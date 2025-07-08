Подсчитаны потери азиатских экспортеров после введения пошлин Трампа

Tекст: Ольга Иванова

Утвержденные Дональдом Трампом новые пошлины на американский импорт из стран Восточной и Юго-Восточной Азии обойдутся экспортерам из этого региона в 94,3 млрд долларов ежегодно, передает РИА «Новости». Такой расчет агентство сделало на основе данных американской статистической службы.

С апреля 2024 года в США действует базовая ставка пошлин в 10% для 57 стран, а с 1 августа 2025 года для ряда государств ставка повышается до 25-40%. В списке стран с максимальными ставками оказались Япония, Южная Корея, Таиланд, Малайзия, Индонезия, Камбоджа, Бангладеш, Лаос и Мьянма. Исключения из новых пошлин предусмотрены лишь для некоторых категорий товаров.

По итогам 2024 года сумма импорта США из перечисленных азиатских стран составила 341,4 млрд долларов, если не учитывать товары-исключения. Наибольшее пошлинное бремя понесут экспортеры из Японии (31,2 млрд долларов), Южной Кореи (24,8 млрд долларов) и Таиланда (15,5 млрд долларов).

Меньше всех доплатят Лаос и Мьянма, для которых годовой объем пошлин составит 282,7 млн и 259,7 млн долларов соответственно. В целом усиление тарифов приведет к заметному удорожанию товаров для американских потребителей и к снижению конкурентоспособности азиатских компаний на рынке США.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Bloomberg сообщило о послаблении американских пошлин для Китая. В конце июня Дональд Трамп заявил, что США и Китай подписали торговую сделку.