Tекст: Дмитрий Зубарев

Артиллеристы группировки «Центр» уничтожили замаскированный опорный пункт противника на красноармейском направлении, что привело к срыву ротации формирований ВСУ, передает ТАСС. В сообщении Минобороны отмечается, что расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С» из состава 90-й гвардейской танковой дивизии успешно поразил цель, помешав украинским подразделениям осуществить ротацию.

После артиллерийского удара российские штурмовые подразделения смогли продвинуться вперед и закрепиться на более выгодных позициях. В министерстве также подчеркнули, что сейчас артиллеристы гвардейского танкового соединения продолжают активно поддерживать наступление российских штурмовых подразделений на стратегически важных направлениях вблизи Красноармейска Донецкой Народной Республики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, женское штурмовое подразделение ВСУ насчитывает около ста человек и действует на красноармейском направлении. Дронщики российского спецназа заставили подразделения ВСУ покинуть позиции под Красноармейском. ВСУ ведут подготовку к уличным боям в Красноармейске.