Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве из-за грозы

Tекст: Мария Иванова

В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности из-за грозы, сообщает ТАСС.

Синоптики Гидрометцентра отмечают, что с 12.00 до 21.00 ожидаются кратковременные дожди и грозы, при которых возможны порывы ветра до 17 м/с.

Грозовая активность может сохраниться и предстоящей ночью, а также в течение дня среды, 9 июля. Действие предупреждения продлено до 21.00 среды. Также действует предупреждение о сильной жаре: в дневные часы температура воздуха может достигать 30–35 градусов до 14 июля.

Синоптики подчеркнули, что среднесуточная температура на неделе будет превышать климатическую норму на 5–7 градусов. Местами ожидаются грозовые ливни с градом и порывистым ветром. В Гидрометцентре добавили, что причиной повышения температуры станет приток теплого воздуха со стороны Ирана и Средней Азии.

Температура воздуха на главной метеостанции столицы уже превысила 26 градусов, а накануне максимальная температура составила 29 градусов. Абсолютный максимум для этих суток в Москве зафиксирован в 1999 году – 34 градуса.

Комплекс городского хозяйства также предупредил, что сегодня до конца дня возможны ливни с градом, гроза и сильный ветер. Жителей и гостей города призвали соблюдать осторожность, не укрываться и не парковать автомобили под деревьями.

Ранее сообщалось, что в Москве во вторник ожидается жаркая погода с кратковременными дождями, ливнями и грозой при температуре воздуха до 33 градусов.

Накануне температура воздуха в Москве достигла 28,1 градуса, что стало новым максимумом этого лета.

В Московском регионе в ближайшие дни температура воздуха поднимется до 30 градусов, а ночью будет до 20 градусов.