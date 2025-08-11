Вассерман сказал, когда СБУ прекратит его розыск

Вассерман: СБУ прекратит мой розыск после ликвидации террористической организации «Украина»

Tекст: Татьяна Косолапова

«На моей жизни объявление меня в розыск на Украине никак не скажется. Туда я прибуду только после полной ликвидации террористической организации "Украина". Тогда и розыск прекратится», – говорит Вассерман.



Он подчеркивает, что к подобному состоянию уже давно привык. Дело в том, что уголовное дело по обвинению в сепаратизме на него было заведено еще десять лет назад. А в частном порядке его обещали убить еще лет 30 назад. Поэтому то, что стало известно недавно, никак не добавляет страха.

«В любом случае террористическая организация "Украина" опасна для русского большинства – жителей тех земель, на владение которыми она претендует. Следовательно, ее ликвидация необходима, а необходимость рано или поздно находит себе возможность. На всякий случай напомню, что очень многие деятели этой организации уже объявлены в розыск Российской Федерацией, и, по-видимому, пытаются таким способом успокоить самих себя», – считает депутат.

Собеседник поделился, что не намерен принимать какие-либо действия в связи с розыском, в том числе не будет его оспаривать, поскольку такое действие означало бы, что он принимает украинских деятелей в серьез.

Ранее стало известно, что украинские власти объявили Вассермана в розыск на Украине, причем случилось это еще в апреле 2022 года.