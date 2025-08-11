Ни одна из стран, перешедших под внешнее управление ради безопасности и процветания, их не получила. Вместо этого их уделом стала война (как в случае с Украиной или Грузией при прежнем руководстве), нищета и тотальная коррупция (Украина, Молдавия), а также разрыв с теми союзниками, которые как раз заинтересованы в процветании соседа (Армения).0 комментариев
«Торнадо-С» сорвал ротацию ВСУ ударом по колонне техники
Расчет российского РСЗО «Торнадо-С» ударил по колонне украинской бронетехники, предотвратив запланированную смену подразделений ВСУ на линии фронта, сообщило Минобороны.
Удар нанесли бойцы из состава 79-й гвардейской реактивной артиллерийской бригады, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.
Благодаря разведке с помощью БПЛА удалось своевременно обнаружить движение колонны бронеавтомобилей противника к позициям ВСУ.
Получив координаты цели, артиллерийский расчет оперативно выдвинулся в нужный район и, используя 300-мм снаряды, нанес удар по месту скопления техники. Разведывательная группа при помощи беспилотника подтвердила точность поражения и блокировку смены украинских подразделений на позициях.
В конце июля группировка войск «Север» сорвала ротацию подразделений ВСУ на Теткинском и Глушковском направлениях.
До этого российские артиллеристы нанесли удар по опорному пункту противника, сорвав ротацию украинских военных на Красноармейском направлении.
Еще раньше операторы беспилотников 42-й дивизии ВС России остановили подвоз боеприпасов ВСУ в районе Орехова.