразила цели в крупном железнодорожном узле региона, который обеспечивал переброску вооружения и военной техники ВСУ в Донбассе.

    Комментарии (3)
    10 августа 2025, 17:45 • Новости дня
    Вэнс сообщил о планах США отказаться от финансирования конфликта на Украине
    Вэнс сообщил о планах США отказаться от финансирования конфликта на Украине
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон намерен прекратить финансирование конфликта на Украине, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

    В беседе с Fox News он подчеркнул, что президент Дональд Трамп и его администрация хотят добиться мирного урегулирования, а «американцы устали продолжать тратить свои деньги, свои налоги, на этот конфликт», передает ТАСС.

    По словам Вэнса, Вашингтон не будет возражать, если европейские страны будут закупать американское оружие для передачи Украине, однако сами США не намерены финансировать поставки.

    Вэнс также отметил, что, по мнению Трампа, шансы на успех переговоров по Украине неочевидны, однако попытка урегулирования заслуживает поддержки. «Президент сказал мне сегодня: «Может быть, это сработает. Может быть, нет. Но попробовать стоит», – заявил вице-президент.

    Он уточнил, что США в урегулировании конфликта будут исходить из нынешней линии соприкосновения, стремясь достичь решения, с которым смогут жить и Россия, и украинцы. Он добавил, что не считает продуктивными контакты президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до саммита Россия – США.

    Вэнс также назвал предстоящую встречу Путина и Трампа «прорывом американской дипломатии».

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков Ушаков подтвердил место встречи российского и американского президентов для переговоров по украинскому конфликту на Аляске. Он сообщил, что долгосрочное урегулирование украинского конфликта станет основной темой саммита.

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    41 комментарий

    Комментарии (17)
    8 августа 2025, 11:21 • Видео
    У США назрела своя СВО

    Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    Комментарии (4)
    11 августа 2025, 08:04 • Новости дня
    В ДНР ликвидировали «рекламное лицо» бригады «Азов»

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В городе Краматорске уничтожен Иван Смаглюк, известный как медиапредставитель бригады «Азов» (террористическая и экстремистская организация, запрещена в России), сообщил военкор Руслан Татаринов.

    Смаглюк состоял в 3-й отдельной штурмовой бригаде «Азова» и участвовал в рекламных кампаниях этого нацбата, уточнил Татаринов в своем Telegram-канале.

    Военкор уточнил, что Смаглюк был ликвидирован 10 августа в Краматорске.

    Ранее сообщалось, что между «Азовом» (он же 12-я бригада национальной гвардии Украины, запрещенная в РФ террористическая организация) и 3-й штурмовой бригадой ВСУ (армейская версия «Азова») произошел конфликт.

    Он вспыхнул после того, как майора 12-й бригады Нацгвардии Андрея Кориневича избили бойцы 3-й штурмовой бригады – обе части были созданы на базе полка «Азов».

    Комментарии (6)
    11 августа 2025, 03:56 • Новости дня
    Индия заявила о становлении сверхдержавой

    Министр обороны Индии Сингх: Никто не помешает нам стать сверхдержавой

    Индия заявила о становлении сверхдержавой
    @ LUONG THAI LINH/EPA/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Никакая мировая держава не сможет помешать Индии стать сверхдержавой, заявил индийский министр обороны Раджнатх Сингх.

    Сингх, выступая в штате Мадхья-Прадеш, заявил, что определенные силы не могут смириться с успехами Индии и предпринимают меры для ограничения ее прогресса. При этом министр не назвал США напрямую, но упомянул, что «начальник для всех» не понимает быстрого развития Индии, передает ТАСС со ссылкой на NDTV.

    «При тех темпах, с которыми развивается Индия, я могу заверить вас, что никакая мировая держава не сможет помешать нам стать сверхдержавой», – заявил министр.

    Сингх подчеркнул, что оборонный экспорт Индии за год превысил 240 млрд рупий (более 2,7 млрд долларов), что стало рекордным показателем для страны. Он заявил: «В этом сила Индии, это новый оборонный сектор новой Индии, и экспорт постоянно растет».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты ввели пошлины в 25% на товары из Индии. Сообщалось, что Дели отменил покупку военных систем у Вашингтона, но власти Индии заявили об отсутствии решений по приостановке оборонных закупок в США .

    Комментарии (10)
    11 августа 2025, 07:47 • Новости дня
    Рютте: Украине следует признать фактический контроль территорий Россией
    Рютте: Украине следует признать фактический контроль территорий Россией
    @ IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Киевский режим должен в ходе переговоров признать фактический контроль Россией над рядом территорий, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    «Мы должны признать, что в данный момент Россия контролирует часть территории Украины», – заявил Рютте в интервью ABC News, передает ТАСС.

    Рютте уточнил, что речь идет о необходимости обсуждать, как двигаться дальше после прекращения огня, в том числе что это будет означать для гарантий безопасности Украины.

    Он также отметил, что Украине не следует юридически признавать потерю территорий.

    Ранее Владимир Зеленский заявил, что киевский режим не станет обсуждать вопросы территориальных уступок, при этом он сослался на конституцию Украины.

    До этого сообщалось, что Рютте участвовал в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом с Зеленским после визита спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москву.

    Комментарии (34)
    10 августа 2025, 18:30 • Новости дня
    Каллас созвала экстренное совещание глав МИД ЕС из-за саммита Россия – США

    Reuters: Каллас созвала экстренное совещание глав МИД ЕС из-за саммита Россия – США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о созыве экстренного совещания министров иностранных дел стран Евросоюза 11 августа, пишет Reuters.

    В интервью Reuters Каллас сообщила, что встреча пройдет на фоне подготовки саммита Россия – США, посвященного ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Каллас подчеркнула, что «любая сделка между США и Россией должна включать ЕС и Украину».

    Напомним, Трамп в соцсети Truth Social заявил, что «долгожданная встреча» с российским коллегой Владимиром Путиным состоится в «великом штате Аляска».

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков Ушаков подтвердил встречу президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Он сообщил, что долгосрочное урегулирование украинского конфликта станет основной темой саммита.

    Американский постпред при НАТО Мэттью Уитакер допустил возможность участия Владимира Зеленского во встрече президентов России и США. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что не считает продуктивными контакты президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского до саммита Россия – США.

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    41 комментарий

    Комментарии (16)
    11 августа 2025, 04:05 • Новости дня
    Северо-Балтийская восьмерка поддержала инициативу США по Украине
    Северо-Балтийская восьмерка поддержала инициативу США по Украине
    @ Jens Buttner/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Северо-Балтийская восьмерка (NB8) заявила о готовности содействовать дипломатическому урегулированию украинского конфликта и поддержала инициативу США.

    Северо-Балтийская восьмерка, в которую входят Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Финляндия, Швеция и Эстония, опубликовала совместное заявление, передает РИА «Новости».

    В нем страны NB8 выразили поддержку инициативе США, направленной на прекращение конфликта на Украине и достижение устойчивого мира в регионе, «который обеспечит безопасность Украины и стабильность Европы».

    NB8 выразила готовность «внести свой дипломатический вклад в эту работу». При этом страны собираются продолжить «существенную военную и финансовую поддержку Украины».

    Дополнительно NB8 заявила о намерении продолжить применение и поддержку ограничительных мер в отношении России, связанных с конфликтом на Украине.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главы МИД стран Евросоюза планируют провести совещание в понедельник для обсуждения предстоящего саммита Вашингтона и Москвы. Глава внешнеполитического ведомства объединения Кая Каллас заявила, что любая сделка между Россией и США должна учитывать позиции Киева и Брюсселя.

    Комментарии (3)
    10 августа 2025, 20:00 • Новости дня
    В Херсоне произошли взрывы

    Tекст: Валерия Городецкая

    В городе Херсоне, находящемся под контролем властей Украины, в воскресенье раздались взрывы.

    При этом официальной информации о введении воздушной тревоги в Херсоне и других районах региона, подконтрольных Киеву, не поступало, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное. Новости».

    Ранее взрывы произошли в Харьковской области Украины.

    В среду взрывы прогремели в Одесской области Украины, а в пятницу в Сумах прозвучал взрыв во время воздушной тревоги.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 08:42 • Новости дня
    ФСБ: Глава батальона «Арбат» Саркисян погиб во время атаки смертника в Москве
    ФСБ: Глава батальона «Арбат» Саркисян погиб во время атаки смертника в Москве
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В ходе теракта в феврале в столице, в результате которого погиб глава добровольческого батальона «Арбат» Армен Саркисян, использовался смертник, сообщил оперативный сотрудник ФСБ.

    С начала 2025 года украинские спецслужбы все чаще применяют сценарии диверсий, при которых устраняют не только цель, но и исполнителя, сказал собеседник РИА «Новости».

    Он привел пример теракта в жилом комплексе «Алые паруса» в Москве, а также в Ставрополе и Луганске, в результате которых погибли три гражданина России, действовавших под контролем украинских спецслужб.

    Это позволяет украинским кураторам избавляться от нежелательных свидетелей и не выполнять финансовые обязательства перед исполнителями.

    В феврале неизвестный подорвал бомбу, заложенную в диван в холле жилого комплекса «Алые паруса» в Москве, руководитель Федерации бокса ДНР Армен Саркисян получил ранение и скончался в больнице.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 09:02 • Новости дня
    Российские войска выбили ВСУ из административных зданий шахты «Краснолиманская»
    Российские войска выбили ВСУ из административных зданий шахты «Краснолиманская»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Административные здания второго по величине угольного предприятия ДНР – шахты «Краснолиманская» – перешли под контроль российских военных, а подвоз резервов для ВСУ заблокирован, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Российские штурмовые подразделения выбили украинских военных с позиций, оборудованных в административных зданиях шахты «Краснолиманская» в ДНР. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что противник был вытеснен из этих зданий, а подразделения ВСУ сейчас находятся в районе террикона шахты. По данным силовых структур республики, подвоз резервов и провизии в этом квадрате для украинских войск полностью блокирован, передает ТАСС.

    Шахта «Краснолиманская» расположена недалеко от города Родинское и является вторым по величине угледобывающим предприятием в ДНР. Ежегодно здесь добывают до нескольких миллионов тонн угля, который используется в металлургической сфере.

    Ранее Кимаковский сообщал, что ВСУ повредили часть промышленной инфраструктуры шахты «Краснолиманская».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что Россия начала битву за Красноармейск.

    Комментарии (2)
    11 августа 2025, 10:02 • Новости дня
    Глава РФПИ предсказал мир после переговоров на Аляске

    Глава РФПИ Дмитриев предсказал мир после переговоров на Аляске

    Глава РФПИ предсказал мир после переговоров на Аляске
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Специальный представитель российского лидера по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев выразил уверенность, что встреча Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске станет шагом к миру и глобальной безопасности.

    Встреча президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа может способствовать установлению мира, передает «Газета.Ru». Такое мнение высказал спецпредставитель российского лидера Кирилл Дмитриев на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Дмитриев отметил, что «подстрекатели войны» не смогут улыбаться 15 августа. По его словам, ожидаемый диалог между Путиным и Трампом должен принести «надежду, мир и глобальную безопасность».

    На ваш взгляд
    Как вы относитесь к предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа?




    Результаты
    41 комментарий

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о намерении Соединенных Штатов прекратить финансирование конфликта на Украине.

    Помощник президента России Юрий Ушаков подтвердил проведение переговоров между российским и американским лидерами на Аляске.

    Основной темой саммита станет долгосрочное урегулирование украинского конфликта.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как Европа пытается вмешаться в диалог между Россией и США по вопросу Украины.

    Комментарии (9)
    11 августа 2025, 06:46 • Новости дня
    Бандеровский флаг на концерте Макса Коржа в Варшаве вызвал скандал

    Tекст: Антон Антонов

    На выступлении Макса Коржа в Варшаве молодые люди размахивали флагом Организации украинских националистов* и ее боевого крыла – Украинской повстанческой армии (ОУН-УПА, обе запрещены в России), это вызвало резкую критику со стороны польских политиков.

    Депутат Сейма от партии «Право и справедливость» Дариуш Матецкий сообщил о подаче заявления в прокуратуру с просьбой проверить инцидент и возбудить уголовное дело по статье о запрете пропаганды тоталитарных и националистических идеологий, передает ТАСС.

    Один из лидеров ультраправого движения «Конфедерация» Александр Ковалиньский обратился к молодым людям, развернувшим флаг, с призывом отправиться на Украину и вступить в ВСУ.

    Его поддержал бывший посол Польши в США Марек Магеровский, который выразил возмущение присутствием на концерте сотен украинцев призывного возраста.

    После концерта в социальных сетях начали распространяться видео и фотографии, на которых запечатлена группа молодых людей с бандеровским флагом. Инцидент широко освещался польскими СМИ, включая порталы Do Rzeczy, Onet и W Polityce.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр внутренних дел Польши Томаш Семоняк осудил размещение на переданных Киеву польских бронетранспортерах символов УПА (запрещена в России). Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш назвал такие символы провокацией.

    Комментарии (3)
    11 августа 2025, 12:44 • Новости дня
    Эксперт указал на значимость освобождения шахты «Краснолиманская» в ДНР

    Военный эксперт Онуфриенко: Взятие шахты «Краснолиманская» создаст условия для взятия в «клещи» Красноармейска

    Эксперт указал на значимость освобождения шахты «Краснолиманская» в ДНР
    @ Станислав Красильников/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Россия может занять Краснолиманский террикон в течение месяца, это откроет для ВС России еще одну дорогу к Родинскому – ключевому пункту снабжения местной группировки противника и создаст условия для взятия в «клещи» Покровско-Мирноградской агломерации, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские силы выбили ВСУ из административных зданий второго по величине угольного предприятия в ДНР.

    «После взятия под контроль административных корпусов шахты «Краснолиманская» в ДНР российским силам нужно провести операцию по выбиванию ВСУ из прилежащего террикона – господствующей высоты. Думаю, мы сможем это сделать в течение месяца. Главную роль здесь должны сыграть реактивная артиллерия и беспилотники», – пояснил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    Но это будет нелегко, предупреждает собеседник. «Бои за меловую гору под Белогоровкой шли два года с переменным успехом. На выбивание ВСУ из каждого террикона освобожденного Дзержинска уходило по месяцу. Зато мы приобрели бесценный опыт таких операций, что позволяет сейчас проводить их ускоренными темпами», – напомнил спикер.

    «Занятие всей территории шахты откроет путь к находящемуся рядом городу Родинское – ключевому пункту, освобождение которого перекрывает снабжение местной группировки ВСУ по трассе и железной дороге. Это, в свою очередь, создает условия для взятия в клещи крупнейшей в этом районе Покровско-Мирноградской агломерации», – детализировал аналитик

    «Впрочем, взятие шахты «Краснолиманская» имеет и самостоятельную ценность. Теперь Украина не сможет выплавить весомую часть металла для отправки на экспорт. Значит, Киев недополучит финансовые поступления из-за границы. Кроме того, недостаток угля бьет по энергетической системе противника», – добавил Онуфриенко.

    «Помимо этого, успешное российское наступление с востока оттягивает силы противника и позволяет облегчить положение наших войск, которые бьются в Удачном и Котлино. В том районе расположено шахтоуправление № 1 – довольно серьезный пункт ВСУ с массой бетонных укреплений», – продолжил аналитик.

    Он напомнил, что в рамках наступления с востока Россия ранее освободила населенные пункты Маяк и Шахово. «Более того, по неподтвержденным пока данным, наши войска зашли в Кучеров Яр. Таким образом, российские силы постепенно выходят к Доброполью, большому городу у границы ДНР и Днепропетровской области», – заключил Онуфриенко.

    Ранее российские штурмовики выбили ВСУ с позиций, которые были оборудованы в административных зданиях второго по величине угольного предприятия в ДНР – шахты «Краснолиманская», сообщает ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского. По его словам, сейчас противник находится в районе террикона шахты. При этом подвоз резервов и провизии в этом квадрате для ВСУ полностью блокирован.

    Ежегодная добыча угля на шахте «Краснолиманская» составляет до нескольких миллионов тонн. Добытое сырье используется в металлургии. Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как в конце июля российские войска начали битву за Красноармейск (Покровск) – один из ключевых городов Донбасса.

    Комментарии (0)
    11 августа 2025, 07:29 • Новости дня
    Радикалы планировали захватить юг Белоруссии и Курскую область
    Радикалы планировали захватить юг Белоруссии и Курскую область
    @ Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Участники террористической организации «Полк имени Кастуся Калиновского» (полк ВСУ с белорусскими радикалами) намеревались одновременно захватить южную часть белорусской территории и атаковать Курскую область, сообщил осведомленный источник.

    Летом 2024 года боевики «полка» вместе с белорусскими оппозиционерами и наемниками рассматривали в Варшаве сценарий захвата территории на юге Белоруссии параллельно с атакой ВСУ на Курскую область, сказал собеседник РИА «Новости».

    Действия планировалось синхронизировать с боевиками ВСУ в Курской области.

    При этом планировалось задействовать и боевое крыло белорусской оппозиции в изгнании – «Паспалітае рушэнне». Боевики этой организации обучались на литовской территории и в Польше.

    К их подготовке привлекали участников «Полка Калиновского» с боевым опытом, в том числе при активном участии украинских и польских спецслужб.

    Ранее в Минске пятерых участников запрещенной террористической организации «Полк Кастуся Калиновского», воюющих на стороне ВСУ, заочно осудили на разные сроки лишения свободы.

    В январе бывший боевик «Полка Калиновского» раскрывал план вооруженного вторжения в Белоруссию.

    Комментарии (0)
    10 августа 2025, 23:34 • Новости дня
    Жертвами атаки беспилотников на Тульскую область стали два человека
    Жертвами атаки беспилотников на Тульскую область стали два человека
    @ Официальный сайт Министерства здравоохранения Тульской области

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки беспилотников на Тульскую область погибли два человека, еще трое пострадавших доставлены в больницу, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

    «ВСУ продолжают атаковать Тульскую область», – сообщил Миляев в Telegram.

    Силами ПВО уничтожены 11 беспилотников. В результате удара ВСУ по одному из гражданских предприятий города Тула погибли два человека, еще трое получили ранения разной степени тяжести. Губернатор выразил соболезнования семьям погибших.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вблизи села Никольское Белгородской области FPV-дрон ВСУ атаковал легковой автомобиль, в результате чего пострадал водитель. Во дворе жилого дома в Саратовской области упал беспилотник, в результате чего погиб один человек.

    Комментарии (3)
    Главное
    Российские войска освободили Луначарское в ДНР
    В ДНР ликвидировали «рекламное лицо» бригады «Азов»
    Канал Al Jazeera обвинил Израиль в убийстве пятерых журналистов
    В Польше арестовали помощника военного атташе Казахстана
    Уехавшая из России актриса призналась в работе таксисткой в Париже
    В Чите пятерых мигрантов осудили за изнасилование девочки
    Православный писатель рекомендовал не употреблять слова «хохол» и «жид»

    Кто станет главным бенефициаром от встречи России и США

    Одного слова о предстоящей встрече Владимира Путина и Дональда Трампа оказалось достаточно, чтобы сильно обрадовать рынки. Активы растут в цене с обеих сторон – и российской, и украинской. Мирный исход является на рынках настолько долгожданным, что реакция идет моментально. Что ждет российскую экономику и бизнес, если переговоры пройдут в позитивном ключе? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: Украина обречена уступить территорию

    «Позиция Киева о недопустимости территориальных уступок принципиальна, но в нынешних условиях нереалистична», – пишет британская Financial Times в преддверии саммита Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. Издание отмечает, что «ключевое различие заключается в фактической и юридической уступке территорий». Как западные СМИ оценивают предстоящую встречу лидеров России и США и чего ожидают? Подробности

    Перейти в раздел

    «Не проверяйте рабочую почту в выходные»

    «Социальные сети формируют искаженное представление об успехе». Врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук рассказал газете ВЗГЛЯД, почему молодое поколение россиян все чаще сталкивается с так называемым выгоранием и проблемами на работе – и как этому можно помочь. Подробности

    Перейти в раздел

    Как США мешают России и Китаю в Закавказье

    Закавказье стало ареной грандиозного противостояния между сильнейшими мировыми державами, и цена вопроса – транспортная связность всего евразийского континента. По крайней мере, именно так выглядит заключенная в США Арменией и Азербайджаном сделка по созданию так называемого Зангезурского коридора. Каковы в данном случае интересы Вашингтона, Москвы и Пекина? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • У США назрела своя СВО

      Члены мексиканских наркокартелей принимают участие в конфликте на Украине в качестве наемников ВСУ. Против России они ничего не имеют, их задача – научиться управлению боевыми беспилотниками в свете почти неизбежной войны с США.

    • Ведущая армия НАТО – это поляки?

      Новый президент Польши Кароль Навроцкий, вступая в должность, пообещал, что сделает польскую армию ведущей в НАТО. Это не настолько глупое обещание, как может показаться на первый взгляд.

    • Мнение Китая об СВО: конфликт близок к финалу

      На фоне встречи президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Стивена Уиткоффа в Москве МИД Китая сделал примечательное заявление. Там считают, что конфликт вокруг Украины вступил в решающую стадию и близок к завершению. А почему?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Европа в гольф-клубе согласилась на кабальную сделку с США

      «Черным днем» для Евросоюза назвал французский премьер Франсуа Байру событие, поставившее точку в торговом споре между США и ЕС. Трамп безоговорочно переиграл главу Еврокомиссии Усрулу фон дер Ляйен на прошедших в его гольф-клубе переговорах и договорился о многомиллиардных инвестициях Европы.

    • Руководство США гадает, уничтожена или нет иранская ядерная программа

      Даже в США не уверены, что цели удара по иранским ядерным объектам достигнуты. Президент Дональд Трамп утверждает, что «все, связанное с ядерной программой, уничтожено». Однако этому заявлению противоречат данные американской военной разведки: по ее данным, ядерная программа «откатилась в своем развитии лишь на месяцы».

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации