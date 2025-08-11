Tекст: Вера Басилая

Командование ВСУ перебросило в район Волчанска в Харьковской области подразделения, которые не успели полностью восстановить боеспособность, сообщили российские силовые структуры, передает РИА «Новости». В частности, речь идет о 58-й отдельной мотопехотной бригаде, которую применяют для удержания обороны на этом важном участке фронта.

Волчанск остается ключевым оборонительным узлом ВСУ на востоке Харьковской области. Если силы России возьмут город под контроль, это серьезно осложнит логистику украинских войск в этом районе. Продвижение через Белый Колодец может привести к окружению украинских подразделений, расположенных восточнее этой трассы, ближе к границе и севернее Купянска.

Ситуацию для ВСУ усугубляет то, что несколько мостов к югу от Волчанска через Северский Донец уже уничтожены, что практически полностью лишает украинские войска снабжения с западного направления. Сейчас фактически единственным доступным маршрутом остается дорога через Печенеги. Успехи российских сил в этой зоне открывают новые возможности для дальнейшего продвижения на запад и юго-запад региона.

Ранее сообщалось, что российские силы продолжают расширять плацдарм на левом берегу реки Волчья в Волчанске, продвинувшись до 200 м. В лесу западнее Синельниково взяты две позиции ВСУ.

Российские военнослужащие заключили в огневой мешок группировку ВСУ, дислоцированную под Волчанском в Харьковской области.

Российские военные заблокировали бронетехнику ВСУ под Волчанском.

