Крикалев сообщил о запуске нового пилотируемого корабля в 2028 году

Крикалев анонсировал первый полет нового пилотируемого корабля в 2028 году

Tекст: Мария Иванова

Крикалев напомнил, что речь идет о перспективном транспортном корабле нового поколения, создаваемом для полетов в космос, передает РИА Новости.

«По существующим сейчас планам, в 2028 году этот корабль должен приступить к полетам в космос», – заявил Крикалев. По его словам, именно такие сроки закладываются в график работ по проекту ПТК НП.

Выступление Крикалева прозвучало на дискуссионной панели «Как управлять космосом: современные управленческие технологии» в РАНХиГС. Обсуждение проходило в Москве и было посвящено развитию отечественных пилотируемых программ и подходам к управлению космическими проектами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Центр подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина разработает тренажер для моделирования беспилотного полета нового пилотируемого транспортного корабля.

Роскосмос и Ракетно-космическая корпорация «Энергия» заключили контракт на изготовление кораблей для полетов к МКС в 2025–2027 годах для обеспечения непрерывности пилотируемой программы.