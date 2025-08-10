Кадыров сообщил о ночных атаках дронов ВСУ на Чечню

Tекст: Валерия Городецкая

По словам Кадырова, в ночь с 8 на 9 и с 9 на 10 августа киевский режим попытался атаковать объекты на территории Чеченской Республики. В Шелковском и Надтеречном районах были обнаружены два беспилотных летательных аппарата.

«Оба объекта своевременно выявлены и успешно уничтожены средствами противовоздушной обороны. Пострадавших и разрушений нет», – заявил Кадыров в своем Telegram-канале.

Он обратился к жителям республики с призывом сохранять бдительность и при обнаружении подозрительных объектов немедленно обращаться по номеру 112. Кадыров также выразил благодарность оперативному штабу по проведению спецоперации под руководством Магомеда Даудова и личному составу ВКС России за быстрое реагирование и слаженные действия.

В декабре Кадыров заявил об атаке дрона на центр Грозного.