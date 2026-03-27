Вопрос о «нашей Нобелевке» в литературе обсуждается давно. Та премия, которая ежегодно присуждается Шведской академией, зачастую бывает политически мотивирована и в любом случае обслуживает прежде всего западную идейную повестку и отражает западный взгляд на мир. По сути, это один из инструментов культурного неоколониализма.0 комментариев
Крикалев сообщил о запуске нового пилотируемого корабля в 2028 году
Перспективный транспортный корабль нового поколения ПТК НП должен начать полеты в космос в 2028 году в рамках российской пилотируемой программы, рассказал заместитель гендиректора госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.
Крикалев напомнил, что речь идет о перспективном транспортном корабле нового поколения, создаваемом для полетов в космос, передает РИА Новости.
«По существующим сейчас планам, в 2028 году этот корабль должен приступить к полетам в космос», – заявил Крикалев. По его словам, именно такие сроки закладываются в график работ по проекту ПТК НП.
Выступление Крикалева прозвучало на дискуссионной панели «Как управлять космосом: современные управленческие технологии» в РАНХиГС. Обсуждение проходило в Москве и было посвящено развитию отечественных пилотируемых программ и подходам к управлению космическими проектами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина разработает тренажер для моделирования беспилотного полета нового пилотируемого транспортного корабля.
Роскосмос и Ракетно-космическая корпорация «Энергия» заключили контракт на изготовление кораблей для полетов к МКС в 2025–2027 годах для обеспечения непрерывности пилотируемой программы.