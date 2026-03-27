Вопрос о «нашей Нобелевке» в литературе обсуждается давно. Та премия, которая ежегодно присуждается Шведской академией, зачастую бывает политически мотивирована и в любом случае обслуживает прежде всего западную идейную повестку и отражает западный взгляд на мир. По сути, это один из инструментов культурного неоколониализма.
Строящийся на острове Бубиян порт Мубарак-эль-Кебир в Кувейте подвергся атаке ракет и беспилотников.
О повреждении порта Мубарак-эль-Кебир в результате удара ракет и беспилотников сообщило министерство общественных работ Кувейта, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство KUNA.
В ведомстве заявили: «Инфраструктура порта Мубарак-эль-Кабир сегодня утром подверглась двойной атаке со стороны вражеских беспилотников и крылатых ракет. В координации с соответствующими органами были активированы чрезвычайные меры».
По предварительным данным, объекту нанесен материальный ущерб, информации о погибших и пострадавших нет. Строящийся порт расположен на острове Бубиян в акватории Персидского залива и стал вторым кувейтским портом, подвергшимся атаке в пятницу.
В конце прошлого года власти Кувейта подписали контракт с Китаем на строительство порта Мубарак-эль-Кебир на сумму 4 млрд долларов.
Ранее в пятницу Управление портов Кувейта сообщило, что беспилотники нанесли удар по порту Эш-Шувейх в промышленном районе столицы Кувейта.
Главный аэропорт Кувейта также подвергся атаке нескольких дронов, здание получило повреждения.
В Кувейте власти призывают жителей соблюдать меры безопасности на фоне взрывов из-за массовых перехватов ракет и дронов силами ПВО.