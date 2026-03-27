    Спасение Кубы от Трампа стало простой задачей
    Эксперт объяснил 10-дневный мораторий Трампа на удары по энергетике Ирана
    Стубб заявил о расколе трансатлантического партнерства
    Стало известно об испытании в США гиперзвуковой ракеты Dark Eagle
    Неназванный бизнесмен предложил Путину крупный взнос в пользу России
    Эксперты усомнились в успехе дипломатии США по Ирану
    Неизвестные забросали «Русский дом» в Праге «коктейлями Молотова»
    Bloomberg: Украина останется без денег через два месяца
    Politico: На кону выборов в Венгрии стоит бюджет ЕС в 1,8 трлн евро
    Игорь Караулов Игорь Караулов В культуре нужны новые мировые иерархии

    Вопрос о «нашей Нобелевке» в литературе обсуждается давно. Та премия, которая ежегодно присуждается Шведской академией, зачастую бывает политически мотивирована и в любом случае обслуживает прежде всего западную идейную повестку и отражает западный взгляд на мир. По сути, это один из инструментов культурного неоколониализма.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Что получил Зеленский от войны в Иране

    На фоне неудач в Иране американскому президенту нужна масштабная дипломатическая победа и заключение мира между Россией и Украиной при посредничестве США. Зеленский этому препятствует, а Трамп сейчас злой как черт и не скрывает своего раздражения украинским лидером.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Кто наживается на иранской войне

    В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?

    27 марта 2026, 13:15 • Новости дня

    Песков опроверг обсуждение совместных проектов с США на встрече с бизнесом

    Tекст: Вера Басилая

    На закрытой встрече президента Владимира Путина с бюро РСПП вопрос совместных с США проектов по редкоземельным металлам и алюминию не поднимался, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что тема совместных с США проектов по добыче редкоземельных металлов в Донбассе и производству алюминия в Сибири не обсуждалась на встрече Владимира Путина с бюро РСПП, передает ТАСС.

    Песков подчеркнул, что эти вопросы не были частью повестки. На уточняющий вопрос о том, видят ли власти России перспективы таких идей и обсуждал ли президент их на закрытом заседании с представителями бизнеса, Песков заявил: «Нет, эта тема не обсуждалась».

    Владимир Путин заявил о готовности России к совместным с США проектам по добыче редкоземельных металлов, включая Донбасс.

    Глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции заявил о распространении приглашения Путина зарубежным инвесторам для работы с редкоземельными металлами на всю территорию России.

    26 марта 2026, 16:12 • Новости дня
    Путин дал старт строительству нового здания НЦ «Россия» в Москве
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве стартовало возведение нового здания Национального центра «Россия», где будут представлены ключевые достижения страны в экономике и социальной сфере, начало возведения объекта запустил глава государства.

    Президент России Владимир Путин принял участие в церемонии закладки капсулы в основание нового здания Национального центра «Россия» в Москве. Она прошла по видео-конференц-связи, сообщает РИА «Новости». Новый центр станет современным выставочным пространством, где будут представлены главные достижения российского общества, экономики и социальной сферы.

    Глава государства дал команду на начало работ, после чего машинист башенного крана Максим Гриценко с помощью дистанционного пульта поднял капсулу и заложил ее в основание строящегося центра.

    Национальный центр «Россия» – масштабный выставочно-образовательный проект, реализуемый по поручению президента РФ и призванный стать ключевой площадкой для демонстрации достижений страны, укрепления национальной идентичности и сохранения наследия выставки-форума «Россия». Комплекс возводится в деловом центре «Москва-Сити» на территории бывшего «Экспоцентра», его открытие запланировано на 4 ноября 2029 года, а стоимость строительства оценивается в 80 млрд рублей.

    Общая площадь центра превысит 205 тыс. кв. м: здесь разместятся выставочные пространства, трансформируемый концертный зал на 3500 мест, медиацентры, общественные зоны и парк. Комплекс сможет одновременно принимать до 20 тыс. посетителей и будет ориентирован прежде всего на молодежь и детей. Проект реализуется с применением передовых строительных и цифровых технологий, включая информационное моделирование, инновационные материалы и автоматизированные системы управления, что позволит создать современное многофункциональное пространство для проведения мероприятий, образовательных программ и культурных инициатив.

    Ранее Путин прибыл в Национальный центр «Россия», где проходит 35-й съезд Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). В своем выступлении он отметил важность тесного сотрудничества государства и бизнеса.

    Также Путин предостерег от проедания доходов на фоне роста цен на нефть и подчеркнул, что необходимо сохранять благоразумие в условиях нестабильности рынков.


    26 марта 2026, 17:59 • Новости дня
    Названа пригласившая российских депутатов в США конгрессвумен

    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские депутаты находятся с визитом в США по приглашению конгрессвумен Анны Паулины Луны.

    Об этом сообщили в посольстве России, передает ТАСС. В январе член Палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна сообщила о готовности американских законодателей принять участие в консультациях с российскими парламентариями.

    Накануне стал известен состав делегации депутатов Госдумы в США.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о получении парламентариями установок от президента России Владимира Путина перед визитом в США.

    26 марта 2026, 16:49 • Видео
    Унижения Зеленского продолжаются

    Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    27 марта 2026, 05:12 • Новости дня
    Лавров рассказал о намерении США забрать «Северные потоки»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Соединенные Штаты высказывали желание забрать газопроводы «Северный поток» и «Северный поток-2», заявил министр иностранных дел Сергей Лавров.

    В Вашингтоне уже открыто обсуждают планы в отношении российской газотранспортной инфраструктуры на Балтике, сказал Лавров, в интервью телекомпании France TV, передает РИА «Новости».

    Он напомнил, что теракты в 2022 году на этих газопроводах произошли при очевидной поддержке западных спецслужб.

    В 2024 году Лавров указывал на причастность Вашингтона к подрывам «Северного потока» и «Северного потока – 2». В 2025 году президент США Дональд Трамп заявлял о готовности назвать заказчиков диверсии.

    Американский инвестор обращался к властям США с просьбой разрешить покупку актива «Северный поток – 2».

    26 марта 2026, 21:19 • Новости дня
    Пезешкиан на русском поблагодарил Путина и россиян за поддержку
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Ирана заявил о вдохновляющей поддержке со стороны российского руководства и народа в противостоянии с США и Израилем.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на русском языке выразил благодарность президенту Владимиру Путину и России за поддержку в конфликте с США и Израилем, передает ТАСС. В своем сообщении в социальной сети он подчеркнул, что послания президента Путина и поддержка российского народа «вдохновляют» иранцев в этой войне.

    «Сообщения президента Путина и поддержка российского народа вдохновляют нас в этой войне. Сопротивление и мужество иранского народа обещают новые узы, которые обеспечат безопасность Восточной Азии странами региона. От имени народа Ирана благодарю правительство и народ России», – написал Пезешкиан.

    Ранее Иран запросил у России гуманитарную помощь. Позже президент Ирана Масуд Пезешкиан поблагодарил Владимира Путина за поддержку страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и Китай предоставляют Ирану разную помощь, включая военное сотрудничество.


    26 марта 2026, 15:42 • Новости дня
    Путин сравнил последствия конфликта на Ближнем Востоке с COVID-19
    @ Юрий Кочетков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Последствия конфликта на Ближнем Востоке вызывают серьезные опасения, заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей.

    По его словам, сейчас сложно делать точные прогнозы, но необходимо адаптироваться к сложившимся условиям, передает ТАСС.

    Путин добавил, что уже появляются оценки, сравнивающие влияние этого конфликта с эпидемией коронавируса. Президент напомнил, что пандемия в свое время резко затормозила развитие всех регионов мира.

    В начале марта Путин и лидер ОАЭ обсудили конфликт на Ближнем Востоке.

    Во вторник российский лидер обсудил с главой Узбекистана ситуацию на Ближнем Востоке и Украину.

    26 марта 2026, 15:52 • Новости дня
    Путин предостерег от «проедания» дополнительных доходов от роста цен на нефть
    @ Павел Лисицын/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин предупредил о необходимости сохранять благоразумие на фоне роста цен на нефть и нестабильности рынков.

    Президент России Владимир Путин в ходе съезда Российского союза промышленников и предпринимателей предостерег от необдуманного использования дополнительных доходов, полученных за счет роста нефтяных котировок, передает ТАСС. Глава государства отметил, что рынки сейчас нестабильны, и эта ситуация может создать соблазн быстро потратить поступающие средства.

    Путин подчеркнул: «Сейчас, когда растут котировки нашего традиционного экспорта, но и рынки лихорадит, может появиться соблазн воспользоваться ситуацией, получить конъюнктурные доходы и, что называется, их проесть, пустить на дивиденды, либо, что касается уже государства, раздуть бюджетные расходы, бюджетные траты».

    Он призвал и бизнес, и государство сохранять благоразумие в вопросах управления сверхдоходами. Путин отметил необходимость долгосрочного подхода к экономической политике и подчеркнул важность финансовой стабильности в условиях волатильности мировых рынков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Новак заявил, что цены на нефтепродукты на мировом рынке достигли рекордных значений. Кризис на Ближнем Востоке привел к росту стоимости энергоносителей. Ограничения на экспорт в ряде стран также повлияли на мировые цены на нефтепродукты.

    26 марта 2026, 21:44 • Новости дня
    Эксперт: Путин дал старт строительству центра национальной гордости России

    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    Сегодня у россиян востребованы общественные пространства, в которых сосредоточены национальная память и объекты национальной гордости. Участие Владимира Путина в закладке нового здания Национального центра «Россия» имеет глубокий символический смысл: речь идет о создании своего рода «места силы», отвечающего на этот общественный запрос, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Шаповалов. По его словам, проект станет единым пространством, которое свяжет воедино историческое наследие, современность и будущее страны.

    «Старт строительства нового здания Национального центра «Россия» – событие, имеющее глубокое символическое значение. Речь идет не просто о возведении очередного выставочного комплекса, а о создании принципиально нового места силы, которое отвечает на явный запрос общества», – считает политолог Владимир Шаповалов, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ.

    Этот запрос, пояснил собеседник, наиболее ярко проявился во время работы выставки «Россия» на ВДНХ. Энтузиазм, с которыми граждане посещали павильоны регионов, наглядно продемонстрировали, насколько востребованы сегодня пространства, концентрирующие в себе национальную память и предметы гордости.

    Путин, по словам эксперта, задает тренд на годы вперед – сохранять гордость за достижения народа. Также президент видит запрос общества на демонстрацию современных достижений.

    «В России уже сложилась сеть важных символических мест: исторические парки «Россия – моя история», музейный комплекс «Музей Победы», возрожденная инфраструктура ВДНХ. Однако каждый из этих объектов имеет конкретную направленность. Новый же Национальный центр «Россия» призван сыграть объединяющую, систематизирующую роль, сформировав единое пространство национальной гордости», – пояснил спикер.

    Особого внимания, по его словам, заслуживает инфраструктурная составляющая проекта. «Наша страна – крупнейшая федерация с огромным количеством регионов, и формирование единого пространственного измерения невозможно без опоры на места. В этом смысле региональные филиалы центра и будущее федеральное здание в Москве – это звенья одной цепи. Наличие центров на местах в сочетании с главной площадкой, которая будет венчать эту сеть, создает ту самую целостную систему, позволяющую гражданам в любой точке страны чувствовать сопричастность к общему символическому пространству России», – добавил Шаповалов.

    В основе архитектурного и смыслового наполнения нового центра, по мнению политолога, лежит триединство: прошлое, настоящее и будущее. «И это не случайно. Российская идентичность, чувство гордости и патриотизма формируются не только в пространственном измерении – через связь с разными регионами нашей многоликой страны, но и в хронологическом. Обладая великой тысячелетней историей, Россия сегодня формирует образ будущего, который задает вектор нашего развития. Это разворачивание шкалы времени – с глубокой ретроспективой и устремленностью в перспективу – позволяет гражданам не просто знать о достижениях страны, но и понимать, в каком направлении мы движемся и какой образ будущего созидаем своими руками», – подчеркнул эксперт.

    Важна и внешняя, международная проекция этого центра, полагает Шаповалов. «Россия как один из центров формирующегося многополярного мира заинтересована в создании привлекательного образа для других стран и народов. Новое здание должно стать визитной карточкой страны – местом, куда будут стремиться приехать люди со всего мира», – говорит собеседник.

    «В условиях, когда зачастую информация о России формируется на основе фейков и стереотипов, возможность для максимального числа зарубежных гостей увидеть реальные достижения страны, познакомиться с ее историей и культурой, путешествуя по ней, приобретает особое значение. Достижения, которыми гордится российский народ, в мировом контексте должны становиться достоянием всего человечества, и новый центр станет ключевой площадкой для решения этой задачи», – считает Шаповалов.

    В четверг президент России Владимир Путин дал старт строительству нового комплекса Национального центра «Россия».

    Комплекс будет располагаться в Московском международном деловом центре «Москва-Сити» и займет участок бывшего «Экспоцентра» на Красной Пресне. Многофункциональное пространство будет включать выставочные площади, конгрессно-концертный трансформируемый зал на 3500 мест, медиа- и пресс-центры, общественные зоны. Вокруг будет разбит ландшафтный парк.

    Площадь нового выставочного комплекса – более 205 тыс. кв. метров. Он сможет принимать 20 тыс. посетителей одновременно. Видовой атриум позволит проводить мероприятия при любой погоде и будет вмещать до 7 тыс. человек.

    Для комфортного пребывания посетителей в открытом амфитеатре смоделировано движение воздушных потоков, учитывающее окружающую высотную застройку.

    Стоимость строительства объекта в адресной инвестиционной программе Москвы – 80 млрд. рублей.

    Открытие Национального центра запланировано на ноябрь 2029 год.

    26 марта 2026, 22:21 • Новости дня
    Журова заявила о намерении США провести матчи по хоккею и футболу с Россией
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе обсуждений между российскими депутатами и американскими конгрессменами прозвучала инициатива о проведении товарищеских матчей сборных России и США по хоккею и футболу, а также о возвращении российских спортсменов к участию в Олимпиаде 2028 года.

    В США обсуждают возможность проведения товарищеских матчей между сборными России и США по хоккею и футболу, передает РИА «Новости». Об этом сообщила депутат Госдумы и олимпийская чемпионка Светлана Журова после переговоров с членами Конгресса США. Кроме матчей по хоккею и футболу, поднимался вопрос об организации гольф-турнира.

    Журова подчеркнула, что обсуждение матчей должно происходить на уровне федераций, но парламентарии готовы поддержать подобные инициативы. По ее словам, идеи проведения спортивных встреч находят поддержку с обеих сторон.

    Также Журова рассказала, что американские коллеги выступают за возвращение российских спортсменов к участию в Олимпийских играх 2028 года, которые пройдут в Лос-Анджелесе. По словам депутата, представители Конгресса США считают важным полное представительство всех стран на Играх, однако решение остается за Международным олимпийским комитетом.

    Группа депутатов из разных фракций прибыла в Вашингтон для переговоров с представителями США.

    В состав делегации вошли Светлана Журова, Вячеслав Никонов и Борис Чернышов.

    В сентябре Российский футбольный союз объяснил текущее состояние переговоров об организации товарищеского матча между сборными России и США.

    Американский лидер одобрил инициативу президента России Владимира Путина провести хоккейные матчи между игроками Национальной хоккейной лиги и Континентальной хоккейной лиги в обеих странах

    26 марта 2026, 21:42 • Новости дня
    Члены Конгресса США получили приглашение в Москву

    Tекст: Вера Басилая

    Американские конгрессмены получили приглашение в Москву и обдумывают ответный визит, обсуждая формат возможной поездки и состав делегации, заявила американская конгрессвумен Анна Паулина Луна.

    Члены Конгресса США получили приглашение в Москву и сейчас рассматривают возможность направления своей делегации с ответным визитом, передает РИА «Новости». Об этом сообщила американская конгрессвумен Анна Паулина Луна по итогам встречи с российской парламентской делегацией.

    «Приглашение было представлено… В связи с этим мы рассматриваем возможность направления делегации Конгресса с ответным визитом в будущем», – заявила Луна агентству.

    По словам Луны, на встрече в Вашингтоне присутствовали пять членов Конгресса от обеих партий и пять депутатов Государственной думы. Она отметила, что обсуждение состоялось в конструктивном ключе и стороны выразили заинтересованность в дальнейшем диалоге.

    Группа депутатов из разных фракций прибыла в Вашингтон для переговоров с представителями США.

    В состав делегации вошли Светлана Журова, Вячеслав Никонов и Борис Чернышов.

    Российская делегация провела переговоры с американскими коллегами и обсудила возможность восстановления межпарламентских контактов между странами.

    26 марта 2026, 19:52 • Новости дня
    Трамп продлил на год санкции против России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский лидер принял решение сохранить действующие ограничительные меры против России, введенные под предлогом вмешательства Москвы в выборы и кибератак.

    Президент США Дональд Трамп подписал решение о продлении на 12 месяцев действия санкций против России, передает ТАСС. Ограничения были введены на основании исполнительного указа от 15 апреля 2021 года и позже ужесточались.

    В уведомлении Федерального реестра говорится, что речь идет о рестрикциях, связанных с обвинениями во вмешательстве России в американские выборы, подрыве демократических институтов, а также использовании кибертехнологий против США и их союзников.

    Вашингтонская администрация заявляет, что Москва нарушала международное право, в том числе территориальную целостность государств, и поощряла транснациональную коррупцию для влияния на правительства других стран. В уведомлении отмечено, что действия России якобы представляют необычную и чрезвычайную угрозу для национальной безопасности, внешней политики и экономики США.

    Американский президент указал, что чрезвычайное положение, введенное указом 14024, должно действовать и после 15 апреля 2026 года. Президент США официально уведомил Конгресс о своем решении продлить режим санкций еще на год.

    Ранее Вашингтон разрешил краткосрочную продажу российской нефти и нефтепродуктов. Как писала газета ВЗГЛЯД, увеличение мировых цен на нефть и ослабление санкционных ограничений США позволяют нефтяным компаниям России получать дополнительные средства и обеспечивать рост бюджетных поступлений.

    Позже американский Минфин исключил из антироссийских санкций двух россиян, гражданина Турции, а также компании из Турции и ОАЭ.


    26 марта 2026, 16:22 • Новости дня
    Путин заявил о сохранении макроэкономической стабильности в России
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей заявил, что России удается сохранять макроэкономическую стабильность, несмотря на объективные трудности и ограничения.

    «Несмотря на объективные трудности и ограничения, введенные против нашей страны, нам удается сохранять макроэкономическую стабильность, добиваться устойчивой и предсказуемой динамики инфляции и безработицы», – сказал он, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин пообещал, что все бюджетные обязательства перед гражданами будут выполнены.

    Путин заявил, что мировое сообщество сталкивается с потрясениями в торговле, инвестициях и международных отношениях, что стало новой реальностью для всей глобальной экономики.

    Он также подчеркнул важность тесного сотрудничества государства и бизнеса в текущих условиях.

    27 марта 2026, 05:53 • Новости дня
    Посол оценил визит делегации депутатов Госдумы в США

    Дарчиев положительно оценил визит делегации Госдумы в США

    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российская парламентская делегация во время первого за 12 лет визита в США провела продуктивные переговоры с членами конгресса, заявил посол в Вашингтоне Александр Дарчиев.

    «Хорошо. <…> Переговоры прошли успешно», – сказал Дарчиев РИА «Новости».

    По словам дипломата, сохраняется надежда на восстановление диалога между законодательными органами двух стран. Он сообщил, что делегация продолжит рабочие контакты на следующий день и подчеркнул, что происходящие события считает «очень позитивными».

    Напомним, делегация Госдумы завершила встречу с представителями Конгресса США по вопросу восстановления межпарламентских контактов. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна по итогам переговоров сообщила о рассмотрении членами Конгресса США приглашения нанести ответный визит в Москву.

    27 марта 2026, 03:59 • Новости дня
    Россия запросила консультации СБ ООН по ситуации в Иране
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Россия инициировала проведение закрытых консультаций Совета Безопасности ООН в связи с ударами по гражданской инфраструктуре на территории Ирана, сообщил пресс-секретарь российской миссии при ООН Евгений Успенский.

    По словам Успенского, в числе атакованных объектов Ирана оказались учреждения образования и здравоохранения. Заседание назначено американским председательством на 27 марта в 10.00 по времени Нью-Йорка (17.00 мск), передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Иранского общества Красного Полумесяца Пир Хосейн Коливанд заявил, что США и Израиль разбомбили 282 медицинских объекта в Иране.

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан на русском языке выразил благодарность президенту Владимиру Путину и России за поддержку в конфликте с США и Израилем.

    26 марта 2026, 15:48 • Новости дня
    Путин назвал важным сотрудничество государства и бизнеса на фоне стресса на мировых рынках

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) подчеркнул важность тесного сотрудничества государства и бизнеса в текущих условиях.

    Он отметил, что мировые рынки испытывают резкий рост неопределенности и стресса, передает ТАСС.

    «Доверительное, обстоятельное сотрудничество государства и бизнеса особенно значимо сегодня, когда во всем мире на глобальных рынках резко вырос уровень неопределенности и даже стресса», – заявил президент в ходе своего выступления.

    Ранее Путин указал на нарастание бюрократических барьеров для бизнеса.

    В декабре президент провел в Кремле встречу с представителями бизнеса.

    26 марта 2026, 20:04 • Новости дня
    Завершилась встреча депутатов Госдумы с конгрессменами США
    @ Matt Rourke/AP/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Российская делегация провела переговоры с американскими коллегами, в ходе которых обсудили возможность восстановления межпарламентских контактов между странами.

    Делегация Госдумы завершила встречу с представителями Конгресса США, сообщает ТАСС. Встречу прокомментировал первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов. По его словам, «первая встреча с конгрессменами прошла. Пока все лучше, чем я ожидал. Восстановление межпарламентских контактов возможно. Работаем по программе дальше».

    Никонов подчеркнул, что на встрече обсуждалась возможность возобновления диалога между парламентами России и США. Он отметил, что контакты могут быть восстановлены, если стороны продолжат предпринимать шаги к сближению позиций. Подробности обсуждавшихся тем на встрече пока не раскрываются.

    Делегация Госдумы продолжит выполнение своей программы в рамках визита. Новый раунд переговоров с представителями американского Конгресса может состояться в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские депутаты прилетели в США по приглашению конгрессвумен Анны Паулины Луны.

    Глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что вновь остался без американской визы и не смог сопровождать делегацию.

    Лайнер, принадлежащий летному отряду «Россия», осуществил посадку в аэропорту Кеннеди Нью-Йорка вечером.

    Из-за украинских ударов по портовой инфраструктуре России уже несколько дней остановлен экспорт 1,7–2 млн баррелей нефти в сутки. Если через порт в Новороссийске отгрузка нефти продолжается, то через Приморск и Усть-Лугу на Балтике – остановлена. Один день их простоя обходится России в несколько сотен миллионов долларов экспортной выручки, а потери за месяц исчисляются миллиардами долларов. Подробности

    Украинские дроны делают Прибалтику мишенью

    Беспилотники ВСУ совершили налет на объекты в Ленинградской области. Под атаку попали балтийские порты и Кронштадт. Вслед за этим в Прибалтике зафиксировали падение дронов ВСУ на их территории. Означает ли это, что страны Балтии предоставили свое воздушное пространство для ударов по России, и какими могут быть ответные шаги Москвы? Подробности

    Российского конкурента Starlink вывели на надежную орбиту

    Россия запустила первые спутники группировки «Рассвет» для связи 5G и высокоскоростного доступа в интернет. За счет более высокой орбиты потребуется намного меньше аппаратов, чем использует американская Starlink. На Украине уже начали ломать голову над тем, как противодействовать новой российской системе связи. В чем заключается военное и гражданское значение «Рассвета» и почему противнику будет сложно помешать его работе? Подробности

    Спасение Кубы от Трампа стало простой задачей

    После угрозы президента США Дональда Трампа «захватить Кубу» и обещания кубинцев сопротивляться агрессии, между сторонами начались переговоры. Якобы Вашингтон больше не стремится сменить власть на Острове свободы. А то, чего он желает, ему очень просто дать. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

